Vzniká strana Nové Česko. Chceme se mít tak dobře jako Němci, říká zakladatel Jan Štern

Hlavním programovým bodem nové strany je důraz na inovace a zvyšování životní úrovně.

Praha - Do evropských voleb v roce 2019 a zejména do sněmovních voleb v roce 2021 bude chtít kandidovat nová politická strana Nové Česko. Uskupení v současnosti sbírá podpisy a chce do měsíce požádat o registraci na ministerstvu vnitra, řekl ve středu novinářům producent a bývalý poslanec Jan Štern z přípravného výboru strany. Nové Česko bude ve svém programu klást důraz na inovace a na zvyšování životní úrovně.

"Chceme být masovou politickou stranou pro všechny. Náš cíl je mít se dobře jako Němci," shrnul zaměření strany Štern. Podle něj se uskupení bude snažit oslovit voliče napříč politickým spektrem i současné nevoliče, protože chce zajistit, aby se lidem dařilo lépe a zvyšovala se životní úroveň. "V tomto ohledu jsme materialistická strana," řekl Štern.

Nové Česko podle něj ale také pevně stojí za zakotvením země v západních strukturách jako Severoatlantická aliance a Evropská unie. Hlásí se také k západním hodnotám demokracie a lidských práv.

Štern uvedl, že hlavním programovým bodem nové strany je důraz na inovace, které jsou klíčové pro lepší prosperitu země. Nové Česko podle něj chce vytvořit systém pobídek, který by podporoval soukromé firmy při investicích do výzkumu a vývoje. Strana také chce reformovat systém vzdělávání, které by nemělo být založené na mechanickém učení, ale mělo by podporovat rozvíjení dovedností dětí a podporu spolupráce mezi nimi. Nové Česko také chce zajistit sociální podporu lidem s podprůměrným platem a zlepšit šance nezaměstnaných na nalezení práce.

V letošních senátních a komunálních volbách se uskupení kandidovat nechystá. "Náš první cíl jsou volby do Evropského parlamentu (na jaře 2019) a hlavně parlamentní volby (v roce 2021)," řekl Štern, který byl po listopadu 1989 například poslancem České národní rady za ODA.

V roce 1992 byl Štern šéfredaktorem deníku Prostor, o rok později se stal intendantem zpravodajství na ČT 2, v dalších letech vedl mimo jiné publicistický pořad Nadoraz. Z České televize odešel koncem roku 1998, poté pracoval v TV Prima jako šéf programu, do ČT se později opět vrátil.