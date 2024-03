Blbá nálada? Není důvod, řekl prezident Pavel na setkání s příznivci a chválil Česko

Příznivci prezidenta Petra Pavla, kteří ho výrazně podporovali v boji o Hrad, se sešli v pondělí večer na setkání, aniž si byli jisti, jestli se k nim připojí. O to větší radost mezi nimi propukla, když se skutečně objevil i se svou paní. "Z veřejného prostoru to vypadá, že jde všechno od desíti k pěti. Že je blbá nálada. Náš pocit je ale opačný," svěřil se prezident přítomným.

"Srdečně zveme na oslavu u příležitosti prvního výročí inaugurace prezidenta Petra Pavla, po mnoha letech opět důstojného představitele naší vlasti," zněla pozvánka na akci, která začala v pondělní podvečer v pražském Rock Café. Spíše neformální setkání začalo písničkami a několika proslovy, poté se skutečně objevil ve dveřích prezident i se svou manželkou Evou.

Během chvíle už stál na pódiu a za potlesku přítomných děkoval za srdečné přijetí. Přitom se rozpovídal o tom, jaký pocit má z Česka při cestování po různých tuzemských regionech i při cestách v zahraničí. Podle jeho tvrzení mají být lidé v Česku na co hrdí. Zároveň se vymezil i proti negativní atmosféře, která je částečně ve společnosti cítit.

"Na mě i mou ženu Evu dělá vždycky velký dojem, když máme možnost vyjet do krajů a pobavit se s lidmi. Na rozdíl od mediálního a veřejného prostoru, z něhož bychom mohli mít dojem, že všechno jde od desíti k pěti, že je blbá nálada, jak říkal Václav Havel. Náš reálný dojem je ale úplně opačný," uvedl Pavel a pochvaloval si úsilí mnoha nadšenců, kteří se snaží dělat pozitivní věci. "Řekli si, že nebudou čekat, až se blbá nálada změní na dobrou, a rozhodli se, že jí pomůžou sami. Takže ve svém okolí dělají kousíček něčeho, co jim dává smysl, a ostatní v tom vidí inspiraci," podotkl.

Podobně mluvil o zahraničních návštěvách. "Nemáme sebemenší důvod k tomu, abychom se cítili špatně. Naopak, máme ve srovnání s mnoha státy spoustu výhod a privilegií. To, že si stěžujeme, je trochu vinou naší národní povahy, ale možná i proto, že si v některých ohledech nevěříme. Nejsme o nic horší než národy, k nimž vzhlížíme jako k určité inspiraci," prohlásil a za vzor označil Dánsko, Holandsko či Finsko.

Moderátor Petr Jančařík se prezidenta zeptal i na to, zda už skutečně nebude svůj mandát obhajovat, jak o tom v minulosti mluvil. Tentokrát se Pavel vyjádřil zdrženlivěji. "Řekl jsem, že pokud chce člověk dělat tuto práci naplno, a já se snažím, tak pět let je až až. Ale zároveň říkám, že nikdo z nás neví, co bude za měsíc, natož, co bude za čtyři roky. Takže nechme tomu ještě chvilku prostor," podotkl a následně si dlouho s lidmi povídal - už nikoli z pódia, ale v osobních rozhovorech z očí do očí.