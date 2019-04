Babiš: Se Zemanem budu řešit budoucnost ministrů. Zda jde o Novákovou a Ťoka, neřekl

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce případné změny ve vládě probrat s prezidentem Milošem Zemanem na schůzce, na jejíž termín čeká. Řekl to v dnešním pořadu Partie televize Prima. Na pondělním jednání na Pražském hradě spolu budoucnost ministrů neřešili. Změny ve vládě Babiš nevylučuje, zopakoval však, že záležitost by nejdříve probral s hlavou státu a příslušným ministrem.

"Nemluvili jsme o tom, i když o tom byly spekulace," řekl Babiš k pondělní schůzce s prezidentem na Hradě, kterou ohlásil několik minut před jejím začátkem. Dodal, že se k Zemanovi znovu chystá. "Čekám na termín, chci to (případné změny ve vládě) s ním probrat," dodal předseda vlády.

"Pan premiér požádal pana prezidenta o setkání. Hledáme vhodný termín, bude to nejpozději ve středu," reagoval mluvčí Hradu Jiří Ovčáček na dotaz Aktuálně.cz, kdy dojde k další schůzce prezidenta s premiérem.

Konkrétní jména ministrů komentovat nechtěl. Nejčastěji se spekuluje, že by mohli skončit ministr dopravy Dan Ťok či ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (oba za ANO). "Pan Ťok se stal nejdéle sloužícím ministrem dopravy v historii naší země. My jsme resort zdědili v nějaké situaci a uvidíme, jak to dopadne," uvedl Babiš. Odmítl, že by případný odklad jeho konce na dopravě byl způsobený policejním vyšetřováním kolem mýtného systému. "Mýto nemá nic společného s tím, jestli Ťok zůstane, nebo nezůstane," uvedl Babiš.

Předseda ČSSD Jan Hamáček podle Babiše změny v řadách ministrů za sociální demokracii dělat nechce. Stejně se tento týden vyjádřil i Hamáček.

Babiš změny ve vládě poprvé připustil na začátku roku. "Tuto otázku dostávám neustále, a já můžu zopakovat, že pokud nastanou změny, budu o tom informovat nejdříve pana prezidenta. Jsem na ministry náročný, měli by pracovat, šetřit, řídit ministerstva, možná méně cestovat a samozřejmě si pohlídat, co dělají jejich úředníci," uvedl s tím, že výměnu členů vlády nevyloučil a nevylučuje.

Vadí mu prý hlavně provozní náklady jednotlivých ministerstev. Nelíbí se mu třeba, že někteří ministři mají příliš poradců. "Nechci být konkrétní. Není dobře pojmout ministerstvo jako svoji marketingovou agenturu a stále něco propagovat. Mají návyky z privátního sektoru, kde získali DNA, že peníze se těžko vydělávají a lehce se utrácejí," podotkl Babiš na adresu ministrů. Opět ale nechtěl vysvětlit, koho má přesně na mysli.

Babiš: Nováková nese zodpovědnost za incident s Tchaj-wanem

Jiný dotaz směřoval k dalšímu působení ministryně průmyslu Marty Novákové. Poté, co byl ze setkání zahraničních investorů se zástupci ministerstva donucen odejít zástupce Tchaj-wanu, protože jeho přítomnost vadila čínskému velvyslanci, k jejímu odchodu vyzvala Babiše polovina senátorů.

"Já jsem o tom mluvil s paní ministryní, ona přišla s tím, že tam přečte projev, zázemí tam neřešila a je to chyba podřízených. Ale nese za to zodpovědnost samozřejmě. Je to pro ni poučení, musíte mít spolupracovníky, na které se můžete spolehnout," řekl Babiš.

"Pokud se rozhodnu změnit ministry, budu mít podstatně důležitější důvody," dodal Babiš.