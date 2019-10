ODS objevila zelené téma. Jedna z priorit, tvrdí předseda Fiala i přes kritiku Grety

Občanská demokratická strana je dlouhodobě považována za stranu, která se v lepším případě životnímu prostředí moc nevěnuje - a v horším případě potřebu jeho ochrany někteří její politici přímo zpochybňují. To se má ale výrazně změnit. Předseda ODS Petr Fiala ve středu představí několik nových klíčových témat - a jedním z nich bude podle informací Aktuálně.cz ochrana životního prostředí.

Občanská demokratická strana, jejíž preference stagnují na dvanácti až třinácti procentech, ohlásila na středeční odpoledne zahájení nové kampaně, jejíž název i obsah zatím tají.

Podle informací Aktuálně.cz ale bude důležitou součástí této kampaně snaha ukázat voličům, že i ODS se chce věnovat ochraně životního prostředí. Tedy tématu, se kterým tato strana dosud příliš spojována nebyla. Naopak je vnímána spíše jako ta, která výraznější změny klimatu popírá, případně se jim věnuje jen minimálně.

"Ochrana životního prostředí je a bude jedna z pěti programových priorit ODS a už ve středu o tom všechny přesvědčíme," potvrdil v úterý Aktuálně.cz předseda Fiala obrat strany k zelenému tématu.

Podle něj se všechny úspěšné pravicové strany ve světě ochraně věnují, protože "to je nutné a zajímá to naše voliče". "Všem těm, kteří pochybují, že se máme věnovat politice životního prostředí, bych řekl, že to má být jedna z priorit," zopakoval s tím, že takové téma ke konzervativní straně patří. "Péče o své okolí a prostředí, ve kterém člověk žije, je nejpřirozenější instinkt každého z nás," soudí.

Jako další důvod Fiala uvedl, že nechce nechat prostor dvěma extrémům, za jeden označil "hlučný, ideologický ekologický či klimatický aktivismus" a za druhý "ignoranty a trolly, kteří nemají žádný program". Ani u jednoho nezmínil nikoho konkrétního. Tvrdí ale, že větší důraz ODS na životní prostředí nijak nesouvisí se současnou pozorností k tomuto tématu, která pramení i z aktivit Švédky Grety Thunbergové.

"Celkově si myslím, že ochraně životního prostředí a klimatu pomůžeme víc, když přejdeme od komentování její osoby k reálnému obsahu: co je rozumné dělat a jak," řekl Aktuálně.cz Fiala.

Greta je nemocná, musíme porazit zelený prapor

Občanská demokratická strana je známá tím, že se někteří její politici dlouhodobě vyjadřují velmi kriticky na adresu těch, kteří mluví o ohrožení životního prostředí. Zatím naposledy tak učinili právě po projevu Thunbergové na klimatickém summitu OSN v New Yorku letos 23. září.

"Všichni jsou dnes zděšeni šíleným projevem nezletilé, nemocné Gréty v OSN. Já se více než této dětské oběti zelené lobby děsím politiků, kteří jí dávají prostor při summitech, berou vážně její apokalyptické vize a mění podle ní politiku. To jsou ti skuteční, nebezpeční šílenci!" napsal na Twitter například poslanec ODS a její ekonomický expert Jan Skopeček, který už před projevem tvrdil, že svoboda a kapitalismus měly vždycky spoustu nepřátel a protivníků.

"Gréta není první, ani poslední. Každá generace si musí svobodu opětovně vybojovat a zasloužit. Rudý prapor a socialismus porazila generace předchozí, zelený prapor a agresivní environmentalismus musíme porazit my," napsal Skopeček.

Značně kritická byla i europoslankyně za ODS Veronika Vrecionová. "Považuji ochranu životního prostředí za velice důležité téma a konzervativní hodnotu. Současné zelené šílenství ale nemá s ochranou přírody vůbec nic společného. Dokonce považuji za lumpárnu, když někdo pro své politické cíle zneužívá mladou dívku a děsí mladé lidi po celém světě," napsala na sociální sítě.

Předseda Fiala sice tvrdí, že nechce samotnou aktivistku komentovat, ale ve svém novém podcastu se o ní rozhovořil. "Já se ani nijak nepohoršuji nad šestnáctiletým děvčetem, ta má jistě právo na nějakou radikální formu svého vyjádření svých pocitů. Mě ale spíš zajímá pozornost, která je tomu věnovaná. Toto není cesta, kterou se někam dostaneme," prohlásil a k samotnému projevu řekl, že na něj "hledí s velkými rozpaky".

"Nemám rád, když do řešení společenských problémů příliš vstupují emoce a vášně, jako historik a politolog vím, že mnohokrát v minulosti emotivní přístup vedl k velkým tragédiím. Emoce, vášně a až třeba hysterické reakce na některé problémy, to není vůbec dobrá cesta k tomu, jak něco vyřešit," říká Fiala v narážce na to, v jakém stylu Thunbergová vystoupila.

Moldan: O zelené politice nechtěli slyšet

Občanské demokraty za jejich přístup k životnímu prostředí v minulosti několikrát kritizoval mimo jiné významný český ekolog Bedřich Moldan. Sám byl členem ODS v letech 1991 až 2010, než vstoupil o rok později do TOP 09.

Ten například v rozhovoru pro Hospodářské noviny letos v červenci vyprávěl o tom, jak se v minulosti snažil politiky ODS přesvědčit, že zachování přírody velmi souzní s konzervativním přístupem. "Nepovedlo se mi to," zalitoval a poukázal na to, že pravicově laděným lidem nejsou po chuti regulace, které jsou ke zlepšení životního prostředí potřeba.

Zelené téma v dosavadním programu ODS V současném programu ODS, který se opírá o 4 pilíře a 14 tezí, zaujímá ochrana životního prostředí až desátou pozici mezi tezemi pod názvem "Péče a starost o přírodu a krajinu rozumně a neideologicky". Co konkrétně to znamená? "Péče a starost o naše životní prostředí jako každodenní úkol, ne nové náboženství ohrožující naši svobodu. Posílení postavení státu a místních obyvatel oproti vlivu ideologických aktivistů. Žádné ekologické či uhlíkové daně. Zmrazení podpory obnovitelných zdrojů."

Životní prostředí je pro mladé důležitější než pro mou generaci

Minulost je však zapomenuta a ODS se chystá zezelenat. Když Fiala vysvětluje všechny důvody, pro které chce ochranu životního prostředí jako jednu z pěti priorit ODS, zmiňuje se také o penězích a mladých lidech.

"Všem pochybovačům bych vzkázal, aby se zcela racionálně podívali na to, jaké finanční prostředky jdou do politiky životního prostředí a ekologických opatření. To, co se chystá v Evropě, jsou největší finance po druhé světové válce, které jsou do něčeho takto jednorázově vloženy," podotkl.

U mladých lidí poukazuje na to, že problémy životního prostředí prožívají intenzivněji než starší lidé. "Je potřeba vidět, že pro mladou generaci jsou ekologické problémy, otázky životního prostředí i téma klimatické změny mnohem živější a důležitější, než se na to třeba dívají lidé z mé generace. To musíme mít na paměti a tomu musí odpovídat i naše reakce," řekl Fiala ve zmiňovaném podcastu.

Na otázku mluvčí strany Jany Havelkové, zda v lidech nezůstává pachuť z přístupu ODS k zelené politice v minulosti daná i výroky bývalého šéfa strany Václava Klause, Fiala odvětil, že ohledně ekologie musí strana nabídnout řešení.

"Musíme ukázat, a to je naprosto jasné, že nám to není jedno, že se těmto věcem věnujeme," ujišťuje a přiznává, že slýchává oponenty, podle kterých by ODS neměla podléhat "těm ekologům a radikálním ekologickým ideologiím". Podle Fialy ODS nic takového nedělá.

"Čemu ale 'podléháme', jsou oprávněné obavy našich voličů a jejich volání po řešení. Na to musíme reagovat. Podle mě není správný boj s ideologií a populismem ten, že řeknu, všechno je to nesmysl, vy nemáte pravdu, o tom se vůbec nebavme, toto není téma, ale naopak, že nabídnu rozumné řešení," prohlásil první muž ODS.

Trápí nás hlavně sucho, tvrdí předseda ODS

Když se deník Aktuálně.cz zajímal o to, které problémy považuje předseda ODS při ochraně životního prostředí za nejzávažnější a jaká řešení navrhuje, Fiala reagoval tak, že ho "například velmi znepokojuje sucho".

"To je něco, co vidíme, co zažíváme, co se děje a zhoršuje se před našima očima. Tedy otázka zadržování vody v krajině. Tento problém znásobují novodobé kolchozy, a proto jsme přesvědčeni, že ochrana životního prostředí jde ruku v ruce se zemědělskou politikou," řekl Fiala, podle kterého je nezbytné více naslouchat menším farmářům, stejně jako zástupcům měst.

"Mnozí primátoři a starostové se snaží snižovat znečištění, vrátit zeleň do měst, zlepšit zadržování vody, protože jejich měřítkem je každodenní spokojenost lidí. Oni tam chrání životní prostředí i klima zcela konkrétně a inspirace lokálními řešeními by se měla stát národním programem," sdělil Fiala. Zároveň vzpomněl ještě jadernou energetiku, když kritizoval "hlemýždí tempo a netransparentní politiku vůči jaderným elektrárnám".

Při povídání na téma životního prostředí a letitého přístupu strany k němu Fiala namítá, že prý ODS v tomto směru udělala mnoho dobrého. "Byla to ODS a byly to vlády, ve kterých byla ODS, které udělaly obrovský pokrok v tom, v jakém životním prostředí žijeme. Posun od dob komunismu je obrovský," prohlašuje.