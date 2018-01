Po Škodovce chce vést i Česko, spoléhá na dělníky i podnikatele. Ptejte se Vratislava Kulhánka

? Pavel - 3. 1. 19:49 Dobrý den,

ve Škoda Auto, konkrétně ve výrobě lisovacího nářadí, to stále vypadá jak za KSČ. Externí zaměstnanci mají na 1hod/ 300 až 370kč a firmy za ně účtují 600kč/1hod. Kolik berou kmenoví zaměstnanci?? Vy si opravdu myslíte že něco lepšího dokážete? Já si to nemyslím, podle toho jak to v Škoda auto chodí.