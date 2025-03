Nesmíme přepálit začátek, říká Fiala. Do voleb vyšle Lipavského, přebral ho TOP 09

Šéf ANO Andrej Babiš už vede předvolební kampaň, premiéra a lídra koalice Spolu Petra Fialu to ale nechává v klidu. "Já vím, že se nesmí přepálit začátek," říká ke své taktice. A raduje se z toho, že jeho ODS získala do voleb jako kandidáta ministra zahraničí Jana Lipavského, donedávna člena Pirátů.

Jan Lipavský na tiskové konferenci, kde ho premiér Petr Fiala představil jako kandidáta ODS a Spolu do parlamentních voleb. Lipavského podpořila i ministryně obrany. | Video: Radek Bartoníček

Půl roku před volbami vede Andrej Babiš velkou kampaň. Coby lídr ANO v Moravskoslezském kraji tam už pár týdnů pořádá mítinky, chodí na sportovní akce i plesy, navštěvuje dobrovolné hasiče, nemocnice a domovy seniorů i firmy. Ve srovnání s tím není kampaň koalice Spolu téměř vidět.

Lídr ODS a Spolu Petr Fiala se tím ale nenechává rozhodit. "Schválně se podívejte na články a titulky z této doby čtyři roky zpátky. Bylo to úplně stejné: Babiš už je vítěz voleb. Nebo to bude někdo jiný. Ale tihle nemají šanci, znělo. Vůbec mě to nezneklidňuje," reagoval Fiala na dotaz Aktuálně.cz.

A použil přirovnání ke sportu. "V běhu se nesmí přepálit začátek, v tenisu rozhoduje poslední míček. Můžete většinu závodu vést, ale počítá se to, kdo je první v cíli. A podle toho se rozdělují medaile. Tak k tomu i přistupujeme," tvrdí Fiala. "Počkejme v klidu, všechno přijde, kampaň bude intenzivní a taková, že zopakujeme vítězství," dodává.

Přidal se k němu i předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, který kritizoval kampaň konkurenčního hnutí. "Co dnes předvádí ANO je úplně čistá destrukce společnosti. Neuvěřitelné útoky na premiéra Fialu i ministryni obrany," rozčiloval se. Poukazuje například na nejnovější billboardy ANO namířené proti Fialovi. Bendovi se nelíbí ani to, že Babiš nechce s ANO podpořit více peněz na obranu Česka.

"Celá Evropa se naprosto vážně baví o tom, že musíme navýšit peníze na obranu, protože bez toho nemáme šanci, pokud se USA vzdalují. O oni pořád budou chodit s tím, že máme ty peníze převést na sociální věci, školství nebo zdravotnictví. Je to úplný bizár," zlobil se Benda.

"Honzu znám lidsky i pracovně"

Politici ODS jsou přesvědčeni, že velkou posilou bude ministr zahraničí Jan Lipavský, který původně jednal s TOP 09 a tvrdil, že o jinou stranu zájem nemá. V kuloárech se mluvilo o tom, že by mohl vést kandidátku v některém z regionů, chtěl ale kandidovat v Praze.

Lídryní Spolu v metropoli měla být šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Když ale oznámila, že ze zdravotních důvodů do voleb nepůjde, nahradila ji ministryně obrany Jana Černochová z ODS. A místo nabídla Lipavskému. Mluví o něm důvěrně jako o Honzovi a tvrdí, že si velmi rozumí.

"Honzu Lipavského znám dlouho z minulého volebního období, kdy jsme spolu byli v poslaneckých výborech. Znám Honzu po lidské i pracovní stránce a velmi si vážím jeho rozhodnutí. Byť vím, že pro něj určitě nebylo úplně jednoduché," prohlásila Černochová a poukázala na to, že vstupoval do vlády jako člen Pirátů. Jenže když na podzim po krajských volbách, ve kterých Piráti neuspěli, premiér Fiala odvolal z vlády tehdejšího předsedu Pirátů Ivana Bartoše, Lipavský ze strany odešel. A ve vládě zůstal jako nestraník.

Lipavský po boku Fialy a Černochové ve středu zdůvodňoval své další politické angažmá vážnou mezinárodní situací. "Ve světě se odehrávají věci, které jsme si možná dříve ani nedovedli představit. Na Ukrajině probíhá největší válka na evropském kontinentu za posledních osmdesát let, probíhá ruská informační válka proti Česku, sabotáže proti Evropě a Česku, jsme svědky oslabování mezinárodního řádu. Česko prostě není v bezpečí, a bude opravdu záležet na tom, v jakém složení se sejde na podzim Poslanecká sněmovna," uvedl.

