Kdo odpoví Evropské komisi na zprávu o Babišovi? Poradíme se, říká opatrně Hamáček

Před pondělním odpoledním jednání vlády nebylo jasné, zda se ministři za hnutí ANO budou podílet na odpovědi Česka k předběžné auditní zprávě Evropské komise, která je velmi kritická k premiérovi Andreji Babišovi. S tímto zásadním požadavkem vystoupilo v pátek hned několik politických stran. "Poradíme se na vládě," reagoval předseda ČSSD Jan Hamáček při příchodu na jednání s tím, že vláda se bude zprávou určitě zabývat. Zároveň Hamáček avizoval, že sociální demokraté nadále za vládou s ANO stojí.

Na úřadu vlády právě probíhá zasedání kabinetu, který by měl poprvé jednat o předběžné auditní zprávě Evropské komise. Ta hovoří o tom, že premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů při poskytování dotací společnosti Agrofert. Jednání by mělo mimo jiné napovědět, kdo a jak bude vypracovávat reakci české strany na dokument Evropské komise, což je v této chvíli klíčová záležitost.

Předseda ČSSD Jan Hamáček sice před zasedáním avizoval, že sociální demokraté udělají všechno pro to, aby zpráva byla projednána a řádně na ni bylo odpovězeno, ovšem zatím není jasné, co znamená "řádně". Stejně tak zůstává otázkou, jak přesně bude projednání zprávy vypadat a kdo toto bude mít na starosti.

Šéf ČSSD Jan Hamáček se zastavil ze všech členů vlady s novináři nejdéle - tady je sestřih jeho podstatných slov k auditní zprávě a postojji jeho strany od @Aktualnecz pic.twitter.com/jjuKGXAXVy — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) June 3, 2019

Už v pátek vzneslo několik opozičních stran a také vládní ČSSD požadavek, aby se na odpovědi Česka nepodíleli ministři, nominovaní za ANO. Hamáček nicméně v pondělí neodpověděl konkrétně na dotaz, zda skutečně podporuje "odříznutí" ministrů za ANO od odpovědi Evropské komisi.

"To je součást debaty, kterou na vládě povedeme. Vím, že tady vznikla iniciativa, aby to byly resorty, které nejsou pod ANO, ale budeme muset diskutovat, co je a není vlastně možné. Musíme si ujasnit, kdo tuto zprávu dostal a kdo k ní může hovořit," řekl pouze.

Zároveň avizoval, že nadále stojí za vládou s ANO, byť připustil, že atmosféra veřejnosti vůči vládním politikům je stále kritičtější. "Máme nadále důvěru v koaliční projekt. Od začátku jsme říkali, že to, že premiér do tohoto projektu vstupuje s nějakou zátěží, byla pro nás známá informace. Atmosféru ve veřejnosti ale vnímám a souhlasím se slovy našeho místopředsedy Michala Šmardy, že je potřeba dialog a ne konfrontace," uvedl mnohoznačně Hamáček, který je místopředsedou vlády a ministrem vnitra.

Nesmysl, reaguje Brabec na obavy z ovlivňování od politiků ANO

Stanoviska členů vlády budou známá až po zasedání kabinetu, ale místopředseda ANO a ministr životního prostředí Richard Brabec už před jednáním označil požadavek opozice na "odříznutí" politiků za ANO jako absurdní. Podle něj odpověď vypracují úředníci bez vlivu ANO.

"To dělají úředníci. Ti úředníci jsou za to odpovědni. Absolutně vylučuji politické tlaky. Garantuji, že absolutně nebudou. A jestli to bylo v minulosti zvykem, tak za nás ne," tvrdil. Sám už ale auditní zprávu zpochybnil. "Já sám, když sem tam viděl věci, které se týkají ministerstva životního prostředí a dělali jsme si ten domácí úkol během víkendu, tak jsem vůbec v šoku, že to tam mohl někdo napsat," řekl novinářům bez bližších podrobností.

Už v neděli řekli Aktuálně.cz někteří poslanci ČSSD, že reakci Česka na auditní zprávu by neměli zpracovat ministři za ANO.

"Úkolem sociální demokracie je tlačit na to, aby reakci Česka na audit zpracovaly orgány mimo vliv hnutí ANO. Je třeba zabránit potenciálnímu ovlivňování," uvedl například předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. Podle něj jsou informace ve zprávě z Bruselu velmi závažné. "Premiér Babiš by neměl zprávu bagatelizovat, protože jeho střet zájmů je zřejmý," doplnil Chvojka.

Podobně reagoval další poslanec ČSSD, Ondřej Veselý. "Máme skutečně obavu, že jinak půjde o tendenční vyjádření, a ta Evropskou komisi nezajímají. Podívá se na reálný stav věci, a pokud se jím odpověď nebude zabývat a bude pouze tendenční, dopadne to podle toho," doplnil Veselý.

