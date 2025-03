Babiš i Okamura stojí za Trumpem. Jsou bezpečnostní riziko, kontruje Hřib

I když se úterní jednání sněmovny netýkalo dění ohledně zastavení americké pomoci Ukrajině prezidentem Donaldem Trumpem, na toto téma zaznělo hodně slov. Zatímco předseda ANO Andrej Babiš či předseda SPD Tomio Okamura vyjadřovali Trumpovu postupu podporu a kritizovali Evropskou unii i českou vládu, vládní většina i piráti Trumpa kritizovali a naopak vyjadřovali podporu Kyjevu či Bruselu.

Je to vina Evropské unie, Evropská unie nechce jednat o míru, Evropská unie chce dál zbrojit, prohlašují předsedové ANO a SPD Andrej Babiš a Tomio Okamura. Oba v tomto duchu mluvili o válce na Ukrajině už dříve a nyní svá slova opakují. Jsou tak v naprostém rozporu s pěti dalšími stranami v Poslanecké sněmovně, které naopak stojí za EU a Ukrajinou - ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráty.

"Evropa místo snahy o mír jako by přijala válku coby nový normál. Jako by se rozhodla bojovat do posledního ukrajinského vojáka. Jako by ji nezajímalo, kolik životů bude ještě zmařeno, kolik generací bude poznamenáno a jaké následky tato válka přinese pro celý kontinent," tvrdil v úterý ve sněmovně Babiš, podle kterého existuje diplomatické řešení této situace.

"Místo hledání cesty k příměří slyšíme z Kyjeva, Bruselu, Londýna a dalších evropských metropolí stále hlasitější výzvy k posílání dalších a dalších zbraní. Místo diplomacie se otevřeně hovoří o možnosti nasazení vojáků a dalším prodlužování konfliktu, který se podle některých vůbec nesmí ukončit, dokud nebude porážka Ruska," stěžoval si Babiš.

S tím, že podle Babiše Donald Trump správně varoval prezidenta Ukrajiny Zelenského i Evropu, že si zahrává s třetí světovou válkou. "A když sledujeme současný vývoj, je těžké se ubránit dojmu, že někteří evropští politici se na tuto možnost dívají s nepochopitelnou lehkovážností," podotkl Babiš.

V podobném duchu mluvil a mluví také šéf SPD Tomio Okamura, který Aktuálně.cz sdělil, že Trumpově postupu rozumí. "Je potřeba to směřovat k jednání, a ne k eskalaci konfliktu. Jsem rád, že Trump začíná jednat s Ruskem. Já zastávám politiku jednání a spolupráce, zatímco vláda Petra Fialy politiku konfrontace," uvedl Okamura, podle kterého jde Trumpovi hlavně o Čínu.

"Válka na Ukrajině i sankce, které byly uvaleny na Rusko od EU, poškodily více Evropu než Rusko. Tím sblížily Rusko a Čínu, a Trump už dříve mluvil o tom, že hlavním soupeřem USA je Čína. Jeho cílem je tedy odtáhnout Rusko od spolupráce s Čínou," míní Okamura.

Velmi těžko chápu postoj Trumpa, říká šéf lidovců Výborný

Naopak členové vlády i její poslanci postup Donalda Trumpa kritizovali a mluvili o nutnosti Ukrajinu dál podporovat. S takovým stanoviskem vystoupil například předseda KDU-ČSL a ministr zemědělství Marek Výborný. "Postup Trumpa je pro mě velmi těžko pochopitelný. Postavit na jednu rovinu agresora, Ruskou federaci, a na stejnou rovinu oběť, Ukrajinu, určitě neodpovídá mé pozici ani pozici vlády. Na Ukrajině se bojuje do značné míry i za naši svobodu," prohlásil Výborný.

Podle něj Česká republika jednoznačně stojí za Ukrajinou. "Kroky a výroky nové americké administrativy jasně ukazují, že Evropa musí být plně semknuta a soustředit se na svoji obranu," dodal Výborný. Přidal se tak k dalším vládním politikům, kteří volají po dalším navyšování peněz na obranu Česka.

Předseda pirátů Zdeněk Hřib pro Aktuálně.cz reagoval na Babišovy projevy tak, že podle něj jde o bezpečnostní riziko. "Problém Andreje Babiše je ten, že je to tzv. Mnichovan. On by chtěl jít cestou opakování Mnichova 1938 se vším, co s tím souvisí. Představa, že teď se diktátorovi ustoupí a on dá pokoj, je stejná představa jako v 30. letech minulého století, kdy víme, jak to dopadlo," připomněl Hřib jednání v Mnichově. Tehdy se Německo dohodlo s Velkou Británií, Francií a Itálií na tom, že může obsadit pohraničí Československa. To však Hitlerovi nestačilo…

"Válka stejně byla. Nikdo se jí nevyhnul, akorát Adolf Hitler měl kapacitu našeho obranného průmyslu. Vidím v Andreji Babišovi ohrožení České republiky a naší bezpečnosti," tvrdí Hřib, který by byl pro to, aby EU zrušila právo veta v zahraničněpolitických otázkách. "Protože my si v této době nemůžeme dovolit, aby Evropa byla vydírána lidmi jako Fico nebo Orbán," prohlásil Hřib v narážce na slovenského a maďarského premiéra, kteří kritizují jako Babiš a Okamura především Evropskou unii a staví se proti některým jejím rozhodnutím ohledně války na Ukrajině.