Sněmovna projedná zvýšení důchodů. Některým seniorům porostou penze pomaleji

Senátoři navrhují jiný způsob čerpání důchodů, než který dříve schválila Sněmovna. Chtějí vyjít vstříc ženám, které šly do důchodu dřív kvůli výchově dětí.

Praha - Sněmovna ve středu znovu projedná novelu o zvýšení důchodů. Poslanci dříve schválili zvýšení pevné části důchodů o 320 korun měsíčně. S pravidelnou valorizací by důchod průměrně vzrostl o 918 korun. Lidé nad 85 let by navíc dostali k důchodu tisíc korun navíc. Senát ale doporučil jiný způsob čerpání důchodů.

Senátoři navrhují, aby tisícikorunu navíc dostávali důchodci, kteří pobírají penzi 25 let a více. Taková verze je posle ODS spravedlivější vůči ženám, které vychovávaly děti a odcházely tak do důchodu dříve.

Senátní návrh však podle poslance Mikuláše Ferjenčíka (Piráti) zvýhodňuje lidi, kteří odešli do důchodu předčasně a naopak znevýhodňoval ty, kteří pracovali déle a státu odvedli více peněz.

"Člověk, který odešel do předčasného důchodu, by byl zvýhodněn, a člověk, který odešel později, by byl znevýhodněn," řekl Ferjenčík.

Verze je podle něj navíc nekvalitně připravená, protože hovoří o době 25 let od první výplaty důchodu. Podle něj může snaha o určení data první výplaty vést ke sporům, což může znamenat značnou byrokracii a bude někdy obtížné datum první výplaty zpětně dohledat. Uvedl také, že jsou lidé, kteří se o výši důchodu soudí, a z toho důvodu první výplatu ani nedostanou.

Na co nejrychlejší projednání novely tlačí sociální demokraté, podle nichž je novelu třeba přijmout do září tak, aby se nezkomplikovalo zvýšení penzí od začátku příštího roku.

Důchody se zvyšují vždy v lednu, a to o součet poloviny růstu reálných mezd a růstu cen. Pravidlo podle novely zůstane stejné, zvětší se ale podíl přidávání do pevné části a zmenší se podíl na růst procentní výměry, v níž se odráží výše odvodů z výdělků a odpracované roky. Části seniorů se tedy budou penze zvyšovat pomaleji než dosud. V příštím roce se však opatření kvůli přechodnému ustanovení ještě neprojeví.

Státní rozpočet vyjde navýšení penzí příští rok asi na 14,2 miliardy korun v případě, že by novela byla účinná včas ve vládním znění. Senátní verze by znamenala zvýšení nákladů státu o další dvě miliardy korun.