Volný z SPD zablokoval debatu o dezinformacích. Návrh unie je začátek eurofašistické cenzury, tvrdí

Poslanec Svobody a přímé demokracie Tomia Okamury Lubomír Volný zablokoval v Poslanecké sněmovně debatu o dezinformacích. Odešel z výboru pro evropské záležitosti, a poslanci tak nemohli hlasovat.

Praha - Téma dezinformací na internetu dočasně paralyzovalo výbor pro evropské záležitosti. Poslanec Lubomír Volný (SPD) nesouhlasil s kolegy, a proto svým náhlým odchodem zablokoval diskusi. Zákonodárci tak nemohli věc dále projednávat a museli poslat pro náhradu. Podle některých poslanců to není překvapení a Volný se na výboru v diskusi chová agresivně často.

Evropská komise v dubnu navrhla opatření, které má zlepšit boj proti dezinformacím na internetových serverech. Ty by měly mít transparentnější financování a komise se bude snažit podpořit větší mediální gramotnost. Ve hře je i návrh na vytvoření etického kodexu pro weby.

I když členské státy nikdo do opatření nenutí a jedná se jen o návrh, jeho projednávání se na poslaneckém výboru pro evropské záležitosti zkomplikovalo. Všichni poslanci až na jednoho se shodli, že je dezinformace nutné řešit, s tím však nesouhlasil Lubomír Volný z hnutí SPD a z výboru odešel.

"Pan poslanec Volný mě nepřekvapil. Je velice svérázný člověk, a to je ještě slabé slovo. Řešilo se pouze stanovisko, zda se má EU postavit nějak k dezinformacím. Všichni jsme se na tom nějak shodli, kromě pana Volného," řekl Aktuálně.cz poslanec Ondřej Veselý z ČSSD. Ten byl u bodu ve výboru zpravodajem.

Že se Volný nechová na výboru úplně standardně, tvrdí i poslanec Mikuláš Peksa (piráti). "Pan kolega Volný se občas chová poněkud agresivně, urážlivě nebo obstrukčně. Osobně mi to nevadí, je moje práce s takovými lidmi diskutovat. Myslím ale, že tím zrazuje zájmy svých voličů, protože ostatní členové výboru už jeho názory neberou moc vážně," míní.

Langšádlová: Volný dezinformace zneužívá

Po Volného odchodu musel výbor poslat pro poslankyni Helenu Langšádlovou (TOP 09), která v ten samý okamžik seděla v hospodářském výboru. Bez její přítomnosti nebylo možné pokračovat. "Jsem přesvědčená, že dezinformační kampaně jsou rizikem pro budoucí demokratický vývoj. Pan Volný je ten poslanec, který dezinformace zneužívá," míní Langšádlová.

Poslanec Volný během volební kampaně pomohl například rozšířit dezinformaci ohledně lithia. Anonymní autor loni na serveru Aeronet tvrdil, že podepsáním memoranda o těžbě suroviny na Cínovci s australskou firmou přijde Česko o desítky miliard korun. Volný se tehdy v autobusu málem popral s volebním lídrem ČSSD Lubomírem Zaorálkem.

Poslanec SPD se také často vyjadřuje na Twitteru, kde sdílí i dezinformační servery. "Západ, na který jsem chtěl patřit, již neexistuje. To, co je zeměpisně na západ od našich hranic, je politicky a fakticky Blízký východ," napsal například. Na sociální síti se často vyjadřuje k islámu a snaze potírat dezinformace, kterou nazývá cenzurou.

"Eurofašistická cenzura s evropským přesahem"

Na otázky, proč odešel z výboru, přes telefon neodpověděl. Na Twitteru však reagoval. "Odešel jsem z jednání VEZ, na kterém se schyluje k hlasování, které je podle mě prvním krokem k zavedení eurofašistické cenzury s evropským přesahem! Toto nebudu legitimizovat ani pouhou přítomností," napsal Volný.

"Pan Volný to bral tak, že někdo někomu bude říkat, co je pravda a co ne. Myslím, že tu věc nepochopil," míní naopak poslanec Veselý.

Není to poprvé, kdy na sebe Volný na výboru upozornil. Studenty vyjíždějící do ciziny v rámci programu Erasmus označil za "kampusové povaleče". Podle něj odmítají informace, které během zahraničního studia dostanou, konfrontovat s realitou. O chování Čechů studujících v zahraničí je prý dobře informován díky zkušenostem ze své vlastní rodiny. "Zkušenosti studentů jsou v přímém rozporu se zkušenostmi lidí, kteří se vracejí třeba z vyspělých západních evropských ekonomik z obav o své bezpečí a o své zdraví," myslí si Volný.

Podle iDnes.cz Volný obchoduje i s lidskou chudobou. Pronajímá byty ve dvou zchátralých domech v Ostravě údajně za 12 tisíc korun, což je více než ve srovnatelných lokalitách.

