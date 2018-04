Ministři vlády v demisi se rozcházejí v názoru na spolupráci hnutí ANO s KSČM a SPD

před 1 hodinou

Praha - Názory ministrů menšinové vlády ANO v demisi na případnou spolupráci hnutí ANO s komunisty a hnutím SPD, jak o ní v úterý večer hovořil s premiérem a šéfem hnutí Andrejem Babišem prezident Miloš Zeman, se zásadně odlišují. Ministr dopravy Dan Ťok (ANO) ve středu zopakoval, že v případě spolupráce s těmito stranami by opustil nejen funkci v čele resortu, ale i sněmovní lavice. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) uvedla, že všechny strany, které vyhrály volby, jsou demokratické.

"Nechci být u toho, že se tady legitimizují strany, které, myslím, by legitimizovány být neměly," řekl Ťok novinářům.

"Je pět měsíců po volbách, my jsme oslovili všechny strany. Pokud jsme vystříleli všechny možnosti s těmi v uvozovkách tradičně demokratickými stranami, tak můj názor je takový, že všechny strany, které zvítězily ve volbách, jsou demokratické. Zvítězily na základě vůle občanů a já skutečně nehodlám tady si hrát s mandáty voličů," uvedla Dostálová. Dodala, že v daném kontextu by jí spolupráce s SPD a komunisty nevadila.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) proti toleranci SPD a KSČM nebude v případě, že se hnutí ANO podaří prosadit program a vláda bude proevropská. I ona zdůraznila, že parlamentní matematika hnutí mnoho jiných možností nedává. "Vláda tolerovaná SPD a komunisty by mi nevadila," uvedl ministr zemědělství Jiří Milek (za ANO). Rozhodnutí o tom, zda by v ní zasedl, je podle něj právem předsedů stran, kteří budou o složení vlády jednat.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že variant je stále ještě víc, například obnovení jednání se sociálními demokraty. "Já se nechci k tomu vyjadřovat, je to zatím hypotetické, ta situace nenastala, uvidíme, jak to dopadne," uvedl na dotaz, co by vládě s tolerancí komunistů a SPD říkal.

Ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) uvedla, že si rozhodně nedokáže představit, že by KSČM a SPD byly součástí vlády. Jednání o toleranci je podle ní jedinou možností, která vyplynula z vyjednávání ANO s ostatními politickými stranami. V souvislosti s tím, že dříve označila SPD za fašistickou stranu, uvedla, že se tak stalo tři dny před volbami a přineslo to u voličů body pro ANO. "Já jsem celkem zásadový člověk, ale samozřejmě každá strana nebo hnutí si zaslouží určitou šanci, aby se samo ukázalo. A to je pořád ta chvíle, na kterou já osobně čekám, aby se SPD také samo ukázalo," uvedla. Nabídku na účast v příští vládě nemá, proto je pro ni předčasné reagovat na to, zda by ji přijala.

Zeman doporučil premiérovi, aby pokračoval v jednání o nové vládě s SPD a komunisty. Babiš po schůzce s hlavou státu uvedl, že Zeman byl velice překvapen tím, že se nezdařila jednání ANO s ČSSD, přestože už existovala dohoda o programu a šlo pouze o personální otázky. ANO nyní podle Babiše svolá nejvyšší orgány hnutí, tedy předsednictvo a výbor. Předseda vlády předpokládá, že se sejdou ve čtvrtek.