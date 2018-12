Senátu se nelíbí návrh na zpomalení růstu platů politiků, novelu možná vrátí sněmovně

Senátoři hospodářského výboru chtějí vrátit do sněmovny novelu zákona o růstu platů politiků. Pokud Senát příští týden jejich návrh potvrdí, nestihne se změna zákona do konce roku s největší pravděpodobností schválit. To by znamenalo, že by volení politici brali od příštího roku výrazně více peněz - platy by jim poskočily o dvacet procent.

Původně měl už příští rok koeficient pro výpočet platů vzrůst na 2,75, což by znamenalo, že by platy poslanců vzrostly ve výsledku o pětinu. Sněmovnou schválená verze ale stanovila strop na 2,5násobek.

Někteří senátoři nyní chtějí vrátit poslancům novelu s vlastními návrhy změn. Upravili výpočet platu politiků tak, aby v příštím roce byly platy poslanců a senátorů 2,55násobkem průměrného příjmu ve státním sektoru, v následujícím roce 2,65násobkem a od roku 2021 2,75násobkem průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře.

"Náš návrh dělá jen to, že rozfázuje nárůst do časového období. Z hlediska racionálního mi přijde senátorský návrh jako dobrý," uvedl člen výboru Ladislav Kos, který návrh výboru podpořil.

Původně měly platy politiků v příštím roce vzrůst o dvacet procent. Pro zpomalení růstu na "pouhých" devět procent před dvěma týdny zvedlo ruku 124 poslanců ze 146 přítomných z řad ANO, pirátů, SPD, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a STAN. Stalo se tak na mimořádné schůzi, kterou svolali poslanci pirátů a SPD, aby se novela stihla schválit.

Mimořádná schůze o svátcích?

Pokud Senát návrh poslanecké sněmovně vrátí, jsou piráti připravení znovu svolat mimořádnou schůzi, na které svou vůli prosadí. Řekl to jejich předseda Ivan Bartoš. "Senát se k tomu nestaví příliš vstřícně a bude to projednávat až příští týden. To nás pomalu tlačí až ke svolaní mimořádné schůze ještě mezi vánočními svátky," prohlásil Bartoš.

"My jsme na to připraveni. Od počátku jsme tlačili, aby se to stihlo, a několikrát jsme navrhovali, aby se to předřadilo. Pokud nebude mezi svátky dost lidí, tak víme, kdo za to může," dodává šéf klubu pirátů Jakub Michálek.

Bartoš už dokonce volal i do kanceláře prezidenta Miloše Zemana, aby se ujistil, že hlava státu bude v případě potřeby ochotná zákon podepsat ještě před koncem roku. To je důležité proto, aby se poslancům platy v lednu nezvýšily. "Pokud to Senát vrátí v jiné podobě, musí o tom sněmovna jednat znovu a pak to musí podepsat prezident. Pan kancléř Vratislav Mynář mě utvrdil, že pan prezident si ve věci důležitých zákonů nebere žádnou dovolenou a podepisuje je prakticky obratem," dodal Bartoš.

Pro výpočet platů politiků je zásadní platová základna, od níž se odvíjí. Pro letošní rok se základna počítá jako 2,5násobek průměrné hrubé měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře. V minulých letech byl koeficient nižší a od roku 2015 postupně narůstal. V listopadu pak sněmovna schválila pomalejší růst platů.

V třináctičlenném hospodářském výboru však s poslaneckým návrhem souhlasili jen tři senátoři. Naopak pro vrácení novely bylo šest z jedenácti přítomných, což k odsouhlasení stačilo.

Místopředseda hospodářského výboru za KDU-ČSL František Bradáč hlasoval pro poslanecký návrh a s vracením novely nesouhlasil. Domnívá se však, že je stále reálné novelu schválit dokonce roku. "My to budeme projednávat příští týden ve středu, sněmovna by to mohla dostat v pátek. A bude záležet na tom, zda schválí náš návrh nebo Senát přehlasuje. Časový prostor tam je," uvedl Bradáč.