Premiér Fiala a otazník nad Piráty. Rýsují se první obrysy vlády vítězných koalic

Dva dny po skončení voleb usilují o sestavení nové vlády jak hnutí ANO nynějšího premiéra Andreje Babiše, tak opoziční koalice Spolu a Piráti se starosty. Babiš se opírá o nejvyšší počet poslaneckých mandátů z jednotlivých stran, opoziční koalice mají ale dohromady sněmovní většinu. Odmítají, že by se nechali od Babiše přemluvit ke společné vládě, a dávají dohromady kabinet v čele s Petrem Fialou.

Úterý bude prvním dnem po volbách, kdy se představitelé zvolených stran sejdou a začnou osobně jednat o obsazení míst v Poslanecké sněmovně a ve vládě. Vítězná koalice Spolu, tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, se krátce po volbách dohodla s koalicí Pirátů a STAN, že společně sestaví vládu opřenou o svých 108 poslanců. Otázku na rozdělení ministerstev sice jejich zástupci považují za předčasnou, podle kuloárních informací, které deník Aktuálně.cz shromáždil, je už ale o některých postech jasno, o dalších se jedná.

Jisté je, že hlavní slovo bude mít ODS a její předseda Petr Fiala, který se má stát novým premiérem. "Máme spoustu osobností a lidí, kteří jsou schopni zastávat pozice ministrů a členů vlády. V obou koalicích je takových lidí plno," prohlásil v rozhovoru pro Český rozhlas. Konkrétní jména komentovat nechtěl s tím, že první na řadě je program nové vlády.

Otázkou zůstává účast Pirátů. Vítězné strany počítají s ministerskými křesly i pro ně, navzdory tomu, že Piráti ve volbách získali jen čtyři poslanecká křesla. Uvnitř strany se ale debatuje o volebním neúspěchu a v úvahu připadá i možnost, že by vedení v čele s předsedou Ivanem Bartošem muselo skončit. A Piráti by mohli odejít do opozice.

Přesto se ale některá jména rýsují. "Když čtu různé seznamy, tak se směju. V sobotu po volbách jsme se rozešli, a od té doby se neviděli," odmítl úvahy o vládě dlouholetý poslanec ODS Marek Benda. Právě o něm se ale mluví jako o možném ministrovi spravedlnosti. Poslední čtyři roky vedl sněmovní ústavně-právní výbor, vyjadřoval se k řadě zákonů a jde o zkušeného politika, který ve sněmovně sedí od začátku 90. let.

V případě ODS je dále pravděpodobné, že ministrem financí by se mohl stát místopředseda Zbyněk Stanjura. Už před volbami byl kandidátem své strany na post, který bude klíčový pro oživení ekonomiky po koronavirové pandemii a pro zvládání zadluženého státního rozpočtu. První známkou toho, zda Stanjura zamíří do vlády, bude už úterní jednání poslaneckého klubu ODS. Dosud ho Stanjura vedl, pokud se do čela nevrátí, bude zřejmé, že s ním Fiala počítá do vlády.

Tam může zasednout i poslankyně Jana Černochová a převzít ministerstvo obrany. Několik let se specializuje na armádu a jako předsedkyně výboru pro obranu a bezpečnost často interpelovala nynějšího ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) i jeho předchůdce Martina Stropnického (ANO). Zkušenosti má i z komunální politiky, je starostkou městské části Praha 2. Řada politiků koalice Spolu i Pirátů a STAN považuje téměř za jisté, že se novou ministryní obrany stane.

Kromě křesla premiéra a dvou zmiňovaných ministerstev by měli občanští demokraté obsadit ještě minimálně dvě místa. Jaká to budou, určitá až jednání. Teprve po nich se uvidí, zda to bude třeba ministerstvo zahraničních věcí, na které zatím jasný kandidát není.

Jeden z politiků koalice Spolu pod podmínkou anonymity uvedl, že s napětím čeká, zda ODS na toto místo navrhne svého europoslance Alexandra Vondru, který má vládní i diplomatické zkušenosti. Bývalý disident a signatář Charty 77 už v minulosti ministerstvo zahraničních věcí krátce vedl, byl i místopředsedou vlády pro evropské záležitosti. "Pravděpodobně ale bude chtít zůstat poslancem Evropského parlamentu," odhadl politik.

Mnohem častěji padají v souvislosti se zahraničím jiná dvě jména - Ondřej Kolář, nově zvolený poslanec za TOP 09 a dosavadní starosta Prahy 6, a také Ondřej Benešík, poslanec za lidovce, který má zkušenosti jako dlouholetý předseda výboru pro evropské záležitosti. Oba tvrdí, že by bylo předčasné cokoliv říkat, protože jednání teprve začínají.

Benešík by se navíc mohl stát "euroministrem", tedy mužem, který by měl na starosti vztahy s Evropskou unií. Věnoval by se mimo jiné tomu, aby Česko zvládlo předsednictví v unii. Na přípravu moc času nezbývá, české předsednictví začne v červenci příštího roku a potrvá do prosince. Vztahy nynější vlády k unii přitom ochladly. Komplikuje je především střet zájmů a zneužití finančních prostředků unie, které premiéru Babišovi vytýká audit Evropské komise.

Lidovci podle informací Aktuálně.cz stojí o tři místa ve vládě, zároveň v kuloárech upozorňují, že prioritou je pro ně hladké sestavení kabinetu. Samozřejmostí je vládní angažmá předsedy strany Mariana Jurečky, kterého některá média pasují na příštího ministra zemědělství. Tento úřad měl na starosti už za vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD), navíc sám hospodaří na rodinném statku na Moravě.

Podle důvěryhodných informací ale lidovci navrhnou Jurečku na ministra obchodu a průmyslu. "Marian se obchodu a průmyslu v posledních letech věnoval, hodně v tom na sobě zapracoval a resortu skutečně rozumí," řekl Aktuálně.cz jeden z poslanců koalice, pod podmínkou anonymity.

Starostové mají zájem o školství

Třetím lídrem koalice Spolu je šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, o které se nejvíce mluví jako o budoucí ministryni práce a sociálních věcí. Jestli se jí ale skutečně stane, se teprve uvidí. Sama před volbami dávala najevo, že by měla zájem právě o tento post.

"Věnuji se řadu let sociální politice, ať už posledních osm let ve sněmovně, tak předtím jako radní Prahy 8. V této oblasti mám nejvíce zkušeností a erudice. Čeká nás mnoho práce, bude třeba postavit na nohy ekonomiku, s čímž velmi souvisí pracovní trh. Přijde větší nezaměstnanost, živnostníci přicházejí o živnosti, čeká nás důchodová reforma," řekla letos v dubnu v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

V pondělí nechtěla Pekarová Adamová k debatám o křeslech ve vládě nic říkat. "Prosím o pochopení, personálie ještě neřešíme. A až je začneme řešit, tak nejdříve v koalici Spolu a potom s Piráty a starosty," sdělila Aktuálně.cz.

Některá média uvádějí jako možnou ministryni práce místopředsedkyni Pirátů Olgu Richterovou, citují její vyjádření, že je nominantkou na tento resort a že se o tom bude jednat. Hned několik poslanců koalice Spolu ale pod podmínkou anonymity uvedlo, že zmíněné ministerstvo Richterová patrně nezíská.

Ve sněmovně se v končícím volebním období dostala ohledně některých zákonů do sporu právě s poslanci koalice Spolu. Z poslední doby šlo například o novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi. Návrh, který je známý pod označením "Třikrát a dost" umožňuje vzít lidem, kteří pobírají doplatky na bydlení, část tohoto doplatku, pokud neposílají děti do školy, ruší noční klid nebo se dopouštějí drobných krádeží. Zatímco ODS návrh velmi silně podporovala, Piráti byli ostře proti.

Přestože média uvádějí jako možného ministra pro místní rozvoj pirítského předsedu Ivana Bartoše, nelze zatím předvídat, kolik budou mít Piráti vládních křesel, ani to, zda nakonec neodejdou do opozice. Předseda STAN Vít Rakušan ale tvrdí, že Piráti by měli mít dvě křesla.

Ten zatím nechce uvádět, kolik ministerstev bude koalice Pirátů se starosty požadovat celkem. "Počkáme na prvotní nabídku od Spolu, jestli se bude nějak potkávat s naší představou. Nebylo by fér to vzkazovat našim kolegům přes média a vlastně by to nebylo ani taktické," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Potvrdil ale, že on sám by měl zájem o ministerstvo vnitra, což avizoval několikrát před volbami. Navíc jmenoval ještě jeden úřad - ministerstvo školství. "Máme připravenou zásadní změnu vzdělávacího systému, na které pracoval nejen Petr Gazdík, ale třeba i Mikuláš Bek nebo Jiří Drahoš. O to bychom určitě zájem měli, ale ty další bych raději nekomentoval," podotkl. Bek je bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně, Drahoš bývalý předseda Akademie věd ČR. Oba jsou nyní senátory jako nestraníci za STAN.

Jaký má být kandidát starostů na ministra školství, ale Rakušan prozradit nechtěl. Podle něj ale není pravděpodobné, že by se ministrem stal někdo, kdo nebyl před volbami v takzvaném vládním týmu. Pro oblast školství v něm starostové mají právě Beka a Gazdíka.

Zatímco v úterý se sejdou vznikající poslanecké kluby zvolených stran, první oficiální jednání vedení obou obou koalic je plánované na středu. O obsazení ministerských postů navíc nebudou rozhodovat jen zástupci stran, ale i stranická grémia. S návrhy na obsazení vlády musí šéfové partají nejdříve před vlastní straníky.