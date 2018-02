Tábor v Letech? Neexistující pseudokoncentrák, řekl Rozner z SPD. Podle právníků mu hrozí stíhání

AKTUALIZOVÁNO před 21 minutami

Podle právníků by Roznerův výrok mohl být hodnocen jako popírání zločinů proti lidskosti, nebo dokonce jako propagace extremistických hnutí.

Praha - Poslanec za hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury Miloslav Rozner označil na prosincovém sjezdu strany romský koncentrační tábor v Letech u Písku za "neexistující pseudokoncentrák". Upozornil na to pořad České televize 168 hodin, jehož reportérům se podařilo získat audionahrávku z Roznerova projevu, který nebyl pro novináře přístupný.

"Ano, nejsem takový odborník na kulturu jako třeba pan exministr Herman, ale bezesporu bych nikdy nevyhodil z okna půl miliardy za likvidaci fungující firmy kvůli neexistujícímu pseudokoncentráku," komentuje na nahrávce Rozner odkup vepřína v Letech, na jehož místě by mělo vzniknout pietní místo.

Občanský aktivista Martin Uhlíř Aktuálně.cz potvrdil, že na Roznera podal trestní oznámení pro podezření z popírání holokaustu.

Podle právníků, které redakce Aktuálně.cz oslovila, by Roznerovo vyjádření policii mělo zajímat. "To by byl paragraf 405, popírání, schvalování a ospravedlňování genocidia, za což by mu hrozily až tři roky vězení," řekl Aktuálně.cz advokát a bývalý vrchní státní zástupce Stanislav Mečl.

S tím souhlasí i právnička Ligy pro lidská práva Zuzana Candigliota. "Policie a státní zastupitelství by dle mého názoru mohly shledat, že tento jeho výrok naplňuje podstatu trestného činu popírání zločinů proti lidskosti. Mohlo by to vést k zahájení trestního stíhání, ale jestli to soud vyhodnotí jako trestný čin, to je otázka," říká.

Advokát Jaroslav Ortman se dokonce domnívá, že takto veřejně pronesená slova by mohla být i posuzována i jako propagace extremistického hnutí, kde je horní sazba až pět let vězení.

"Ten výrok je sám o sobě skandální, to svědčí o tom, co je to za člověka, který takto hovoří. Očekávám, že z toho orgány činné v trestním řízení vyvodí nějaké závěry. Jsou v podstatě dvě možné skutkové varianty - popírání zločinů proti lidskosti a podpora a propagace a hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka," řekl Aktuálně.cz Ortman.

Roznera jako poslance chrání imunita, k případnému stíhání by jej tak musela vydat Poslanecká sněmovna.

Rozner se k otázkám Aktuálně.cz o svém výroku zatím nevyjádřil. Ostatní členové SPD Roznerovo vystoupení nechtějí komentovat. "K vyjádření pana Roznera se vyjadřovat nechci, on je z Jihočeského kraje a měl by to znát lépe než já," řekl poslanec Jaroslav Holík s tím, že při Roznerově vystoupení na sjezdu přítomen nebyl.

Na rozdíl od Roznera si však chce o problematice nastudovat více informací, než se k ní vyjádří. "Já nepopírám, že v Letech byl koncentrační tábor, ale podle leteckých snímků, které jsem viděl - a je otázka, zda jsou pravé -, byl v jiných místech, než je ten vepřín. Budu si to muset nastudovat, takže chci obětovat čas, zajet tam a podívat se přímo na místě," dodal Holík.

Lety popíral i Okamura

Kontroverzní výrok na adresu letského tábora nedávno pronesl také šéf SPD Tomio Okamura, který dlouhodobě popírá, že by šlo o koncentrační tábor. "Na mě se obrátila celá řada židovských obětí z Osvětimi, proč v České republice stavíme na stejnou úroveň tábor v Letech jako tábory v Osvětimi, proto jsem se podíval třeba na knihu Akademie věd Tábor Lety, fakta a mýty, kde je například napsáno, že ten tábor nebyl oplocen, že tam měli ti lidé v podstatě volný pohyb," řekl v rozhovoru pro DVTV.

Akademie věd však žádnou takovou publikaci nevydala, v 90. letech v ní vyšla pouze kniha Historikové a kauza Lety, která žádné z jeho tvrzení neobsahuje. Na to upozornilo i Muzeum romské kultury, které po něm žádá veřejnou omluvu obětem genocidy i historikům, jejichž slova podle něj Okamura překrucuje.

"Lživá tvrzení pana Okamury, která jsou jím používána coby politický instrument jitřící protiromské nálady ve společnosti, pošlapávají hanebným způsobem památku obětí perzekuce a genocidy Romů v období druhé světové války," reagovalo na Okamurovo vyjádření Muzeum romské kultury na svém webu.

Muzeum zdůrazňuje také, že tábor byl podle historických dokumentů oplocen vysokým dřevěným plotem s ostnatým drátem a hlídán ozbrojenými strážci.

Okamura se za výrok na Facebooku omluvil, uvedl ale, že vycházel ze slov historika Jana Rafaje, který se ve skutečnosti jmenuje Rataj.

Muzeum romské kultury se tak s takovouto omluvou nespokojilo, podle něj informace s chybným jménem historika nadále manipuluje s fakty. Teď muzeum jedná o dalším postupu vůči Roznerovi i Okamurovi, na nějž už podalo trestní oznámení občanské sdružení Konexe. Omluvu po hnutí SPD požaduje také pražská židovská obec. Kromě toho vznikl také otevřený dopis distancující se od vyjádření členů SPD, který již podepsalo přes dva tisíce lidí.

Historik: V Letech byl koncentrační tábor pro lidi určené k likvidaci

Historik Matěj Spurný Aktuálně.cz řekl, že takzvaný cikánský tábor v Letech měl po roce 1942 všechny charakteristiky koncentračního tábora. "V té době tam byli shromažďováni především čeští Romové a splňuje všechny vlastnosti, které jsou spojovány s koncentračními tábory - bezprávnost vězňů či míru násilí. A především celkový účel tábora byl koncentrovat lidi, kteří byli považováni za lidi druhé kategorie určené k likvidaci," řekl historik.

"Tábor v Letech nebyl sice hlídán německými jednotkami, ale to proto, že byl řízen českými bezpečnostními složkami. To, že jej řídili Češi, nijak nerelativizuje pojem koncentrační tábor, který byl součástí genocidy. Byl to koncentrační tábor tak, jak jsme zvyklí tomu pojmu rozumět," dodal Spurný.

Prodej vepřína, který stojí na místě bývalého koncentračního tábora pro Romy, se podařilo vládě vyjednat po téměř čtvrt století až vloni. V táboře za druhé světové války zemřelo více než 300 lidí.

