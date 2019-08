Premiér Babiš by měl podat žalobu, říká Onderka k postupu prezidenta Zemana

První místopředseda ČSSD Roman Onderka nemíní ustoupit prezidentovi Miloši Zemanovi, který chce, aby ČSSD navrhla na ministra kultury někoho jiného než Michala Šmardu. "Není na místě, aby sociální demokracie měnila jméno kandidáta," tvrdí Onderka v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Na některé otázky ale neodpověděl jasně s odůvodněním, že klíčová bude schůzka mezi šéfem ČSSD Janem Hamáčkem a premiérem Andrejem Babišem.

Přestože se po rozhodnutí prezidenta nejmenovat Michala Šmardu opět mluví o možném odchodu ČSSD z vlády, nedopadne celé dění tak, že budete s ANO vládnout bez pana Šmardy?

Na tuto otázku jsem vám schopný odpovědět až poté, co se příští týden uskuteční klíčová schůzka mezi naším předsedou Janem Hamáčkem a premiérem Andrejem Babišem.

Ptám se, protože to v posledních týdnech působilo spíše tak, že předseda Hamáček nechce odchod ČSSD z vlády a sáhl by k němu až opravdu v hodně krajním případě.

Vyčkejme, až se uskuteční tato schůzka.

A vy osobně si myslíte, že by ČSSD měla odejít z vlády, nebo byste byl pro to zůstat ve vládě, byť pana Šmardu na ministra kultury neprosadíte?

Já jsem pragmatický politik, jestliže si s někým na něco podám ruku, tak své slovo držím. Nepotřebuji mít na to žádný papír. A v momentě, kdy se podepíše nějaký papír, tak to beru jako zákon. V tomto případě myslím koaliční dohodu s ANO, podle které máme mít pět našich kandidátů na postech ministrů. Což nyní nemáme.

Střet s ústavou

Co tedy navrhujete dál?

Rozhodnutím pana prezidenta se dostáváme do pozice, kdy dochází ke střetu s Ústavou České republiky. Stále tady nemáme prezidentský systém, takže premiér navrhuje kandidáta na ministra a prezident by ho měl jmenovat. Z tohoto pohledu je nutné konat. Premiér by měl podat kompetenční žalobu na pana prezidenta, aby se ukázalo, kdo má jaké pravomoci podle ústavy. A to neplatí jen pro tento případ jmenování Michala Šmardy, to platí pro jakéhokoliv prezidenta, který bude sedět na Pražském hradě po Miloši Zemanovi.

Vy sám ale dobře víte, že premiér Babiš z řady důvodů do sporu s prezidentem nechce jít a žalobu prostě nepodá.

Tomu já rozumím, ale to je tak všechno. Pořád si myslím, že zákon číslo jedna v České republice, tedy ústava, je důležitější, než cokoliv jiného, než nějaký strach nebo obavy. V případě, že člověk není ve stavu vyhovět ústavě, tak nemá být ve funkci zákonodárce a už vůbec ne premiéra. Jak mají občané věřit právnímu systému, když se tady porušuje první zákon země? To je prostě špatně.

Ale zase vy sám víte, že z různých důvodů mnozí lidé porušování ústavy nijak moc neprožívají. A také proto se v ČSSD mluví o tom, že kdyby strana odešla kvůli tomuto z vlády, tak by to veřejnost nijak neocenila a pro ČSSD by to mohlo být sebevražedné.

Ale to jsou novinářské zkratky typu, že ČSSD odchází z vlády kvůli Michalu Šmardovi, Antonínu Staňkovi, nebo dříve třeba kvůli Michalu Semínovi. Tak to není. V případě pana Semína šlo o to, že ANO porušovalo koaliční smlouvu, jestli hlasovalo pro kandidáta SPD. Z toho důvodu jsme chtěli odejít z vlády. A jestliže se dnes bavíme o jménech, zase jde o to, že v koaliční smlouvě máme, že ČSSD bude mít pět ministerstev a na nich pět svých ministrů. A jestli nám to někdo neumožňuje, tak je tato smlouva kus papíru, který nemá žádnou hodnotu. My se chováme jako každý občan této země, který uzavřel nějakou smlouvu a trvá na jejím dodržování.

Jenže vy jste na rozdíl od občana politická strana, která musí myslet hlavně na to, aby měla voliče, dostala se do Poslanecké sněmovny, plnila volební program a neskončila krachem. A teď vám hrozí to, že můžete přijít i o to málo voličů, které ještě máte.

Takto se ale dostáváme k tomu, proč například sociální demokraté umírali v minulosti, ať už to bylo v boji s nacisty, v lágrech, v kriminálech, proč bojovali za své ideály a přesvědčení. Kdyby měli neustále myslet na to, jak budou volení a populární, tak už by to nebyla ČSSD, protože by ztratila své hodnoty a sílu.

Jiného kandidáta na ministra nechceme

Vy jste s panem předsedou Hamáčkem zajedno v tom, jak by měla ČSSD dál postupovat a za jakých okolností by měla odejít z vlády?

Já myslím, že ano. Je ale nutné zmínit jednu důležitou věc: pan předseda je na dovolené v Polsku, já jsem přiletěl z Islandu, takže my jsme měli prostor se vidět nějaké dva dny před svými dovolenými. Teď jsme si spolu telefonovali.

Může se stát, že každý z vás bude navrhovat jiný postup ČSSD, že jeden bude například pro odchod z vlády a druhý ne?

Máme stejný názor na to, že není na místě, aby sociální demokracie měnila jméno kandidáta na ministra kultury. V tom jsme zajedno.

A jste zajedno i v tom, za jaké situace by ČSSD měla odejít z vlády?

To je vždycky otázka vývoje. Není možné se domluvit a předvídat deset tahů dopředu v situaci, ve které se poslední dva měsíce nacházíme.

Nedalo se ale od začátku předpokládat, že prezident prostě pana Šmardu nejmenuje?

Ale z jeho vyjádření zhruba před třemi týdny to vypadalo, že nakonec vyhoví návrhu na jmenování pana Šmardy a tedy svým ústavním povinnostem. Nyní se ale ukázalo, že tomu tak není.

