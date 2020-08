Šlachta z trestného činu podezřelý není. Zprávu dostal Hamáček z policejního prezidia

O posledního ředitele bývalého Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Roberta Šlachtu se zajímá policie. Zjišťuje, zda svou knihou vzpomínek neporušil povinnost mlčenlivosti v souvislosti se svou dlouholetou službou. Podle informací deníku Aktuálně.cz však v tuto chvíli není podezřelý, že by spáchal trestný čin. O Šlachtově prověřování informoval ministr vnitra Jan Hamáček.

Mediální příběh o Šlachtově prověřování odstartoval interpelací poslance Pavla Žáčka (ODS) na ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). Poslanci se nelíbilo, že bývalý šéf ÚOOZ ve své knize o působení v policii vzpomíná na případy rozkrývané jeho někdejším útvarem.

Chtěl od ministra vnitra, pod jehož resort policie spadá, vědět, zda Šlachtu zbavil mlčenlivosti, kterou musí coby bývalý policista ctít. A pokud mlčenlivost Šlachtu dále zavazuje, jaké opatření policie v souvislosti s vydáním jeho knihy přijala.

"Mohu vás ujistit, že Policie České republiky prověřuje, zda postup hlavního protagonisty publikace je či není v rozporu se zákonem. V případě, že dospěje k názoru, že došlo k porušení zákona, bude věc postoupena příslušnému orgánu," napsal Hamáček v odpovědi, na kterou upozornil Ekonomický deník.

Prověřování a podezření z trestného činu

Se zveřejněním odpovědi vyvstaly dvě otázky. Nebylo jasné, zda proti Šlachtovi kriminalisté zahájili trestní řízení. Znamenalo by to, že bývalý policista je podezřelý z trestného činu. V takovém případě by však o řízení neměl ministr vnitra vědět, protože je ze zákona neveřejné. Druhou otázkou tedy bylo, odkud Hamáček zmíněnou informaci získal. Aktuálně.cz přináší odpovědi.

Prověřováním se v policejním slovníku rozumí zmíněné trestní řízení. V praxi to znamená, že existuje podezření na konkrétní trestný čin. V takové chvíli se na případ založí záznam, policie jedná, provádí výslechy, zadává si znalecké posudky či nasazuje odposlechy, aby podezření doložila. Na všechno už dohlíží státní zástupce. Nic z toho se však v tuto chvíli Šlachty netýká.

"V dané situaci nejde o trestní řízení. Nikdo se veřejně nevyjádřil k tomu, zda je uvedené jednání protiprávní," potvrdil Aktuálně.cz Jiří Korbel z tiskového odboru ministerstva vnitra. Šlachta v tuto chvíli podezřelý z ničeho není. Aktuální postup policie spočívá v analýze knihy a jejím následném vyhodnocením, zda zveřejněné detaily ze zákulisí kauz ukazují na podezření z trestného činu. V úvahu by připadalo neoprávněné nakládání s osobními údaji.

Korbel tím v důsledku odpověděl i na druhou otázku: zda bylo od ministra Hamáčka korektní o věci informovat. Jak Aktuálně.cz potvrdila tisková mluvčí ministerstva Hana Malá, Hamáček Žáčkovu interpelaci přeposlal na policejní prezidium. "Návrh odpovědi ministr beze změn akceptoval a byla odeslána poslanci Pavlu Žáčkovi," řekla mluvčí.

Když Ekonomický deník upozornil na Šlachtovo "prověřování", po pár hodinách ji potvrdilo na svém účtu na sociální síti Twitter i policejní prezidium. Podle Korbela z tiskového oddělení ministerstva vnitra tento krok vzhledem ke stavu "kauzy" nebyl nic proti ničemu. "V této obecné rovině policii nic neomezuje v tom, aby informaci poskytla," vysvětlil.

O trestním řízení ministr vědět nesmí

"Můžu pana Šlachtu ujistit, že je mi jeho kniha ukradená. Ale jako ministr vnitra musím na interpelace poslanců odpovídat pravdivě a policie musí postupovat podle zákona," vysvětlil svůj postup při vyřizování Žáčkovy interpelace Hamáček.

Pokud by policie analýzou knihy dospěla k závěru, že je namístě zahájit trestní řízení, na takovou informaci už by ministr vnitra právo neměl. Zákon vylučuje, aby se politická hlava resortu, kam policie náleží, mohla dostat do živých kauz. "Jakékoli trestní řízení je samozřejmě neveřejné a nikdo k těmto informacím nemá přístup," ujistil Jiří Korbel z ministerstva vnitra.

Sám Šlachta upozorňuje, že pokud by vůči němu kriminalisté zahájili standardní prověřování, informace by o tom jako první coby podezřelý měl od vyšetřovatelů dostat on sám. "Doteď mě nikdo nekontaktoval," řekl Šlachta Aktuálně.cz. Nelíbil se mu však ani Hamáčkův postup při vyřizování interpelace. Jeho vysvětlení, že na ni musel takto odpovědět, nebere.

"Představte si, že by se (premiér Andrej) Babiš (ministra vnitra Jana) Hamáčka v interpelaci zeptal, jestli se o něj zajímá policie a Hamáček by to potvrdil," podotkl Šlachta. Je pravda, že při činech ohrožujících veřejnou bezpečnost - typicky třeba letošní březnový útok střelce v nemocnici v Ostravě - ministr vnitra angažmá policie potvrdí. Jde o informace ve veřejném zájmu, což však podle Šlachty okolnosti přípravy jeho knihy nesplňují.