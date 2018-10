Vondráček ustál kritiku za cestu do Ruska, pomohli mu poslanci ANO, ČSSD i KSČM

Poslanecká sněmovna do pozdního středečního večera debatovala o nedávné cestě předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka (ANO) a dalších poslanců do Ruska. Během debaty zazněly hlasy na obhajobu Vondráčka, stejně jako kritika opozičních poslanců. Při závěrečném hlasování využila vládní většina své postavení a Vondráčkovo vystupování v Rusku pochválila.

Praha - Vzhledem k tomu, že poslanci celou středu projednávali v prvním čtení návrh státního rozpočtu, dostali se k cestě předsedy Sněmovny Radka Vondráčka do Ruska až po sedmé hodině večer. Tomu odpovídala i účast poslanců, mnozí ve své lavici chyběli.

V debatě šlo především o to zjistit, co přesně Vondráček na politicky citlivé cestě v Rusku dělal, s kým se potkal a co řekl, stejně jako zda dostatečně hájil české národní zájmy. Vondráček totiž dopředu nesdělil přesný program své cesty, a po návratu nesepsal žádný podrobný "referát".

V tom se hodně lišil od nizozemské předsedkyně Senátu Ankie Broekers-Knol, která navštívila Rusko v přibližně stejné době jako on, a na jejíž cestu se Vondráček často odkazuje. Hájí se totiž tím, že do Ruska jezdí celá řada politiků jako například zmiňovaná politička z Nizozemí. Jak ale zjistila redakce Aktuálně.cz, na rozdíl od něj nizozemská politička sepsala po návratu podrobné informace o své cestě, které si lze přečíst na webu tamního Senátu.

Ankie Broekers-Knol se navíc na rozdíl od Vondráčka setkala v Rusku s několika nevládními organizacemi, které jsou k ruskému režimu kritické. Konkrétně šlo o organizace Human Rights Watch, Memorial Human Rights Centre a zástupce Federace ruského sportu, která sdružuje sportovce s odlišnou sexuální orientací (LGBT). "Mluvili jsme obecně o lidských právech, ale také konkrétně o svobodách, které jsou v Rusku potlačovány: svobodě projevu a svobodě médií," napsala Nizozemka ve zprávě pro veřejnost.

Rozhodla převaha vládních poslanců v lavicích

V případě Vondráčka měli poslanci první možnost se jej zeptat na cestu až při středeční večerní debatě. Jak ale ukázal její průběh, opět šlo více o politiku, než věcné argumenty. Vondráčkovi spolustraníci z ANO jeho chování v Rusku vesměs velmi chválili, zatímco opoziční poslanci byli kritičtější. Příslušnost k politických uskupením se promítla i do závěrečného hlasování.

Na návrh ANO prošlo následující usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, ze návštěva předsedy PS pana Radka Vondráčka v Ruské federaci byla uskutečněna v souladu a se zájmy ČR a v souladu s koncepcí zahraniční politiky vlády České republiky." Naopak neprošel návrh TOP 09 tohoto znění: "Poslanecká sněmovna trvá na tom, aby ústavní činitelé nezpochybňovali závazek sankcí, které byly přijaty zeměmi EU v souvislosti s činnostmi, ohrožujícími územní celistvost a nezávislost Ukrajiny v reakci na anexi Krymu."

Samotný Vondráček si vzal slovo hned v úvodu debaty a téměř třicet minut vysvětloval, proč si myslí, že cestu absolvoval jak nejlépe to šlo ve prospěch České republiky. "Celé motto naší návštěvy bylo jedno - nemusíme spolu souhlasit, ale je dobré spolu mluvit. Ale proto tam musíte jet. Rozhodně jsme si tam v ničem nezadali, rozhodně je v pořádku, že český předseda parlamentní komory hájí české zájmy v Rusku," prohlásil mimo jiné. Následně ho velmi podpořili také dva poslanci, kteří s ním v Rusku byli - poslankyně Věra Adámková a poslanec Miloslav Janulík.

Naopak největším Vondráčkovým kritikem byl poslanec pirátů Jan Lipavský, který i požadoval poslanecké jednání o této cestě do Ruska. Lipavský například Vondráčkovi vyčetl, že nedal žádným způsobem najevo podporu opozičním, demokratickým silám v Rusku. "Když tam byl například představitel USA, tak šel položit věnec na most, kde byl zastřelen významný opoziční politik. V situaci, kdy jsme byli Sovětským svazem okupováni, a byla nám sem dovezena nesvoboda, tak bychom měli dát najevo, že nám záleží na tom, aby alespoň nějaké zárodky svobody a opozice byly v Rusku pěstovány," uvedl Lipavský.

Zároveň Vondráčkovi vyčetl, že podle výroků v ruském tisku zpochybnil sankce Evropské unie vůči Rusku, když Vondráček položil řečnickou otázku, jestli něčemu tyto sankce pomohly. Podobně kritizoval Vondráčkova slova v Rusku o tom, že titulky českých médií, kritická k Rusku, údajně nevystihují mínění většiny českých občanů.

Během poslanecké debaty také požadovala poslankyně ODS Miroslava Němcová po ministrovi zahraničí Tomáši Petříčkovi, aby vysvětlil, jaké stanovisko k cestě Vondráčka zaujalo jeho ministerstvo. Ten se ale odpovědi vyhnul. Šlo o to, že podle informací Deníku N nachystalo ministerstvo zahraničí kritické prohlášení k chování Vondráčka v Rusku. Podle deníku ale diplomacie toto prohlášení nakonec nevydala po zásahu místopředsedy vlády Jana Hamáčka. Němcová chtěla po Petříčkovi, aby řekl, co a jak se odehrálo, a zda jsou informace Deník N pravdivé. Konkrétního vysvětlení se ale nedočkala.