Babiš s Hamáčkem požádají Zemana o společnou schůzku kvůli výměně ministra kultury

"Informoval jsem o stanovisku předsednictva ČSSD a dohodli jsme se, že požádáme o společný termín u pana prezidenta," řekl Hamáček po schůzce s Babišem.

"Pokud bude termín, budeme informovat," sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na dotaz, zda Zeman vyhoví žádosti o schůzku a kdy se bude konat.

Bude to už několikátá schůzka lídrů vlády s prezidentem ohledně obsazení ministerstva kultury. Zeman při poslední schůzce s Hamáčkem 12. července uvedl, že je připraven k 31. červenci vyhovět Babišově návrhu na odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Hamáček tehdy také řekl, že ohledně Šmardy Zeman vyčká na rozhodnutí pondělního předsednictva ČSSD. To potvrdilo setrvání na dosavadních návrzích ČSSD. Zeman minulý týden podle Hamáčka nicméně neřekl, zda bude pondělní rozhodnutí předsednictva respektovat.

Babiš před dvěma týdny v Lánech po jednání s prezidentem řekl, že doufá v to, že se podaří najít řešení, které zachová stávající vládu. Zopakoval to i v pondělí na zasedání širokého vedení ČSSD.

