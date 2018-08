Nejsem zm*d, který si přidá 20 procent, řekl ve sněmovně pirát. Teď lituje, že se nechal unést

Za užití sprostého slova se ještě během své řeči omluvil, i přesto se ale neubránil silné kritice ze strany ostatních poslanců.

Praha - Nečekaným směrem se ubrala debata před středečním hlasováním Poslanecké sněmovny o schválení vládního návrhu, který podporuje zpomalení růstu platu poslanců a dalších ústavních činitelů. Poslanec pirátů Mikuláš Ferjenčík, který požadoval přijetí návrhu, si vysloužil vlnu kritiky poté, co během své řeči použil sprosté slovo.

"Když přijdu k nám do Choltic do hospody, tak chci, abych se tam mohl podívat štamgastům do očí a říct, že já nejsem taky takový zm*d, který si přidá 20 procent, když s tím mohl něco udělat," řekl Ferjenčík ve sněmovně, který zdůraznil, že poslanci berou zhruba 95 tisíc čistého a že jde o velmi slušný plat.

Za užití sprostého slova se ještě během řeči omluvil, i přesto se ale nevyhnul silné kritice ze strany ostatních poslanců. "Můj předřečník nás stáhl na úroveň restaurace, do které zřejmě chodí," vyjádřil se poslanec hnutí ANO Pavel Plzák. Proti užití slova se výrazně ohradili také Vlastimil Válek z TOP 09 a Marek Benda z ODS, který si vysloužil souhlasný potlesk.

"Ujelo mi to, neudělal jsem to schválně," řekl Ferjenčík Aktuálně.cz. "Nechal jsem se tou situací unést, protože některé argumenty kolegů mi přišly tak strašně nesmyslné, že mě to prostě lidsky vytočilo," zdůvodňoval užití slova.

Ferjenčík také zdůraznil, že se v budoucnu pokusí užívání vulgarit na plénu sněmovny vyvarovat. "Na druhou stranu si myslím, že občas je potřeba věci pojmenovat pravými jmény," dodal.

Kritice ostatních poslanců čelil také místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal z pirátů, který v tu chvíli schůzi vedl. Svého stranického kolegu totiž za užití sprostého slova bezprostředně nenapomenul, pouze během následné debaty vyzval poslance, aby drželi diskuzi v civilním duchu.

Proti jeho způsobu vedení schůze se důrazně ohradila poslankyně ODS Miroslava Němcová. "Žádám vás, abyste se v případě, kdy nechcete jednat nestranně a chcete krýt své kolegy ze své vlastní strany, pro tuto část schůze nechal napříště vystřídat," vyzvala jej bývalá předsedkyně sněmovny.

Kritiku Němcové Pikal na plénu nekomentoval. Podle Ferjenčíka ale žádným způsobem nepochybil. "Oni Vojtu rádi kritizují. Omluvil jsem se ještě během projevu, takže bylo evidentní, že si jsem vědom, že bych to říkat neměl," postavil se za svého kolegu Ferjenčík.

Sněmovna ve středu podpořila a propustila do dalšího kola projednávání vládní návrh, který má zbrzdit zvyšující se rozdíl mezi platy představitelů státní moci a ostatních lidí placených z veřejných rozpočtů. Platy ústavních činitelů se podle návrhu od příštího roku sice mají zvýšit, ale pouze v návaznosti na růst průměrné hrubé mzdy v nepodnikatelské sféře. Nezvýší se koeficient, kterým se tato mzda násobí.