Šlechtová se nevyzná ve zbraních, Ťok staví málo dálnic. Ve vládě chceme odborníky, vzkazuje Okamura

před 1 hodinou

Praha - Přestože mají poslanci pravicově radikální SPD Tomia Okamury k premiérovi v demisi Andreji Babišovi i jeho nejbližšímu týmu vážné výhrady, měli by případný nový kabinet ANO podpořit. Okamura v rozhovoru pro Aktuálně.cz avizuje, že bude po Babišovi chtít, aby na ministerstva vybral odborníky, kteří zaručí splnění dohodnutých programových požadavků.

Okamura nechce napřímo říci, zda premiéra o výměnu některých stávajících ministrů požádá. Z jeho slov však plyne, že se o této možnosti bude chtít minimálně bavit. Někteří stávající členové vlády totiž podle něj nejsou dostatečně kompetentní, má například výhrady k práci ministra dopravy Dana Ťoka či ministryně obrany Karly Šlechtové.

"Má se rozhodovat o miliardových zakázkách, ale víme, že se vůbec nevyzná ve zbraních a vybavení armády," říká šéf SPD na adresu Šlechtové. Ťokovi zase vyčítá, že neplní, co slíbil. "Není to nic osobního k panu ministrovi Ťokovi, ale veřejně prohlašoval, že začne stavět stovky kilometrů dálnic. Začal jich stavět zlomek," uvedl Okamura. Vadí mu i ministr spravedlnosti Robert Pelikán, ten však již oznámil odchod z politiky.

Pro Okamuru bude důležité, kdo ve vládě usedne. "Pokud nás ANO pozve k jednání, budeme chtít co největší personální garanci, že program, na kterém se dohodneme, bude skutečně naplněný," říká lídr Svobody a přímé demokracie. "My nechceme ministry za odměnu, může to být politik, ale musí to být odborník," dodal.

Okamura jde ve čtvrtek odpoledne na schůzku k prezidentovi Miloši Zemanovi. Hodlá se s ním bavit především o tom, jak si hlava státu připadnou vládní spolupráci SPD a ANO představuje. Setkání se koná potom, co Zeman navrhl Babišovi, aby o druhém kabinetu vyjednával s Okamurou a komunisty. ANO ještě do minulého týdne stavělo koalici se sociálními demokraty. Společný projekt však zkrachoval, když ČSSD nedostala od premiéra požadované křeslo ministra vnitra.

Ani politická spolupráce ANO a SPD nebude jednoduchá. Nejde jen o výhrady poslanců SPD k Babišovi, o nichž Okamura otevřeně hovoří. Také Babišovi zákonodárci nechtějí, aby ANO vládlo společně s extremistickým hnutím. Někteří poslanci či ministři dokonce kvůli tomu hrozí odchodem z vlády nebo klubu. Pelikán i další navíc označili SPD za fašistické politické uskupení. "U nás v klubu také někteří ostře nesouhlasí s politikou Andreje Babiše, ale protože jsme pragmatici, chceme prosazovat program. Voliči nějak rozdali karty, tak my jednáme dospěle," reagoval na výhrady šéf SPD.