Babiš je v koutě. Snaží se to překřičet, ale nelegálně dojí miliardy, tvrdí Ondráčka

Evropská komise v případě možného střetu zájmů Andreje Babiš potvrdila to, na co už se upozorňuje dlouho, interpretuje kauzu českého premiéra šéf české pobočky Transparency International David Ondráčka. V rozhovoru pro Akutálně.cz hovoří o tom, že si předseda vlády musí vybrat mezi Agrofertem, nebo vládní funkcí. Ondráčka také předpokládá, že Evropská komise zůstane na svém stanovisku i po vznesení námitek českých orgánů. Byla to právě Transparency International, mapující kvalitu veřejné správy, která loni v létě upozornila Evropskou komisi na možný přetrvávající Babišův konflikt zájmů.

Jaké je pro vás hlavní sdělení auditní zprávy, kterou v kauze Andreje Babiš poslala tento týden Evropská komise do Česka?

Andrej Babiš je ve střetu zájmů, zůstal ovládající osobou Agrofertu a firma proto nemá nárok na evropské dotace. Podstatou je, že Babiš cíleně porušuje pravidla a nezákonně čerpá stamilionové dotace. Evropská komise nám dala za pravdu, že celou akci se svěřenskými fondy udělal naoko. Druhá věc je, že audit se také vyjadřuje k porušení české legislativy, konkrétně tuzemského zákona o střetu zájmů.

Co plyne z toho, že audit mluví i o porušení zdejších zákonů?

Plyne z toho vážný důsledek, že Agrofert nebude moct čerpat ani české dotace, získávat veřejné zakázky a investiční pobídky. Tyto částky jsou do budoucna násobně vyšší, než by mohla být vratka dotace. Můj odhad je, že Agrofert momentálně od státu získává mezi čtyřmi až šesti miliardami korun ročně. Na ně mít už nárok nebude.

O co opírá Evropská komise své stanovisko, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů?

V zásadě říká, že převedení Agrofertu do svěřenských fondů nezměnilo nic tom, že ho premiér ovládá. Tím pádem zůstává ve střetu zájmů. Od toho se odvíjí zbytek. To také byl základ naší argumentace, kterou jsme vznesli v našem podnětu. Já jsem si byl jistý, že to tak je, jenom to musela potvrdit nezávislá instituce. To se teď stalo.

Mluví auditní zpráva o tom, jaký má na této situaci podíl česká státní správa?

Je to dramatické selhání české státní správy. To selhání je na úrovni úřednické, když nefungovala kontrola oprávněnosti žadatelů o dotace, v tomto případě Agrofertu. Selhání je to i na úrovni politické, protože ministři financí, pro místní rozvoj nebo zemědělství měli zasáhnout a celou věc prověřit. I oni nesou podíl viny, že se peníze budou vracet a že máme mimořádnou ostudu. Problém je, že Babiš byl a je jejich politický šéf, který uplatňuje svou vůli.

Transparency International vs. Andrej Babiš Transparency International (TI) je mezinárodní nevládní organizace, která upozorňuje na selhání veřejné správy, ukazuje na systémová rizika spjatá s péčí o veřejné rozpočty a mapuje možné případy korupce. V České republice působí od roku 1998, od roku 2008 ji jako ředitel vede David Ondráčka. V případě Andreje Babiše poslala TI vedle podání Evropské komisi i podnět místně příslušnému Městskému úřadu v Černošicích, že premiér dál ovládá i svá média, primárně Mladou frontu DNES a Lidové noviny. Úřad Babišovi vyměřil pokutu ve výši 200 tisíc, ale po zásahu středočeského krajského úřadu musí kauzu řešit znovu.

Odpovídá dosavadní postoj Evropské komise stoprocentně tomu, jak jste jí loni v létě formulovali svůj podnět?

V základní logice to tak je. Je teď na Evropské komisi, aby vyhodnotila, od jakého data vnímají, že Babišův střet zájmů byl porušením pravidel. V našem podnětu jsme to nechali otevřené. Jednou možností bylo stanovit to k loňskému srpnu, kdy komise zpřísnila pravidla pro střet zájmů. Zatím to vztáhli už k únoru 2017, kdy vstoupila v platnost česká novela zákona o střetu zájmů. Ale hypoteticky to mohli vztáhnout už k okamžiku, kdy Babiš v lednu 2014 vstoupil jako ministr financí do vlády.

Možná se budou vyvozovat i trestní důsledky

Navrhuje auditní zpráva českým orgánům, jaká mají v případě Andreje Babiše přijmout opatření?

Myslím, že nedává úplně jasné vodítko. Jen říká, co funguje zoufale špatně. Z toho pak plyne, co je potřeba napravit. Je nutné prověřovat vlastnické struktury žadatelů, zamezovat střetu zájmů a nesmí se ignorovat pravidla, která střet zájmů definují přísněji. Brusel posílá jasný signál, že veřejné rozpočty nemohou fungovat jako pokladnička bez pravidel. V této rovině jde o to, aby se systém opravil, nebyl zneužitelný a evropské fondy šly jenom oprávněným projektům a žadatelům.

Spatřujeme v tomto příběhu ještě jinou rovinu?

Tou druhou je rovinou je politická. Z auditní zprávy plyna otázka, jestli je udržitelné, že premiér vytvořil vlastní systém, v němž dojí veřejné rozpočty o miliardy korun, a veřejnost mu to tolerovala. To se promítne do aktivity občanské společnosti, aktivity opozice a také do postoje jeho koaličních partnerů i jeho vlastních poslanců, zda jsou i tohle ochotni skousnout.

Na české straně teď je, aby ke zprávě Evropské komise vznesla připomínky. Vidíte nějaký prostor, aby Česko mohlo stávající pozici komise zvrátit?

Minimální. Nezažil jsem, že by auditní zpráva v nějaké podobném případu výrazně obrátila. Může tam být dohadování o míře požadavku na vrácení peněz. Lze třeba zpochybnit odpovědnost státních institucí za nastavení dotačního systému. Zda principiálně selhal, že tyto věci nezachytil a proplácel dotace neoprávněně. Nebo zda systém byl nastavený správně, ale selhali konkrétní lidé, kteří to nedokázali podchytit. Tyto nuance se mohou zmírňovat, ale na podstatě to podle mého nemůže změnit nic. Očekávám, že Evropská komise verdiktem své stávající zjištění potvrdí.

Jaký postup by teď měl zvolit Andrej Babiš? Co byste v jeho případě viděl jako nejčistší řešení?

Politická odpovědnost je tak fatální, že by měl ve vládě skončit. Každopádně premiér si bude muset vybrat, jestli chce dál sedět na dvou židlích, tedy být šéfem exekutivy a současně největší čerpatelem veřejných peněz. To je podstata střetu zájmů, která stále není vyřešená. Druhou věcí je, že by nikdo neměl zasahovat do činnosti českých institucí. Musí se poslat námitky do Bruselu, celý proces řádně dokončit a komise ať vznese finální verdikt.

Jinými slovy ať Andrej Babiš skončí jako premiér a Agrofert dál čerpá dotace, nebo ať premiérem zůstane, ale Agrofert se vzdá veřejných peněz?

V podstatě ano. Ale Andrej Babiš by neměl být vůbec ve vládě ani jako ministr financí. Takhle to celé stojí. Třetí možností je, aby Agrofert prodal. Ale aby se ho zbavil úplně, ne naoko, jako to udělal se svěřenskými fondy. Nicméně tohle všechno není nová věc, která by se teď stala, tyto scénáře jsou na stole celou dobu. Jenomže teď už to není na úrovni tvrzení proti tvrzení, ale máme tu oficiální stanovisko Evropské komise.

Premiér mezitím zpochybňuje úroveň zprávy a ujišťuje, že Česko peníze vracet nebude. Jak rozumíte této jeho obraně?

Ví, že je v koutě. Rozehrál proto komunikační hru, v níž se to snaží překřičet. Odmítá realitu, ta je ale nevyhnutelná. Dotace se budou vracet, nebudou se vyplácet a budou se vyvozovat poměrně tvrdé důsledky, možná i trestněprávní, vůči lidem, kteří tenhle systém umožnili.

