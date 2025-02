Po Turkovi a motorové pile spoléhá na pomoc Britů. Nebudete se nudit, slibuje Hřib

Pirátská strana má před sebou několik málo měsíců, které fakticky rozhodnou o jejím bytí, či nebytí. Poté, co ztratila mnoho pozic v krajích, jí nezbývá nic jiného než se udržet ve sněmovně. "Jsem přesvědčený, že můžeme dosáhnout dvouciferného výsledku," tvrdí Hřib, který burcuje své spolustraníky k co největší aktivitě a slibuje zajímavou kampaň. Pomáhají mu v ní i stratégové z Velké Británie.

Poté, co Zdeněk Hřib připoutal na sebe pozornost veřejnosti i médií ostrým televizním soubojem na CNN Prima s europoslancem Filipem Turkem (Motoristé sobě) a následným videem s uraženou rukou, burcuje v nynějším předvolebním období k co největší aktivitě i řadové spolustraníky.

"Potřebujeme skutečně vaše přímé zapojení do kampaně. Bez toho to nejde zvládnout," naléhal před několika dny Hřib na členy Pirátské strany a tvrdil jim, že se můžou v boji o poslanecká křesla spolehnout jen a jen sami na sebe. "Nejsme ale ničí loutky, což je naše výhoda. Jsme si sami sobě vlastními živými billboardy. Pojďme se vrátit k tomu, že každý Pirát je vysílač," pokračoval předseda a volební lídr v jedné osobě, který nedávno natočil i video, kdy drží motorovou pilu, se kterou řeže dřevěné překážky s nápisy jako nesmyslná byrokracie či buzerace.

Když se ho Aktuálně.cz zeptalo, zda bude pokračovat v podobně laděných klipech, Hřib odpověděl s úsměvem na tváři: Bude toho mnohem víc, nemusíte se bát, že byste se nudil." Zároveň hájil zmiňované video s uraženou maketou ruky, což byla zjevná narážka na Turka, který v minulosti zvedal ruku ve stylu nacistického pozdravu - a vysvětloval to tím, že šlo jen o legraci.

Kampaň Pirátů ale nebude mít jen tento kontroverzní styl, s nímž Hřib a jeho tým přišli v reakci na aktuální dění. Na strategii kampaně pracuje především skupinka odborníků z Velké Británie. Konkrétně padají dvě jména - Paul Hilder a Arun Chaudhary.

Klíčovou postavou je politický stratég Hilder, který má svůj tým i bohatou historii, spojenou s řadou kampaní v různých zemích světa. Založil rovněž konzultační společnost Datapraxis, která označuje za své poslání pomáhat rozkvětu demokracie. Na YouTube je možné také najít například jeho vystoupení na akci s názvem TEDxHamburg.

"Jsme moc rádi, že vzájemná domluva s ním klapla," říká mluvčí Pirátů Lucie Švehlíková, podle které má tento stratég několik předností. "Má za sebou řadu úspěšných kampaní napříč různými evropskými zeměmi a jeho tým vnáší do naší kampaně nápady a poznatky založené na datech, analýzách, průzkumech, zkušenostech. Zkrátka na věcech, co fungují. Tedy ne jen na dojmech nebo něčem ve stylu 'já si myslím, že'," vysvětluje mluvčí.

Hilder zapojil do týmu i další mezinárodní poradce, zejména Aruna Chaudharyho, který se podílel v minulosti na vítězné kampani prezidentského kandidáta Baracka Obamy v USA. Pracoval rovněž jako kreativní ředitel prezidentské kampaně senátora Bernieho Sanderse v roce 2016 - kde spolupracoval právě s Hilderem.

Mluvčí Pirátů nechtěla prozrazovat detaily o jejich práci, jen podotkla, že jejich rukopis bude v kampani stále více vidět. "Do komunikace strany se bude vzájemná spolupráce propisovat čím dál tím víc s tím, jak jednotlivé prvky kampaně budeme spouštět. Jejich otisk bude částečně patrný jak v klíčových tématech, tak i ve způsobu, jak o nich budeme mluvit," upozorňuje.

"Vládní partneři nám házeli klacky pod nohy"

Piráti se chystají například do ulic v rámci série akcí "Máte přání", kdy se budou lidí ptát, jaké jsou jejich postoje k různým problémům a jaké řešení by jim podle nich pomohlo. Stejně tak mají v plánu výjezdy do regionů, na kterých se budou věnovat tématu bydlení. A pokud jde už o samotnou kandidátku do voleb, není vyloučeno, že ponese název Piráti a odborníci, což navrhl předseda Hřib. "V žádném případě to neznamená změnu názvu strany," uklidňoval nedávno spolustraníky.

Když se ho Aktuálně.cz zeptalo, zda nemá obavy z neúspěchu Pirátů v kampani, sebevědomě tvrdil, že tentokrát se kampaň vydaří a Piráti rozhodně ve sněmovně zůstanou. "V předcházejících dvou se nám nevedlo dobře, ale není všem dnům konec," řekl. Na další dotaz, proč by to teď mělo být lepší, zmínil změny ve straně. "Upravili jsme vnitřní fungování, takže věřím, že opět uděláme kampaň, která lidi zaujme, a budeme se soustřeďovat na témata, která se týkají života lidí. Potřebujeme lépe odkomunikovat práci, kterou jsme dělali pro lidi. Není potřeba se vázat na aktuální průzkumy, máme s tím své zkušenosti," uvedl Hřib.

Mezi hlavní volební témata bude u Pirátů patřit bydlení, což hrají v kampani i další strany. Rozdíl je v tom, že Piráti měli v posledních třech letech Ivana Bartoše na ministerstvu pro místní rozvoj, které má hodně na starosti právě bydlení. Na tuto připomínku Hřib oponuje, že Pirátům chtěla politická moc prosazovat své návrhy. "My jsme byli bohužel ve vládě od počátku oslabeni. Navíc se čtyřmi poslanci je obtížné prosazovat různé záležitosti. Zvláště když vám vaši vládní partneři hází klacky pod nohy," tvrdí.