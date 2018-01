O odchodu z Evropské unie mohou rozhodnout občané, bez NATO se neobejdeme, odpovídal čtenářům Hynek

? JM - Dnes 15:38 Pane Hynku, budete mít v sobotu volební štáb, kde budete se svými blízkými sledoval výsledky? A co budete dělat v sobotu dopoledne, jak se vypořádáte s tak silným napětím? Děkuji za odpověď JM Jiří Hynek: Ano, budu mít volební štáb v Jesenici. Dopoledne půjdu na procházku s manželkou a dětmi a zase tak silné napětí necítím.

? Michal Palacka - Dnes 15:35 Vážený pane Hynku, přiznám se, že otázku nemám. Jen bych Vám chtěl poděkovat za podporu českých držitelů legálních zbraní. Vděčnost vyjádřím svou volbou Vaší osoby jak v prvním kole, tak i druhém, slibuji. Přeji Vám úspěch a hodně zdraví ! Jiří Hynek: Děkuji Vám za podporu.

? Luboš Machulka - Dnes 15:30 Dobrý den, i když máte malé preference, budu Vás volit a věřit, že jako jeden z mála před nikým neohnete hřbet! Jiří Hynek: Děkuji Vám, to potěší.

? Kamil - Dnes 15:27 Dobrý den, pane Hynku. V prvním kole máte můj hlas :) názorově jste mi nejblíže a jak jste již sám zminil, budu volit srdcem :) Chtěl bych zeptat a byl bych moc rád kdybyste mi na to odpověděl, koho byste se si (pokud byste to nebyl vy) uměl jako prezidenta představit a koho naopak vůbec ne? Komu byste v druhém kole dal hlas? A druhá otázka, je někdo mezi stávajícími kandidáty koho byste si po případném zvolení vzal do týmu na určitou funkci? Děkuji, držím pěsti. Jiří Hynek: Děkuji za Vaši podporu. Mezi kandidáty jsou takoví, se kterými si spolupráci představit umím, i takoví, se kterými v žádném případě. Ale den před volbami nemůžu být konkrétní, to by nebylo fér.

? Jirka - Dnes 15:26 Pane Hynku, kde a kdy budete volit? V místě bydliště nebo máte voličský průkaz? A budete volit hned první den volby? Jiří Hynek: Budu volit zítra, v Jesenici u Prahy, kde bydlím.

? Jaroslav Borovec - Dnes 15:22 Pane Hynku, pověřil byste, jako prezident, sestavením vlády podruhé někoho komu se to nepovedlo už napoprvé? Co si myslíte o včerejším hlasování o důvěře vládě? Mělo by se podle Vás hlasovat o důvěře vládě teprve poté co proběhne hlasování o vydání/nevydání premiéra trestnímu stíhání? Jaroslav Borovec, Ostrava Jiří Hynek: Rozhodně bych ve druhém kole nepověřil někoho, kdo už svou šanci promarnil v prvním kole. A co se týče hlasování o vydání či nevydání premiéra trestnímu stíhání. Premiér by měl sám o vydání požádat, protože jinak pochybnosti nerozptýlí.

? František - Dnes 15:18 Pane Hynku, myslíte si, že máte šanci porazit ostatní kandidáty, když průzkumy vapovídají jasně? Jiří Hynek: Kdybych tomu nevěřil, tak do prezidentské volby nejdu. Uvidíme v sobotu.

? Aleš - Dnes 15:15 Dobrý den, s kým byste se chtěl a nechtěl utkat ve druhém kole volby? Jak se připravujete na večerní superdebatu? Máte trému? Děkuj za odpovědi a držím palce Aleš Král Jiří Hynek: Dobrý den, soupeře mi vyberou voliči. Dnes jsem na Moravě, dopoledne Přerov, teď Olomouc. Takže na trému nemám čas. A děkuji! :-)

? Jan Čep - Dnes 15:14 Dobrý den,

Čemu přisuzujete vysoké čísla Miloše Zemana v různých předvolebních průzklumech ? Jiří Hynek: Průzkumy jsou jedna věc, výsledky věc druhá. Počkejme si na sobotu večer.

? Petr Beneš - Dnes 15:07 Až se dostaneš do druhého kola volby prezidenta, nezanevřeš na šachy? Jiří Hynek: Ahoj Petře, díky za otázku, na šachy nikdy nezanevřu. A na partii s Tebou si čas brzo najdu. :-)

? Martin - Dnes 15:04 Dobrý den,

co by byla první věc, kterou by jste udělal, pokud by Vás zvolili? Jiří Hynek: Nejdřív políbím svoji manželku a poděkuji jí za její podporu.

? AK - Dnes 14:58 Dobrý den, jste jediným myslivcem mezi kandidáty? Ať my myslivci víme mezi kým se rozhodovat. Díky za odpověď A.K Jiří Hynek: Pokud vím, tak jsem jediným myslivcem. Tuším, že pan Kulhánek má také zbrojní průkaz.

? Oldrich - Dnes 14:37 Zdravim, chci se zeptat, spousta lidi vidi v pripadnem odchodu z EU velke riziko, minimalne ekonomicke. Myslíte si, ze bychom byli schopni zacit vyrabet a prodavat vlastní vyrobky a ne jenom produkovat levne komponenty pro drahe zapadni vyrobky? Po 40ti letech komunismu jsme bohuzel se svetem ztratili kontakt a znacky nasich vyrobcu jsou na zapade v zasade nezname, az na par vyjimek. Ze to jde predvedla napr. Jizni Korea. Zn. jako LG, Samsung pred 30ti lety nikdo neznal a dnes dominuji na svetovych trcich. Nas prumysl je bohuzel za pakatel rozprodan, rokraden a znicen, takze by to asi nebyla vubec legrace stavet se na vl. nohy. dekuji Jiří Hynek: Také zdravím a děkuji za dotaz. Dnes jsem navštívil firmu Meopta v Přerově. Po tom, co jsem viděl, se o budoucnost našeho průmyslu nebojím. Tato firma produkuje výrobky s vysokou přidanou hodnotou a prodává je do celého světa. Takových firem je u nás celá řada a proto bych je jako budoucí prezident vždy podporoval a otevíral jim v zahraničí dveře.

? kostas - Dnes 14:33 doporučuji z EU VYPADNOUT vraťte čistým plátcům 500 miliard co jste vytahali, postavte si ploty ,celnice ,vyžeňte havlospratky z pivnic na vojnu a běžte s korejcem a opilcem mrznout na šumavu , ostatní čistí příjemci vám rádi zamávají , sbohem...... Jiří Hynek: Děkuji za doporučení. Ale mám vlastní rozum a plány.

? Jirka - Dnes 14:32 Jak byste se jako prezident účinně zasadil o neimplementaci Zbraňové směrnice EU? Je mi jasné, že jste proti ní, ale jak se účinně bránit takovým nesmyslům? Czexit je na dlouho... Jiří Hynek: Česká republika nemá směrnici implementovat. To bych neustále a na všech fórech sděloval všem.

? Martin - Dnes 13:58 Dobrý den,



Chtěl bych se Vas zeptat jaká je Vaše vazba na p. Strnad potažmo prezidenta Zemana. Jiří Hynek: Pan Zeman je prezident. Pan Strnad je podporovatel prezidenta Zemana. Toť vše.

? Pavel - Dnes 13:45 Dobrý den,



jsem konzervativní katolík. Proč bych měl dát svůj hlas zrovna Vám? Jiří Hynek: A proč by mne právě konzervativní katolík volit neměl? Katolický kněz Evermod Jan Sládek ve svém rozhovoru říká, že jsem pro něj osobně jedničkou.

? Reporter - Dnes 13:44 Dobrý den, pane Hynku.

Názorově jste mi asi nejblíže, a rád bych vás volil. Bojím se však, že na postup do druhého kola nezískáte dostatek hlasů. Musím si to ještě rozmyslel zda hodím lístek Vám nebo někomu z kandidátů s vyššími preferencemi...

Nemám otázku, jen jsem chtěl napsat, že vám tak či tak přeju a budu držet palce. Jen tak dál!

Mrzí mě, že většina mých vrstevníků - studentů bude volit Drahoše a ne někoho s pevnými a konzervativními postoji... Jiří Hynek: Děkuji za slova podpory. V prvním kole volte srdcem a v druhém rozumem. Věřím, že se rozhodnete správně, tedy lépe, než většina Vašich vrstevníků. :-)

? Petr - Dnes 13:33 a pane Hynku - ještě jedna, ale životně důležitá a podstatná otázka pro nás občany - setrvání ČR v organizaci NATO a plnění závazků k nímž jsme se vstupem zavázali....- otevřu Vaše PR stránky a nikde tam odpověď na tuto zásadní otázku nevidím..... Má být hned na začátku...-:(((. Jiří Hynek: Být v NATO je pro nás výhodné. Na území žádné členské země NATO nikdy nebyl ozbrojený konflikt. Tedy je to nejen výhodné, ale i důležité. A své závazky vůči naší vlastní obraně bychom měli plnit. To považuji za velmi důležité.

? Hynek - Dnes 13:21 Dobrý den,



často slýchávám, že tradiční dělení politického spektra je již překonané, přesto si dovolím tvrdit, že pravice se v ČR potácí na dně, fatálně poškozena Topolánkem a Nečasem. Byl byste jako kandidát Realistů pro to, aby došlo v příštích volbách ke koalici (středo)pravicových stran jako ODS, Svobodní a Realisté? V letošních volbách nebyl výsledek ODS nijak slavný a o ostatních dvou sdruženích nemá ani cenu hovořit. Koalice by jim podle mého názoru mohla pomoci. TOP 09 infiltrovanou příslušníky regresivní levice jako Feri nebo Adamová již mezi pravici neřadím.



Upřímně, vaše šance na úspěch v prezidentské volbě vidím jako velmi nízké, přesto mi zatím v prvním kole vycházíte jako jediný volitelný kandidát. Dle mého názoru by vaše šance byly vyšší, nebýt kandidatury Zemana a Topolánka. Podpořil byste Mirka Topolánka v případě jeho postupu do druhého kola proti Miloši Zemanovi?

Děkuji za odpověď. Jiří Hynek: Děkuji za dotaz. Souhlasím, že pravice je roztříštěná. O tom, koho podpořím ve druhém kole, budu uvažovat poté, co bude jasné, jak dopadlo kolo první.

? Jura - Dnes 13:08 Pane Hynek, i bych vás volil, vaše názory, pokud jsou opravdické, se kryjí s mými nejvíce, ale vaše kampaň je neviditelná, myslím, že teď už je pozdě. Nebo není? Je čtvrtek Jiří Hynek: Juro, věřím, že moje názory si lidé, stejně jako Vy, najdou. Nemám plakáty, ale mluvím, píšu a potkávám se s lidmi. Prezident by přece neměl být produktem marketingových a PR firem.

? eva herodková - Dnes 12:52 celá naše rodina vám dá svoje hlasy.i kdyby jste zvítězil příště, naše rozhodnutí vás podporovat to nezmění .plánujete někdy v budoucnu otevření internátních zbrojařských škol nebo zbrojařské banky, .... přejeme štěstí a pohodu Jiří Hynek: Děkuji Vám za podporu, ať to myslíte jakkoli. Nic takového odtvírat nehodlám.

? konstruktér výtahů - Dnes 12:51 Při vší úctě pane Hynku, vy zbrojaři žijete ve svojí bublině, Vás se absolutně netýká nějaký jednotný vnitřní trh EU a společná pravidla, evropské technické normy. Proto si upřímně myslím, že o výhodách či nevýhodách jednotného trhu EU toho člověk ve Vašem postavení nemůže mnoho znát. Zamýšlel jsem Vám dát svůj hlas, jenže myšlenky na nějaké vystupování z EU jsou pro jakékoli jiné výrobce než zbrojaře více než nebezpečné. Přeji hezký den. Jiří Hynek: Nikdy jsem neřekl, že chci vystupovat z Evropské unie. Pokud ovšem úředníci EU dále povedou tak, jak ji vedou, nebude z čeho vystupovat, protože se EU rozpadne sama.

? Martin - Dnes 12:41 Dobrý den pane Hynku, jak to vidíte s "problémem" legální držitele zbrani vs. EU ? Děkuji za odpověď a přeji hezký den, M.V. Jiří Hynek: Teroristé páchají své útoky nelegálně drženými zbraněmi. Připadá mi nepochopitelné, že EU chce omezovat práva netrestaných, bezúhonných, odborně a zdravotně způsobilých občanů držet zbraně. Ti přece pro nás nejsou, narozdíl od teroristů, bezpečnostním rizikem. Tak, jako budu bojovat za základní svobody všech občanů, tak budu bojovat i za svobodu občanů legálně držet zbraň.

? Karolína Krausová - Dnes 12:35 Pane Hynku, na Vaší webstránce stojí, že jste šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu a že symbolem demokracie je pro vás puška v chýši rolníka. Uff. Věrnost podpoře byznysu Vaší branže je těžko přehlédnutelná.



Zbrojařský průmysl a jeho zájmy jsou jednou z hlavních příčin vedení válek a způsobem vydělávání těžkých peněz velmi nemorálním a velmi špinavým způsobem.



Častý argument "když nedodáme zbraně my, tak je dodá někdo jiný", který je běžně uváděn jako vysvětleni podílení se na vraždění statisíců lidí a ničení státú, na vzniku migračních krizí těch, kteří chtějí přežít, na následné politické a ekonomické destabilizaci zemí, které jsou nuceny se o tyto uprchlíky starat, je jen ukázkou zvrhlého postoje k hodnotám, které nám jsou nebo by měly být vlastní. Vy si ovšem prací pro tento byznys vyděláváte na chléb vezdejší, a to jistě ne špatně.

Myslíte si opravdu, že jste svým prezentovaným profilem schopen oslovit normálně uvažujícího občana? A že by snad přáni normálně uvažujícího člověka mělo být mít Vás za hlavu státu??? Jiří Hynek: Každý stát se musí umět bránit. A to jen slovy nedokáže. Čím byste vyzbrojila například policii či vězeňskou službu, když píšete, že zbraně nejsou potřeba? Věřte, že ten, kdo bude chtít někomu ublížit, jak bude mít vždy.

? Zahradník - Dnes 12:21 Vážený pane Hynku, byl by jste pro povolení pěstování konopí? A´t už s nějakým povolením, nebo bez. Aby si nemocný člověk mohl konopí vypěstovat. Jako důchodci nemáme 200 Kč na jeden gram z Kanady.



Děkuji



Hezký den Jiří Hynek: Pro lékařské potřeby jistě. S tím nemám problém.

? Jan Bednář - Dnes 12:18 Pokud nebude zvolen Miloš Zeman, budu voli Vás. Zajímá mě Váš názor na referendum k setrvání v EU a NATO.

Děkuji. Bednář Jiří Hynek: Děkuji za podporu, potěšilo by mne, kdybyste mě volil už v prvním kole. :-) Občané mají právo rozhodovat o důležitých věcech, mezi které případná otázka na setrvání v EU patří. Koneckonců jsme hlasovali i o vstupu. Naše členství v NATO je základním pilířem bezpečnosti a nedokážu si představit, že bychom se bez něj při současném stavu naší armády obešli.

? Tonda Zvonek - Dnes 12:14 Proč bysme měli mít v čele státu šéfa zbrojařů? Jiří Hynek: Nejsem majitelem žádné zbrojařské firmy. Zastupují zájmy českého obranného průmyslu, tedy celé České republiky. Toto odvětví dává práci více než padesáti tisícům lidí.

? Stefan - Dnes 12:09 Dobrý den,

za jak dlouho po odchodu z EU plánujete připojení ČR k Ruské federaci?

Nebo nám budete tvrdit, že budeme neutrální jako Norsko či Švýcarsko?

Že třeba začneme těžit ropu nebo někdo bude ukládat svůj majetek do české koruny, se kterou si ČNB dělá co chce?

Děkuji. Jiří Hynek: Děkuji za všechny dotazy a loučím se poslední odpovědí, která bude stručná. Norsko je v NATO, ropu u nás moc nemáme a česká koruna je dobrá měna.

? Vodník Česílko - Dnes 12:01 Myslíte že dopadnete lépe než Realisté v parlamentních volbách? Já bych řekl, že ne Jiří Hynek: A já bych řekl, že ano. :-)