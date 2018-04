Babiš chce Zemanovu radu jednat dál s komunisty a SPD probrat s vedením hnutí ANO

před 24 minutami

Špičky hnutí ANO by se měly sejít ve čtvrtek.

Praha - Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) zatím neřekl, zda se bude řídit úterním doporučením prezidenta Miloše Zemana a o dalším kabinetu bude vyjednávat s KSČM a hnutím Svoboda a přímá demokracie. Po středečním zasedání kabinetu v demisi novinářům Babiš zopakoval, že situaci chce probrat ve vrcholných kolektivních orgánech hnutí ANO.

Sejít by se podle něj měly ve čtvrtek. Za pokus o humor označil Babiš úterní návrh šéfa KDU-ČSL Pavla Bělobrádka, aby zformovaly vládu strany bez ANO, SPD a KSČM a tolerovalo ji hnutí ANO.

Zeman podle Babiše během úterní schůzky vyjádřil překvapení nad tím, že v minulém týdnu zkrachovala koaliční jednání ANO a ČSSD, přestože už existovala dohoda na programu a šlo jen o personální otázky. Babišovi pak doporučil, aby se v dalším vyjednávání soustředil na rozhovory s komunisty a SPD. Dočkal se za to kritiky opozičních stran, které už nicméně nějaký čas upozorňují, že koalice ANO s SPD a KSČM ve sněmovně fakticky funguje.

"Ohledně (Zemanova) doporučení jsem požádal, aby naše vrcholné orgány zasedly zítra (ve čtvrtek). Snad předsednictvo i výbor a samozřejmě si to musíme vyjasnit, jakou cestou půjdeme," uvedl Babiš. Poslanecký klub ANO v úterý potvrdil stanovisko vedení hnutí, že jediným kandidátem ANO na premiéra je Babiš.

Komunisté by chtěli podle jejich předsedy Vojtěcha Filipa mít vliv na výběr některých ministrů ve vládě ANO, pokud by ji měli tolerovat. Podle Babiše je běžné, že na ministry má každý svůj názor. "My jsme s KSČM vyjednávali v minulosti, čistě o programu," uvedl Babiš. Dodal, že nikdy nebyla řeč o sestavování vlády s KSČM. Také komunisté kvůli rozporům především v oblasti zahraniční politiky hovoří pouze o možné toleranci vlády ANO.

Bělobrádek v úterý uvedl, že dnes navrhne lídrům dalších stran vyřešit vládní krizi vznikem menšinové vlády ODS, pirátů, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Měla by 85 hlasů, tedy víc mandátů, než kterými disponuje ANO. "Z toho návrhu nemáme obavy, bereme to jako špatný vtip nebo pokus o humor," uvedl Babiš. Bělobrádek podle něj návrh možná ani nemyslel vážně, jen chtěl nějak zaplnit mediální prostor. "Je to úsměvné," prohlásil Babiš.