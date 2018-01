Čelí útokům z Hradu, prý nemá jasné názory. Ptejte se Jiřího Drahoše, jak chce porazit Zemana

? Luboš Kaplan - 10. 1. 23:48 Mohl byste mi prosím osvětlit Váš postoj k Andreji Babišovi? Chápu, že se ucházíte i o jeho voliče.

Jmenoval byste ho jako prezident premiérem a ctil presumpci neviny, nebo je pro Vás podezření ze spáchání trestného činu překážkou ke jmenování do tak významné funkce?

Myslíte si, že lze stát řídit jako firmu?

Jaká by v takovém státě byla role prezidenta?

? Jirka Schwarz - 10. 1. 22:58 Bydlím v pohraničí

Oranžové vedení kraje nám sebralo vlaky, kterými se léta jezdilo do školy, do práce, k lékaři...

Najít tu některé lékaře - ambulantní specialisty je čím dál větší problém

Nejde tu ani ta blbá televize (část celoplošných programů)...

Zajímalo by mě jestli by pan Drahoš jako prezident nějak tlačil na odstranění diskriminace některých oblastí. A když už jsem zmínil televizi, jestli by nějak tlačil na vládu, Senát a PSP aby změnili takovým způsobem legislativu, aby bylo možné okamžitě odebrat licence pro celoplošné vysílání těm, co celoplošně odmítají vysílat!

(jedním z nejhorších je Jaromír Soukup, kterým lže a podvádí s jeho NEceloplošnými stanicemi Barrandov KINO, PLUS a především FAMILY. Umožňuje mu to špatný "Zemanův zákon" 231/2001Sb. Takže je podivné jaké přátelské vztahy jsou právě mezi Zemanem a Soukupem. Je to v ostrém rozporu s tím, když si Zeman dovolil tvrdit, že chce být prezidentem dolních 10 milionů)

? Lenka Horackova - 10. 1. 22:57 Dobry den.pane Drahosi. Jaky je prosim Vas nazor na politiku CR v Syrii a na Ukrajine? Hodne stesti ve volbach.

? Petr Silny - 10. 1. 22:55 Dobry den.zajimalo by me.kterych 7 zemi EU Vam prijde nejblize zajmum CR. A jak hodlate a o cem primarne komunikovat s francouzsko-nemeckym tandemem.ktery spoustu veci v Bruselu ovlivnuje. Velmi dekuji.

? Hujer - 10. 1. 22:25 Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak vnímáte jedno z největších rizik, kterému čelí náš svět a to člověkem způsobenou změnu klimatu. Je to podle vašeho názoru závažný problém nebo vymyšlená čínská propaganda? Děkuji

? honza fišer - 10. 1. 22:08 Hezký den pane Drahoši, mohl byste prosím u každé své odpovědi v tomto rozhovoru uvést, který kreativec vašeho týmu ji připravil? Děkuji.

? Jirout - 10. 1. 22:01 Dobrý večer pane profesore. Velice si Vás vážím a proto bych rád věděl, jaký je Váš názor na aktuální kampaň me to v USA .

Děkuji za Vadí odpověď a přeji úspěch ve volbě prezidenta této republiky.

Vladimir Jirout

? Quido Skala - 10. 1. 21:54 Pane Drahoš, jak je to s Vaším členstvím v Římském klubu?

? Kamil - 10. 1. 21:31 Dobrý den pane profesore, zajímalo mne jaký je Váš názor na stávající podobu krajského zřízení, které nerespektuje přirozené hranice regionů a zejména zemskou hranici Čech a Moravy. Rovněž nevytváří stejné celky z hlediska počtu obyvatel, nekoresponduje tím pádem se soustavou státních institucí (soudy, státní zastupitelství...) a provází je další systémové problémy. Děkuji

? Valentýn Otsáb - 10. 1. 21:26 Jak vám můžeme věřit, že bude hájit zájmy chudých neprivilegovaných obyvatel, když se nestydíte vzít sponzorský dar od šíbrů formátu exekuroského bosse Runtáka nebo Mrázkova společníka Sekyry? Není vám stydno tváří v tvář obětem mafiánského a exekutorského byznysu? Podpora od jednoho z nejzprofanovanějších tuzemských politiků Miroslava Kalouska je pro vás také OK? A jak nám zaručíte, že bude coby prezident zaručovat sociální smír, když vaším ekonomickým poradcem je Lukáš Kovanda, známý svými až libertariánskými ekonomickými názory?

? Bohumir Nusl - 10. 1. 21:09 mistre

fandim Vam a jest li si myslite, kdyz vam poslu 100 000 kc na podporu , ze vyhrajete rad je poslu. S uctou Bohumir Nusl

P.S V pripade, ze nevyhrajete hlavu vzhuru stejne budete vitany na nasi farme a klidne i s vasi rodinou.

Vas fanda.

? Vojtěch Vrána - 10. 1. 21:08 Vážený pane Drahoši, rád bych se Vás zeptal, proč jste se za posledních několik dnů nezúčastnil téměř žádné debaty, tuším, že byla pouze jedna - opravte mě, pokud se mýlím. Nemyslíte, že právě teď, poslední týden před volbami, byste měl být nejvíc vidět a prosazovat své názory - pokud nějaké máte. Jaký jste měl důvod k odmítání debat, jak těch českých, tak i té jediné anglické, kde jste mohl dokázat, že jazyk ovládáte?

? Václav Emil - 10. 1. 20:40 Vážený pane Drahoši, v těchto chvílích se již rozhoduje o tom kam Česká Republika bude dalších pět let směřovat. Nikdo mne nikdy nezbaví mého názoru, že posledni pro Evropský prezident, prezident všech Čechů nebo alespoň valné většiny a člověk,který Českou Republiku zviditelnil na celém světě, v tom nejlepším smyslu, byl Václav Havel. A moje otázky tedy zní: 1. Jste připraven pokračovat v trendech,které nastolili posledni dva prezidenta (Klaus,Zeman) nebo se pokusíte vrátit Českou Republiku zpět k “havlovským” ideálům. 2. Pokud odpovíte tak jak si představují, pak mám jěstě jednu otázku - neměli by ostatni kandidáti (s výjmkou Zemana) navrhnout svým voličům, aby volili Vás, aby tak snížili nebo eliminovali roztřišteni volebních hlasů?? Děkuji Václav Emil

? Jana - 10. 1. 20:39 Dobrý den pane Drahoši,

to snad není ani otázka, ale velké přání, abyste porazil současného prezidenta a pana Topolánka.

Pracuji s lidmi a jsem v šoku, jak argumentují ti co chtějí volit M.Zemana a M.Topolánka. Podotýkám, že se jedná o lidi na pokraji chudoby a s nižším Tito lidé většino nečtou noviny a ani nesledují žádné debaty, ale včerejší debatu s panem Klausem sledovali snad všichni a na základě jeho výzvy se rozhodli, že budou volit výše uvedené a není v mých silách je nikterak přesvědčit, že je to jeden větší lhář než druhý. Vás volit nebudou, protože nejste ten politik !!! Většina těchto lidí také volila Babišovce. Mám takový pocit, že čím je člověk více zkorumpován a ulhaný, tak má větší šanci na úspěch. Bohužel si demokracii nezasloužíme a patříme na ten východ. Je to velmi smutné, jak lidé mají špatnou paměť. Vůbec jim nevadí, že v případě M.Z. spíš volí Ovčáčka a poradce napojené na Rusko a Čínu. V případě M.T. už zapomněli na skandál, kdy se ukazoval nahý v Itálii se slečnami též zcela nahými, na jeho odsouzeného kamaráda Dalíka atd. atd.

Zdravím a celá rodina Vám drží palce!

Jana

? Zdeněk Kůta - 10. 1. 20:35 Dobrý večer pane profesore,

žádný dotaz nemám, vše co jsem chtěl vědět jsem si našel na internetu a vyslechl v debatách. Jsem rád, že kandiduje takový slušný, poctivý, pracovitý a inteligentní člověk jako jste Vy. Jste pro mě kandidát číslo 1 a přál bych si, abyste byl i můj prezident.

Děkuji a držím pěsti ať to vyjde.

? Petr Tyleček - 10. 1. 20:35 Pane profesore,

budu Vás volit, přesto chci mít jasněji v otázkách:

1. budete důrazně hájit národní zájmy ve věci omezování přistěhovalectví?

2. odsuzujete nedomyšlenou inkluzi?

3. jste pro totální transformaci školství, počínaje základním stupněm, tj. vzdělávání

pro potřeby praxe, posílení kvality výuky na úkor kvantity?4. nebudete lacině zaměňovat propagaci sportu na úkor důležitější a nutné tělovýchovy pro mládež?5. jste pro zavedení povinné výuky etiky na všech stupních škol na křesťanských základech?6. jste pro uplatnění zásady - kdo nepracuje ať nejí? 7. jste pro spravedlivé poskytování sociálních dávek?8. vyberete si dva, v pořadí po Vás, presidentské kandidáty za své poradce?9. budete umravňovat poslance v PS a naslouchat lidu? Přeji Vám úspěch.

? Václav - 10. 1. 20:33 Pane profesore, přeji Vám postup do druhého kola presidentské volby. Věřím Vám a Michalu Horáčkovi.

Jen nechápu jednu věc, proč se oba vymezujete proti Rusku. Tento stát patří přece do Evropy (a už dávno to není Rusko-Sovětský svaz před více jak 30ti lety) a je potřeba s ním hledat a najít společnou bezproblémovou cestu a spolupráci. Jsme v Unii a určitě se musíme snažit , aby nám a všem členům Unie bylo co nejlépe uvnitř Unie, ale i v celé Evropě. Jsme snad všichni Evropané, že?

Nesnižujte se , prosím, k laciným gestům a vyjádřením. Vím, že mnozí lidé chtějí slyšet o Rusku jen negativa a odsuzování, ale není přeci kolektivní vina, a tak jestli Rus někomu v minulosti ublížil, nemusí snad být Rusko celé špatné. Hledejme to dobré a na to stavme.

S Čínou je to podobné, ale ta je již za hranicí Evropy, to již neberu jako prioritní.

Přeji Vám, abyste nacházel správná a pravdivá slova při posuzování a pojmenovávání různých problémů a velmi si cením Vaší slušnosti.

? Antonín Kolík - 10. 1. 20:27 Dobrý den, proč bych Vás měl volit? Co je to hlavní, co přinášíte? Děkuji.

? Standa - 10. 1. 20:21 Pane Drahoši, jste vzdělaný, pracovitý a čestný člověk a váš osobní profil dokresluje i to, že máte spořádané manželství a rodinu a nejste žádný náruživý alkoholik a kuřák cigaret, ale ptám se na to, zda budete mít dostatek energie a pevného zdraví odolávat těm šmejdským psychopatům, kteří v různých vrcholových funkcích v minulých desetiletích po 1989 rozkrádali národní majetek a obohacovali se, a kteří proti vám dnes stojí za přispění hlasů ne malého počtu zapomnětlivých českých voličů?

Jako člověku, který umí systematicky pracovat, věřím, že se dokážete obklopit týmem dobrých poradců a pozvednete vážnost a kulturu projevů z Hradu zvláště potom u mladých lidí a též i diplomacie vůči zahraničí a že budete opakem nynější churavé loutky.

Tu stávající angličtinu žáků z obecné školy už nechci poslouchat a o „Pussy Riot“, o „Andrášovi“ v Lánech a o „blbých“ politicích kolem Dubčeka a podobné „trháky“ už také nechci.

Vidina lidového a vyčichlého prezidenta je dnes před civilizovaným světem chimérou hloupých lidí.

Češi přeci chtějí jít cestou chytrých a vzdělaných, jakou šli od roku 1291 Švýcaři.

? Dost bylo tuZemana - 10. 1. 20:14 Dobry den pane Drahoši, jak chcete presvedcit volice a následovníky MZ o tom, ze nejste vítačem, člověkem bez názoru, nemastny, neslany, když oni jiná media, než prozemanovska nesledují, slepě jim věří, a Vy pozvání do jim nakloněného media, kde byste je mohl oslovit, odmitnete?



Pan J. Grygar se o Vas vyjadroval velmi pozitivne, jaky mate k sobe vztah a jaky Vy, jako chemik, mate vztah k astronomii?



Jaký postoj zaujímáte k názoru pana Grygara na astroLOGII?

Vnímáte problém světelného znečištění?Bylo by toho vice...Děkuji za Váš čas, GL.

? Ondřej Hynek - 10. 1. 20:13 Pozval byste všechny rektory vysokých škol na předávání vyznamenání během oslav 28.10?

? Tomáš K - 10. 1. 20:12 Vážený pane nastavající prezidente,

překvapil mě Vás názor na stavbu nových mešit, o kterém jste mluvil na Seznamu. Myslím si, že mešity mají u nás stejné místo jako kterékoliv jiné stavby. Doufám, že Vám není blízký program pana Okamury, který jasně dává najevo svůj záměr potlačení islámu a dokonce jeho úplný zákaz. Každý má právo věřit ve které chce. A pokud stavba mešity projde všemi potřebnými opatřeními, nevidím v tom problém. Prosím abyste ujasnil svůj postoj.

Jsem Váš volič a přeji hodně štěstí při blízkých volbách,

K.

? Vlastimil Kučera - 10. 1. 20:08 Máte názor na kauzu čápa hnízdo? Měl by být pozván před imunitní výbor pan Komárek? Prosím o Váš odhad vývoje celéry kauzi

? Pravdoslav - 10. 1. 20:05 Dobrý den, pane profesore,

co si prosím myslíte o islámu? Je to dnes jedno z hlavních témat, které rozhodne volby. Pěkně prosím, abyste nijak neuhýbal před otázkou na nedávno zavedený pojem: politický islám. Mluvím o světovém náboženství, které praktikuje okolo 2 miliard lidí po celém světě a ze kterého (i pro Vaši životní náplň) vzešly spousty rozhodujících vědeckých objevů (algoritmus, čísla, kompas, algebra atd.). Děkuji.

? Daniel Hrdlička - 10. 1. 20:02 Vážený pane Drahoši,



plánujete poskytnout důkazy, že kontroverze okolo osoby Jakuba Kleindiensta jsou založeny na šíření nepravdivých informacích?



Děkuji a přeji mnoho štěstí a sil do konce kampaně :)

? Kulihrášek - 10. 1. 19:56 Dobrý den pane Drahoši, jste Svobodný zednář? A jaké jsou Vaše aktivity v Římském klubu?

? Pavel Trnka - 10. 1. 19:56 Hezký a šťastný Nový rok 2018, hodně zdraví a tvořivé síly Vám přejeme pane Jiří Drahoši,

celé Vaší rodině a Vašim nejmilejším.

Těšíme se, až budete naším prezidentem, moc si to přejeme,

a těšíme se, až se potom opět budeme moci také spokojeně a hrdě procházet po zahradách Pražského hradu, po celé Praze a být v celém Česku spokojenější, s většinou dobrých lidí, že budeme mít po dlouhé době skromného, inteligentního, senzitivního, schopného moudrého morálního pracovitého prezidenta.

? Jitka Navrátilová - 10. 1. 19:49 Dobrý den, pane profesore, od momentu, co jste oznámil svoji kandidaturu na prezidenta, jste favorit pro celou naši rodinu, protože už bylo dost hulváctví. Žádný dotaz nemáme, veškeré informace jsme si našli na internetu a poslouchali v prezidenských debatách. Jsme Vaši voliči. Jen Vás chci požádat, abyste nebral zřetel na útoky ze strany Hradu, protože určitě přijdou, nenechte se zatáhnout do špíny, kterou stávající prezident se "svými panoši" URČITĚ chystají. Přeji pevné zdraví a držme si palce, aby ta změna konečně přišla. S úctou Jitka Navrátilová

? Jan Kaspar - 10. 1. 19:45 Dobry den,

Jakym zpusobem se stavite k otazce homosexuality a homosexualnich manzelstvi? Jsou pro Vas prijatelne adopce deti (vlastnich/nevlastnich) takovymi pary?

Jakym zpusobem chcete zajistit, ze se kolem vas na hrade nevytvori tlaky a vlivy jake maji bezesporu v soucasne dobe panove Mynar a Nejedly?

? Habrcetl - 10. 1. 19:31 Dobrý den,

jaký je Váš názor na to,že hodnota člověka je dnes skoro nulová ,že ve většině zaměstnání je člověk ve své podstatě ekonomicky tlačen do situací,které by za normálních podmínek nemohl akceptovat.

? JINDŘICH - 10. 1. 19:29 PŘEJI POSTUP DO DRUHÉHO KOLA. JSTE PŘIPRAVEN, ČELIT NEFÉR

ÚTOKŮM SOUČASNÉHO PREZIDENTA?. MYSLÍM ŽE VYLEZE Z ULITY A BUDE

SE VÁS SNAŽIT NACHYTAT NA ZAHRANIČNÍ POLITICE.

? Libuše - 10. 1. 19:29 Dobrý den,pane Drahoši, jste můj favorit, ale ještě nejsem na 100% rozhodnutá. Důležitá pro mě je otázka o které se moc nemluví, alespoň já jsem dosud jasnou negativní odpověď slyšela pouze od p. Horáčka. Moje otázka zní: Budete-li zvolen prezidentem využijete svého práva a vyhlásíte amnestii, budete udělovat milosti??? Je to už teď jediná naděje pro nás a našeho nespravedlivě odsouzeného syna.

? petr - 10. 1. 19:24 dobrý den,

nechápu jak tady může někdo hovořit za občany ČR, když 49% má jiné názory než tady prezentují ti , co vám chtějí dát hlas.

Já si myslím ,že po politické stránce opravdu na pana Zemana nemáte, a jestli chcete být ten hodný, tak Vás ti co tady ničili a rozkrádali republiku sežerou, protože budete po politické stránce proti nim laik.

Proto budu volit prezidenta, který se nebojí říct všem svůj názor

? Martin Bobro - 10. 1. 19:23 Mate nase hlasy a drzim palce:)

? Roman - 10. 1. 19:17 Vážený pane Drahoši.

Jaký je Váš pohled na současný stav kriminality v České republice a jestli podpoříte zpřísnění trestů?

? Růžena Hanáčková - 10. 1. 19:15 Dobrý den pane Drahoši,nenechte se vyprovokovat,Ovčáček Vám nesahá ani po paty,v životě nic nedokázal,je to zlý a nebezpečný člověk.Já Vás budu volit.Držte se

? Jindra - 10. 1. 19:10 Pokud jsou to volby na hrad Mírov, máte můj hlas.

? Jaroslav - 10. 1. 19:08 Já na Vás pane profesore nemám žádný dotaz, jen Vám sděluji, že u nás doma máte 5 hlasů. Víc nás není. Už se těšíme až vyměníte toho potěpa. Vy jste ze Slezska tak jako my, tak víte co to slovo znamená.

? karel Dlouhý - 10. 1. 19:07 Dobrý den. Pane Drahoši. Budu Vás volit, o tom žádná. Jen se chci zeptat, proč se více nebráníte těm útokům od Ovčáčka potažmo Zemana, od jeho obdivovatelů, kteří Vás napadají bezohlednou a sprostou rétorikou? Pamatujete na minulou volbu, jak se vytáhla sudetská otázka a údajné hákové kříže na hradě knížete? očekáváte něco podobného? Oni to jen tak nenechají , mají velký strach, že jejich ulhaná modla Zeman padne. A ne jen obrazně...

? Pavel N - 10. 1. 19:01 Dobry den,

preji Vam uspech, aproto si myslim, ze byste mel stat za sve vlasni nazory nikoli pubulistou, jak posledni dobou Vas castecne vnimam.

? honza - 10. 1. 19:00 zajímá mě jestli chceš podvracet republiku a co děláš v klubu --Česká asociace Římského klubu

? Drahoš - 10. 1. 19:00 Drahoši ty tam nemas co delat bez jsi zpatky mezi ty tvoje chytré hlavy .....

? Jana - 10. 1. 18:59 Dobrý den, pane Drahoši, nemám žádný dotaz. Jenom Vás chci poprosit, abyste žádnou na Vás hozenou špínu nenechal "viset ve vzduchu". Panu K. Schwarzenbergovi nehorázné Zemanovy útoky zřejmě "vyrážely dech" (a nejen jemu) natolik, že se nezmohl na slovo obrany. Podobně nereagoval P. Pithart na útoky V. Mečiara.

Prosím, buďte připraven na nejhorší a braňte se. Děkuji a přeji úspěch. Jana

? Honza - 10. 1. 18:59 Dobrý den. Jaký je Váš postoj k církevním restitucím?

? Ondra - 10. 1. 18:57 Dobrý den,

bylo slyšet, že nemáte na věci jasný názor, že jste vítač a že jste skoro pohřbil celou akademii věd, že jste ničeho pořádného nedosáhl. Takže dvě otázky:

Jak to máte s těma uprchlíkama? a

Co se v té akademii za vašeho vedení vlastně stalo a co vám to vlastně vyčítají?

Jinak Vám moc fandím a můj hlas máte!! Taky jsem chemik a taky zpívám ve sboru.

? Tom - 10. 1. 18:53 Pane Drahoši, je pravda, že za Vaší kampaní stojí lidé v minulosti propletení s pány Langrem a Rathem, pánové Křivan a Kleindienst??

? Pavel Kříž - 10. 1. 18:53 Dobrý večer/den

Moje otázka se týká především Vašeho případného vystupování jakožto prezidenta/ reprezentanta naší země ve světě (EU + zbytek)

Nemohu se totiž ubránit pocitu že náš současný prezident Miloš Zeman například svým určitě zcela dobře míněným vystupováním v OSN se svojí bohužel otřesnou znalostí jazyka anglického spíše dělal naší zemi ostudu, než aby nás řádně reprezentoval a to už vůbec nemluvím o výstupech s ruským prezidentem, nebo návštěvou čínského fóra minulý rok, které také neuniklo jak našim tak zahraničním mediím.

Proto bych rád znal Vaše stanovisko k těmto a podobným věcem. Měl by prezident ovládat dobře cizí jazyky (především univerzální AJ, popřípadě jazyk německý nebo jiný na úrovní na které nedělá ostudu sobě ani zemi za kterou vystupuje) a nebo by měl raději v takovém případě, že jazyk úplně neovládá, zvolit pomoc profesionálního tlumočníka??

? Robert Janíček - 10. 1. 18:50 Pane Drahoši,

v návaznost na Vaše dřívější veřejné rozhovory, uveďte proč si myslíte, že je ruský president Putin "zlo"?

Měla by být celková orientace ČR pouze na západ a pokud možno skoro-ne rovněž na Rusko, Čínu a pod.?

? Honza - 10. 1. 18:48 Zdravím,



zajímalo by mě, jaký názor máte na neúčast současného prezidenta v debatách ostatních kandidátů? Je to podvod na voliče, neúcta k ostatním kandidátům, nebo strach z vlastního selhání páně Zemana?



Díky

Honza

? Marek - 10. 1. 18:46 Dobrý den,

doslechl jsem se, že máte sklony k tomu, aby u nás v republice bylo zavedeno Euro. Jak je to tedy s vaším názorem na budoucí měnu v ČR, pokud vyhrajete volby ?

? Jiří Macháček - 10. 1. 18:44 Promiňte, pan Paul asi nežije v ČR nebo má velmi mizerný všeobecný rozhled.... o žádné cpaní se nejde, jde o službu a dle mého názoru, nahradit současného mizerného a nemorálního prezidenta někým s jasnou vizí a morálním kreditem, jak být užitečný našemu národu a zemi.

A tom jsem, pane profesore, u Vás přesvědčen

? Petr - 10. 1. 18:44 Dobry den,

Jsem dosud nerozhodnuty volic, a proto se Vas chci zeptat,proc mam volit prave Vas, a ne pana Horacka,Fischera nebo Hilsera. Cim me presvedcite? (ostatni nezmineni kandidati nepripadaji u me v uvahu).



Odpoved typu,ze chcete sjednocovat a lidi nenalepkovat mi nestaci.



Myslim,ze mnoho dalsich volicu se rozhoduje stejne jako ja na posledni chvili, a to mezi Vami a zminenymi kandidaty.Predem dekuji a preji mnoho uspechu!Petr

? zdeněk - 10. 1. 18:43 není vám trapně, že kandidujete? po tom předvčerejším "představení" to co ste tam předvedli?slabota a bohužel i ten grygar a drábová, zemanovi vyčítáte kde co, ale proti němu jak v diskuzi tak v názorech a myšleni jste slabej čajíček, ne-li jenom odvar toho čajíčku

? Robert - 10. 1. 18:40 Pane Drahoši,

proč si myslíte, podle Vašich rozhovorů, že ruský president Putin je "zlo" a jak vnímáte vhodnost naší celkové orientace ČR ve světě, to je vyhýbat se i bližšímu kontaktu s Ruskem, Čínou a pod.?

? Paul - 10. 1. 18:39 Dobrý den,

proč se tam cpete, když vás nikdo nezná? Nemyslíte si že na hrad patří král?

? Janek - 10. 1. 18:38 Dobrý večer,



předně jsem vám chtěl poděkovat, že jste se pustil do tak náročného úkolu, jako je kandidování na prezidenta a s tím související kampaň a získávání nominačních hlasů. Věřím, že toto období bude završeno úspěchem jak pro vás osobně, tak především pro občany ČR.

Protože v podstatě od minulé volby a zvolení M. Zemana prezidentem lze pozorovat v naší společnosti velký rozkol, chcete-li příkop, který je vykopán mezi různými názorovými proudy, a je mocně živen samotným prezidentem, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem byste chtěl hledat cestu a podporoval diskusi různých názorových proudů, jak chcete dosáhnout toho, co jste vyhlásil, tedy spojovat lidi, ne rozdělovat? Je to podle mě velmi důležitá součást práce prezidenta a po současných zkušenostech určitě tato země někoho takového potřebuje více než dost.



Děkuji a budu držet palce, sám k tomu přidám svůj hlas pro vásHezký večerJanek

? Petr Prokop - 10. 1. 18:37 Dobrý den,

Mám dva dotazy :

1. Vrátíte se k tradici novoročních projevů?

2. Ponechate vlát vlajku EU nad pražským hradem? (Pevně doufám že ano)



Děkuji a přeji hodně štěstí do voleb.

? Pavlína - 10. 1. 18:31 Dobrý den, pane profesore, dotazy budeme pokládat až se stanete prezidentem, v což doufám... Máte hlas můj i mé uzší i širší rodiny. Bojujte a útoků z Hradu si nevšímejte.

? Dr. Josef Farmačka - 10. 1. 18:27 Jsem Váš volič a tak spíše rada než otázka: rozhodně se nezaplétat do žádné diskuse na téma Drahoš. Hrad, ani Vaši konkurenti Vám za to nestojí. Buďte nad věcí. I to patří k funkci hlavy státu. Držím palce a sháním další příznivce do volby.