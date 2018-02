Lžete o romském holocaustu, kritizují Okamuru signatáři veřejné výzvy. Předsedu SPD chtějí žalovat

před 7 hodinami

Miloš Zeman prosazuje přímou demokracii, je to nesmiřitelný bojovník s mezinárodním terorismem, proto jsme ho podpořili, říká Tomio Okamura. | Video: DVTV, Daniela Drtinová

Předseda strany Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura zpochybnil minulou sobotu funkci romského vyhlazovacího tábora v Letech za druhé světové války. Signatáři veřejné výzvy ho chtějí za to žalovat.

Praha - Šéf SPD Tomio Okamura bude čelit trestnímu oznámení za výroky popírající utrpení obětí romského holocaustu v Letech u Písku během druhé světové války. Vyplývá to z otevřeného dopisu, který zveřejnili občanští aktivisté na internetu.

Okamura minulu sobotu v rozhovoru pro DVTV uvedl, že se něj obracejí jeho židovští kamarádi s dotazem "Proč v České republice stavíme na stejnou úroveň tábor v Letech jako vyhlazovací tábor v Osvětimi?"

Předseda SPD také s odkazem na údajnou knihu Akademie věd ČR "Tábor Lety, fakta a mýty" poznamenal, že v táboře nebyly ploty a lidem byl dovolen volný pohyb. Podle dřívějšího vyjádření Muzea romské kultury taková kniha neexistuje.

Za své dřívější výroky o tom, že tábor nebyl oplocený, se Okamura v pátek na Facebooku omluvil. Na zbylých slovech trvá.

Aktivisté v čele s Marií Smutnou a některými členy Institutu Terezínské iniciativy ho za to v otevřeném dopise odsuzují. "Nesouhlasíme s tím, aby politik, jenž zastává vysokou státní funkci místopředsedy poslanecké sněmovny, veřejně pronášel výroky popírající holocaust, a to nejen proto, že je to trestné, ale především kvůli dopadům takových slov," stojí v jejich otevřeném dopise.

Je to lež

"Výroky místopředsedy poslanecké sněmovny jsou lži a i kdyby křičel ještě hlasitěji, pravdou se nestanou," stojí v dopise, pod který se mohou lidé na internetu podepsat.

Signatáři zároveň upozorňují, že Okamura slova o popírání romského holocaustu pronesl právě v Mezinárodní den památky obětí holocaustu. To označili za "obzvláště cynické".

Evropské antirasistické hnutí EGAM (European Grassroots Antiracist Movement) označilo nejnovější Okamurova slova za "nejklasičtější popírání" romského holokaustu a snahu vytvářet paralelní historii. Agentuře ČTK to v pátek řekl prezident EGAM Benjamin Abtan. Hnutí, které zastřešuje čtyři desítky organizací na ochranu menšin a lidských práv z různých zemí, hájí zájmy minorit v evropských institucích.

Čeští občanští aktivisté chtějí na Okamuru podat trestní za popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlnění genocidy. Zároveň si ale uvědomují, že prokázání jeho viny bude složité a možná ani nebude shledán vinným. "Přesto se domníváme, že má smysl rozeslat tento otevřený dopis jako signál veřejnosti, že jsou chvíle, kdy není na místě mlčet a zůstat lhostejným," dodávají ve svém prohlášení.

Okamura na textovou zprávu s dotazem ohledně chystaného trestního oznámení nereagoval. Už dříve ale na Facebooku uvedl, že reakce na jeho vyjádření jsou "účelovým útokem", z něhož viní DVTV a organizaci Open Society Foundations, kterou založil průmyslník George Soros.

Signál veřejnosti

V loňském roce se po čtvrt století podařilo české vládě dojednat odkup vepřína v Letech, který stojí na území bývalého koncentračního tábora. "Vykoupení vepřína dalo signál veřejnosti, že se český stát konečně staví čelem k traumatickým okamžikům naší historie," tvrdí signatáři v otevřeném dopise.

V romském koncentračním táboře v Letech byli v období druhé světové války vězněni lidé, kteří byli protektorátními úřady považováni za Romy. Zemřelo v něm více než 300 lidí.

