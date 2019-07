Vláda otálí s nominací eurokomisaře. Aby vyhověla zákonu, svolá poslance z dovolené

Zatímco řada zemí už oznámila jména svých kandidátů na obsazení křesel v Evropské komisi, česká vláda stále otálí, což přináší komplikace. Podle opozice i odborníků si Česko zbytečně snižuje šanci získat prestižní portfolio. Problémem je i jednací řád sněmovny. Podle něj musí nominaci eurokomisaře ještě před vládou projednat evropský výbor. Ten však už během prázdnin, do jejichž konce je nutné jméno kandidáta poslat do Bruselu, nemá naplánované žádné zasedání.

Podle dokumentu z Bruselu, který přišel ve čtvrtek na Úřad vlády a s jehož obsahem je redakce Aktuálně.cz seznámena, musí Česko nominaci do Bruselu poslat do 26. srpna. Sněmovní evropský výbor se jménem nemusí formálně souhlasit, musí ho ale projednat.

Předseda výboru Ondřej Benešík (KDU-ČSL) připustil, že se jedná o komplikaci. "Já nejsem ten, kdo má hlídat termíny, kdo to má plánovat. My se musíme odpíchnout od toho, co jiní musí schválit a dojednat. Není to manažersky zvládnuté," řekl Benešík s tím, že ho zatím premiér Andrej Babiš (ANO) v této věci vůbec nekontaktoval.

Až vláda přijde s konkrétním jménem, svolá Benešík mimořádnou schůzi výboru. Bude to však muset být vzhledem k požadavku Evropské komise už během července nebo srpna, kdy mají poslanci dlouhodobě naplánované dovolené. Termín se tak bude muset hledat i s ohledem na to, aby na něj dorazil dostatečný počet jeho členů a byl vůbec usnášeníschopný.

Benešík navíc upozorňuje, že nejde jen o formální záležitost. "Je to jediná možnost, jak s nominandem spoustu věcí prodiskutovat. Nevím, jestli to pan premiér bere tak, že jsme nějaká béčková záležitost. Pokud nechce porušit zákony a mít ostudu v Bruselu, že ta nominace bude bez evropského výboru, tak to rozhodně nebude jednoduché. Budeme to muset nějak vymyslet," uvedl Benešík a zdůraznil, že on nebude chtít věc komplikovat.

Premiér Babiš na otázky, proč vláda tak dlouho otálí a jak chce vyřešit problém s evropským výborem, redakci Aktuálně.cz neodpověděl. Ve čtvrtek během návštěvy Jihočeského kraje však prohlásil, že vláda o nominaci rozhodne do konce srpna.

Šance na prestižní portfolio

Některé členské státy mají přitom své kandidáty již dlouho určené. Server Politico uvádí, že jméno do Bruselu poslalo již třináct zemí, které teď mohou vyjednávat o tom, jaká agenda novému komisaři nebo komisařce připadne. Česká vláda proto čelí kritice, že kvůli otálení si snižuje šanci získat pro jí nominovaného adepta prestižní resort.

"Zbytečně váháme. Prostor pro vyjednávání se zužuje. Kdyby bylo jasné, kdo za nás bude nominovaný, tak se s tím dá samozřejmě pracovat na jedné i druhé straně," řekl Benešík.

Podobně to vidí i Jan Kovář z Ústavu mezinárodních vztahů. "Na to ani nelze nahlížet jinak. Historie ukazuje, že pokud představíte vhodného kandidáta brzy, tak taková země má pak větší šanci získat portfolia, která chce," řekl Kovář s tím, že nerozumí tomu, proč česká vláda rozhodnutí odkládá. Podle něj kandidát mohl být už měsíc vybraný.

Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) však pozdě není. "Nesouhlasím s tím, že bychom měli nějaký problém kvůli tomu, že nemáme ještě navržené jméno. Musí to probíhat ve chvíli, kdy aspoň tušíme, která portfolia máme šanci získat. Už jsme nějaké indicie dostali, ale myslím si, že pravá chvíle, kdy bychom měli přijít s návrhem, nastala teď," řekl Aktuálně.cz Petříček. Podle něj by bylo vhodné, aby Česko o kandidátovi mělo jasno v následujících dvou týdnech.

Jourová a kdo další

V Česku je za největší favoritku považována stávající komisařka Věra Jourová, která má podporu i opozice. Dosud pod ní spadala oblast spravedlnosti a ochrany spotřebitele a podle analytiků má v Bruselu dobré jméno. Časopis Time ji před časem dokonce zařadil mezi 100 nejvlivnějších osobností světa roku 2019. Ocenil tak její pravidelné jednání se zástupci Facebooku a dalších velkých technologických firem nebo její podíl na zavedení ochrany osobních dat známé jako GDPR.

Kdyby se stala eurokomisařkou znovu, stávající oblast by už na starost kvůli nepsaným pravidlům zřejmě nedostala. I tak by však chtěla u podobných témat zůstat. "Ráda bych něco, co bude mít souvislost s tím, co jsem dělala doteď. Může jít třeba o společný trh nebo digitální agendu. Samozřejmě to bude velký boj o portfolia," řekla v červnu v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Stejné priority má i premiér Babiš, který by pro Česko rád získal ekonomickou oblast. "V této chvíli si myslím, že vnitřní trh nebo obchod by byl určitě nejdůležitější," řekl v květnu České televizi. Každého komisaře musí nejdříve schválit šéfka komise, pak o něm budou hlasovat europoslanci.

Podle informací redakce může Jourové cestu k silovému ekonomickému resortu překazit fakt, že patří do hnutí ANO premiéra Babiše. Ten čelí podezření ze střetu zájmů kvůli čerpání evropských peněz a jeho případem se zabývají komisní auditoři.

Členské státy unie, které ještě nominaci do Bruselu neposlaly, začaly o vhodných kandidátech uvažovat poté, co v úterý poslanci Evropského parlamentu schválili na pozici šéfky komise Němku Ursulu von der Leyenovou. Ta ještě před svým zvolením přišla s tím, že od každé země bude vyžadovat jména dvou kandidátů - jednu ženu a jednoho muže. Chce tak splnit jeden ze svých závazků, mít v komisařském sboru stejný počet zástupců obou pohlaví.

Tento svůj výrok, který původně zazněl na setkání s europoslanci liberální frakce Obnova Evropy (Renew Europe, RE), od té doby zmírnila. O rovném zastoupení pohlaví hovoří i po zvolení, povinnost států nominovat dva kandidáty však již nezmiňuje.

Gender equality is a topic close to my heart, which is why I came forward with this proposal at this morning’s meeting with @RenewEurope.#EuropeIsAWoman pic.twitter.com/Y6s5dUeaWq — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 10, 2019

Nic takového nestojí ani v dopise, který ve čtvrtek přišel na Úřad vlády. Brusel v něm Česko nežádá o nominaci dvou lidí, ponechává na vládě, kolik kandidátů a jakého pohlaví nabídne. Zatím žádný z evropských států nenavrhl více než jednoho adepta.

Ministr Petříček však připustil, že vláda do Bruselu může poslat jména dvě. "Ve chvíli, kdy bychom museli představit dvě jména a jednou z kandidátek bude asi - a myslím si, že to je dobře - paní Jourová, tak by bylo logické, kdyby druhé jméno navrhla sociální demokracie," řekl Aktuálně.cz Petříček.

Úřad vlády nicméně podle informací, které má Aktuálně.cz k dispozici, počítá pouze s jedním jménem. Je to právě vláda, která do Bruselu nominaci posílá.

Před časem média informovala, že by kandidátem na komisaře mohl být právě Petříček. "Jsou to spekulace. Rozhodně jsme se nebavili o tom, že bych měl aspiraci na eurokomisaře," řekl ministr. Zcela vyloučit to však odmítl. "V politice nemůžete říkat, že něco na sto procent nebude, protože v politice nikdy nevíte. Rozhodně ale takové ambice nemám," dodal.