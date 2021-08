Rakušan obhájil post šéfa STAN. Koalici Spolu vyzval ke společnému postupu po volbách

Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan obhájil post předsedy hnutí. Na úterním sněmu neměl protikandidáta. Akce se kromě předsedy Pirátů, se kterými STAN kandiduje společně v říjnových volbách, zúčastnili i zástupci koalice Spolu. Tu Rakušan vyzval po volbách ke společnému postupu.

I když si starostové na svém sněmu volí vedení, volba samotného předsedy byla pouhou formalitou, protože Rakušan protikandidáta neměl. Delegáti mu dali 95,7 procenta hlasů. Svůj post obhájil i první místopředseda Jan Farský, který je zároveň šéfem poslaneckého klubu.

Novou tváří ve vedení STAN je místopředseda Věslav Michalík, který by byl v případě volebního úspěchu možným kandidátem hnutí na post ministra financí. Dalšími místopředsedy byli zvoleni tři dosavadní místopředsedové, a to Petr Gazdík, Stanislav Polčák a Věra Kovářová. ze 186 hlasů získal Gazdík 175 hlasů, Kovářová 167, Michalík 165 a Polčák 164 hlasů.

Rakušan ve svém úvodním projevu před volbou burcoval delegáty sněmu, aby před volbami udělali maximum pro úspěch ve volbách a nepochybovali o vítězství. Zároveň ostře kritizoval současnou vládu a to, jakým způsobem zemi spravuje.

"Na nás všech záleží, jestli si našimi soupeři necháme implementovat do našich myslí poraženeckou náladu. Proč? My chceme ty volby stále vyhrát. Vy je musíte chtít vyhrát. Protože největší úspěch 'píárové' mašinérie, která po nás střílí, je to, že se vnáší nejistota, jak volby dopadnou. Vraťme lidem naději, svobodu a ukradenou zemi," prohlásil mimo jiné Rakušan.

Projev poslouchal i předseda koaličních Pirátů Ivan Bartoš, který na sněm dorazil. Dostavili se i zástupci koalice Spolu - šéf lidovců Marian Jurečka, předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a ODS reprezentuje místopředseda Martin Kupka.

Pokud jde o koalici s Piráty, Rakušan si nynější spolupráci pochvaloval. "Za posledních čtrnáct dní jsem navštívil jedenáct krajů. Všude pracují Piráti a starostové týmově, v dobré náladě. A našim jediným cílem musí být vítězství. Stejně jako jste to dokázali v krajských volbách, komunálních volbách a senátních volbách. Tak to dokažme společně i v parlamentních volbách. Ale potřebujeme každého z vás. Vždyť přece soupeř zažehnul nějaký oheň nejistoty a nejvíc radosti má ve chvíli, kdy polínka pod oheň přikládáme my sami. Nedělejme to. Věřme tomuto projektu," obracel se na delegáty.

Buďme spojenci, vyzval Rakušan přítomné zástupce koalice Spolu

Rakušan zároveň vyzýval k co největšímu spojenectví s koalicí Spolu, podle jeho názoru je nutné, aby obě koalice jasně slíbili, že chtějí změnit zemi společně. "Chci vyzvat i naše kolegy z koalice Spolu: Buďme spojenci, pojďme do toho po volbách spolu. Dejme ten příslib veřejnosti, dejme jí naději. Ta na ten příslib čeká, chce ho, očekává ho od nás. Vyslyšme volání společnosti," prohlásil Rakušan.

Místopředseda ODS Martin Kupka v reakci na tato slova řekl, že po volbách nemůže být bližších koaličních partnerů. "Změna, to je podle mého přesvědčení společný cíl, za kterým půjdeme nehledě na to, že teď jsme ve volebním klání konkurenty. Co je před námi? Přece společný zájem vyvést naši zemi ze současné politiky podivných dohod, populistických slibů a masivního zadlužování. Vůbec nepochybuji, že to všichni společně cítíme stejně. Přeji vám i nám, aby volby znamenaly jasnou pozitivní změnu pro Českou republiku. A pevně věřím, že u toho budeme společně," sdělil Kupka, který přímo nejmenoval Piráty. Kupka zastupoval předsedu ODS Petra Fialu, který měl podle Kupky na dnešní ráno jiný program a nemohl se sněmu účastnit.

Předseda lidovců Marian Jurečka se jasně vyjádřil pro spolupráci. "Máme jako lidovci blízké spojence a přátele v koalici našich partnerů ODS a TOP 09. Pak máme velmi blízké přátele, což jste vy, koalice Pirátů a starostů. A pak máme společné nepřátele. Pro mě je společným nepřítelem vláda chaosu, zla, toho, co tvrdě dopadá na životy našich spoluobčanů," řekl Jurečka.

Podle jeho slov mají obě koalice společnou synergii věci změnit. "Je potřeba změnu, abychom svým dětem jednou mohli říci, že jsme v roce 2021 byli schopni dát bokem naše ega představitelů stran, domluvit se a udělat něco praktického pro to, aby tady byla šance na změnu," uvedl Jurečka.

Pro spolupráci se vyjádřila i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Říkáme, že postavíme tuto zemi na nohy. Dáme ji zase dohromady. Spolu. A chci deklarovat, že v tom počítáme i s vámi, dámy a pánové. Tuto zemi dáme spolu dohromady právě s koalicí Pirátů a STAN. S vámi všemi, stejně jako s občany této země, protože si nezaslouží, aby se tady neustále lhalo, aby se tady kradlo," řekla.

První Rakušanovy volby byly úspěšné

Rakušan se může zatím chlubit volebním úspěchem v loňských senátních a krajských volbách. Senátní volby starostové dokonce vyhráli a dělali si naděje na křeslo předsedy Senátu. Jenže ODS se dohodla na spolupráci s TOP 09, strany vytvořily společný klub a po domluvě s lidovci zvolily v loňském listopadu předsedou Senátu Miloše Vystrčila z ODS.

Senátní dění předznamenalo spolupráci stran na celostátní úrovni, kdy ODS následně vytvořila s lidovci a TOP 09 koalici Spolu a starostové se rozhodli pro koalici s Piráty. Velkým příznivcem takové koalice byl právě Rakušan, ačkoliv například předseda ODS Petr Fiala lákal STAN do koalice s ODS a dalšími stranami. Rakušan byl ale rozhodnutý pro Piráty.

"Piráti jsou nejpracovitější," vysvětloval loni v listopadu Aktuálně.cz, což bylo krátce předtím, než podepsal dohodu s předsedou Pirátů Bartošem. Tvrdil přitom, že dohoda má velkou podporu v členské základně. "Když to srovnám s debatami o spolupráci s ODS a v minulosti s TOP 09 a KDU-ČSL, tak podpora pro spolupráci s Piráty je určitě vůbec největší, jaká kdy byla," uvedl.

Za chvíli začíná sněm hnutí STAN. Tady je zcela aktuální rozhovor s předsedou Vítem Rakušanem. První část. Rád by, aby přítomni zástupci koalice Spolu jasně řekli, ze po volbách půjdou di případné vlády s koalici STAN a Piratů. Více na webu ⁦@Aktualnecz⁩ pic.twitter.com/khGnhrVAht — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) August 31, 2021

Rakušan nechtěl bratříčka ani sestřičku

V souvislosti se starosty se už léta mluví o tom, s kým půjdou, či nepůjdou do koalice, zejména když patří k nejmenším parlamentním stranám. Nyní mají šest poslanců a tvoří nejmenší klub. TOP 09 má poslanců sedm, lidovci deset a koaliční Piráti 22.

Před zvolením předsedou v dubnu 2019 Rakušan avizoval, že chce ze STAN především hnutí, které bude stát na vlastních nohách. "Nekandiduji proto, abych hledal silného bratříčka nebo sestřičku či sestřenici. Přicházím, protože chci budovat silné a autentické hnutí STAN. Chci vybudovat hnutí, které nemá žádný strach a obavu ze samostatné existence. Hnutí, které může být v určité fázi atraktivní pro jiné, ale hnutí, které může klidně existovat i samo," říkal tehdy delegátům sněmu. Podotkl ovšem, že se nebrání tomu, aby bylo hnutí "podvozkem třeba i pro nějaký širší projekt pro volby do Poslanecké sněmovny".

I díky nominačnímu projevu získal podporu 93,9 procenta delegátů, když neměl žádného protikandidáta. Prvním místopředsedou hnutí se stal předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský, který získal 93 procent hlasů. Řadovými místopředsedy delegáti zvolili Petra Gazdíka, Věru Kovářovou a Radima Sršeně. Právě s Gazdíkem, který vedl hnutí s krátkou přestávkou od roku 2009, byli starostové dlouho spojováni.

