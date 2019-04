Už nechci být v politice, řekl Ťok. Babiš jde kvůli změnám ve vládě ve středu na Hrad

Ministr dopravy Dan Ťok v pondělí oznámil, že v kabinetu končí. "Chci to říct narovinu, je to tak,“ řekl serveru Novinky.cz. Premiér Andrej Babiš mezitím požádal o přijetí u prezidenta Miloše Zemana, aby ho o zamýšlených vládních změnách informoval. Prezident ho přijme ve středu ve 13:00 na Pražském hradě. Ťok chce odejít z politiky, ale zatím se nerozhodl, jestli si ponechá poslanecký mandát.

"Dlouhodobě chci z vlády pryč, už nechci být v politice. Už jsem se na tom dohodl s panem premiérem, ale dali jsme si gentlemanskou dohodu, že to nebudu nikde potvrzovat a nechám scénář na něm. Ale mám pocit, že ta dohoda vypršela a je všechno venku. Chci to říct narovinu, je to tak," prohlásil v pondělí Ťok.

Ministr později dodal, že demisi podal premiérovi už v lednu, ale ten ji nepřijal. "Já už jsem demisi podal a ta nebyla přijata, takže nechávám na panu premiérovi, ať udělá aranžmá," řekl Ťok. Dodal, že se necítí unaven prací, ale útoky, které na něho byly vedeny.

Chce odejít z politiky, ale zatím se nerozhodl, zda okamžitě, nebo si ještě ponechá poslanecký mandát. "To se brzy dozvíte," dodal Ťok.

O svém nástupci se Ťok s Babišem nebavili. "Jsem přesvědčen, že svému nástupci přenechávám mnohem méně problémů, než jsem tam zdědil já," domnívá se Ťok.

Premiér připustil změny ve vládě už v neděli

V neděli v televizi Prima Babiš prohlásil, že by chtěl se Zemanem hovořit o změnách ve vládě. "Jdu ho informovat o nějakých svých návrzích a uvidíme," řekl premiér. Za Zemanem byl krátce už minulý týden, po jednání však neřekl, jaké téma spolu probírali.

Podle dosavadních spekulací médií je nejvíce ohrožená pozice tří ministrů za hnutí ANO - kromě Ťoka ještě funkce ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové a ministra spravedlnosti Jana Kněžínka. Premiér na otázky, zda někoho z nich chce skutečně vyměnit a koho by případně na jejich pozice dosadil, dosud neodpovídal přímo a konkrétně.

O odchodu Ťoka se spekuluje od konce loňského roku, kdy se kvůli sněžení a průtahům oprav na dálnici D1 vytvořily mnohahodinové kolony. Ťok pak prohlásil, že na ministerstvu nečekali, že v prosinci dojde ke "kalamitnímu sněžení".

Marta Nováková má křeslo nejisté kvůli několika přešlapům, kterých se v roli ministryně dopustila. Čelí kritice například kvůli incidentu, během kterého byl zástupce Tchaj-wanu na žádost čínského velvyslance přinucen opustit jednání zahraničních investorů s představiteli ministerstva průmyslu.

Nováková už dříve vzbudila vlnu kritiky svým výrokem o tom, že za vysokou cenu mobilních dat si mohou Češi sami. "Kdyby tolik nevyužívali bezplatnou wi-fi, ceny dat se sníží," prohlásila Nováková v únoru v České televizi.

Benešová opět ministryní?

Křeslo nemá jisté ani ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Podle Lidových novin je ve hře varianta, že ho vystřídá bývalá sociální demokratka Marie Benešová, která už zkušeností s řízením předmětného úřadu prošla v týmu Jiřího Rusnoka. Lidové noviny připomínají, že Benešová patří do Zemanova expertního týmu pro justici, dokonce pro něj vypracovala analýzu, jestli se tu dá koupit něčí trestní stíhání. Jelikož se přiklonila k závěru, že to jde, má společné téma i s premiérem, který tak argumentuje v kauze Čapí hnízdo.