Nejsem Václav Klaus v sukni, vždycky budu svá, říká Zuzana Majerová Zahradníková

Když se hlasovalo o vstupu do Evropské unie, byla proti. Když sněmovna jednala o manželství pro osoby stejného pohlaví, vystoupila velmi ostře proti. Patří k velkým stoupencům Václava Klause staršího i mladšího. A když přijde řeč na populární seriál Most, odpovídá, že se jí ani trochu nelíbil. Za svými názory si pevně stojím, nedělá mi problém jít proti davu, tvrdí v rozhovoru pro Aktuálně.cz poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, která po odchodu z ODS patrně zamíří do nové strany Václava Klause mladšího.

Bavila jste se v těchto dnech s Václavem Klausem mladším o tom, zda do jeho nové strany vstoupíte, jaký program by tato strana měla mít a kdo by v ní mohl být?

Potkali jsme se v Hodoníně při otevírání řeky Moravy, ale nebyl čas na nějaké osobní jednání. Řekli jsme si, že si sedneme v následujícím týdnu s cílem pobavit se, zda do strany vstoupím a jak by měla vypadat.

Vstoupíte? Jakou máte o nové straně představu?

Pokud bychom měli spolupracovat, tak mám představu, že bychom měli tvořit určitý tandem, který bude novou stranu utvářet. Musím se ale nejdříve ze všeho seznámit se všemi prioritami, které on má, a zjistit, jak moc společné pro nás jsou. Jak říkám, uvidíme.

A jak moc jste si názorově blízcí?

Když se ohlédnu zpátky, myslím, že tak v osmdesáti procentech názorů máme shodu, lišíme se spíše ve způsobu prezentace našich názorů. Což je ale logické, každý jsme svůj. Uvidíme, jak to dopadne. On mi řekne, jak to vidí, a buď si plácneme, nebo ne.

Říkáte, že se lišíte ve způsobu prezentace, ale nejste si i v tomto hodně podobní? Když jsem si prošel mnohé výroky vás obou, vždy je oba formulujete značně ostře, poměrně stručně a tak, že vyvolají až emotivní nesouhlas vašich kritiků.

Ano, v tomto jsme asi podobní.

Když říkáte, že se shodujete v osmdesáti procentech případů ohledně programu, v čem se lišíte?

Těch věcí by bylo asi jen pár, neshodli jsme se například v názoru na prezidentské volby, nebo v názoru na církevní restituce. Ale nedělá nám nikdy problém si tyto názorové rozdíly vyříkat, vzájemně se velmi respektujeme.

Vy jste jednoznačný příznivec těchto restitucí a odpůrce zdanění finančních náhrad na ukradený církevní majetek, ale jak se lišíte u prezidentské volby? Otec a syn Klausovi volili Miloše Zemana, vy ne?

Tato volba je tajná, takže bych si nechala pro sebe, koho jsem volila. Ale zcela jistě jsme se lišili v prvním kole, já jsem na rozdíl od Václava Klause volila bývalého předsedu ODS a expremiéra Mirka Topolánka. Přes všechny výhrady byl pro mě mezi všemi kandidáty jediný skutečný státník. Zároveň rozumím tomu, že mu mnozí lidé nebyli ochotni zapomenout jeho minulost.

Byla byste pro to, aby byl čelním představitelem nové strany bývalý prezident Václav Klaus starší?

To ponechám na něm. Já byla vždy jeho stoupenec, stejně jako můj tatínek.

Co ale říkáte například na jeho vystupování v poslední době, vzpomenu například jeho podporu Alternativě pro Německo? Předseda ODS Petr Fiala označil tuto stranu za protičeskou a vyčetl exprezidentovi Klausovi, že prý deset let okopává ODS.

Já si Václava Klause staršího odjakživa velice vážím. Ve svém životě jsem ale žádné vzory nepotřebovala, mí rodiče mi byli a stále jsou vzorem nejvyšším. Nikdy jsem také neměla k nikomu bezmeznou oddanost, vždy jsem byla svá. Když Václav Klaus starší něco říká, a to i dnes, každá jeho věta má nosnou myšlenku a obsah. To, co říká a píše, mě vždy obohatí a má přesah.

A pokud jde o vztah k Alternativě pro Německo?

Co se týká tohoto jeho vztahu, nevím proč bych to měla jakkoli hodnotit. Jestliže vystupuje na jejich akcích, nevidím na tom absolutně nic špatného. Každý politik by se měl snažit mluvit s každým a ke každému.

Mnozí popisují jeho syna jako velkého individualistu, kritici poukazují například na to, že občas nectí fakta, když něco kritizuje. Vy k němu nemáte nějaké výhrady?

Když se mi cokoliv nelíbí, tak to vždycky řeknu danému člověku. A tak to dělám i v případě jeho. Každý máme svůj naturel a nebudu ho nijak hodnotit. Stejně jako nehodnotím nikoho jiného. Jeho pohled na svět je mi blízký. Známe se déle a vždy se nám spolupracovalo dobře. Jsme podobně nastavení. Ale nejsem Václav Klaus v sukni, nejsem ta od někoho, vždycky jsem byla a budu svá.

Myslíte, že bude kandidovat v roce 2023 na prezidenta? A měl by?

Řekl mi, že tato věc je naprosto předčasná a teď ji neřeší. Proto je zbytečné, abych říkala, zda ano či ne.

Nikdy se mi nelíbilo přibližování ODS k TOP 09

Vy jste v první reakci na odchod z ODS mimo jiné na Facebook napsala, že ODS už není konzervativní strana a vzdaluje se od svých kořenů. V čem konkrétně?

Mně se nikdy nelíbilo, když se ODS blížila svou politikou TOP 09. Rozhodla jsem se vstoupit do ODS v roce 2009 právě proto, že na scénu přicházela TOP 09. ODS byla sice vždy liberálně konzervativní, ale liberální pouze v otázkách ekonomiky a hospodářství, ne v postojích hodnotových.

A není ODS podle vás nadále konzervativní?

Dnešní ODS je daleko více liberální a daleko méně konzervativní.

Můžete to dokázat na konkrétních příkladech?

Já prostě necítím v dnešní politice ODS odkazy Friedmana (Milton Friedman byl významný liberální ekonom, pozn. red.), nebo Margaret Thatcherové (bývalá konzervativní premiérka Velké Británie, pozn. red.). Je takovou soft verzí středopravicové strany.

V čem to ale konkrétně cítíte? Předseda ODS Fiala a mnozí další členové strany tvrdí, že ODS se za poslední léta nezměnila a je konzervativní pravicovou stranou. Do které jste vstupovala a za kterou jste byla předloni na podzim zvolena do sněmovny.

Opravdu nechci o ODS příliš mluvit s ohledem na mnoho mých, teď již bývalých, kolegů a kolegyň, kterých si lidsky i profesně vážím. Chci udělat tlustou čáru za obdobím, kdy jsem byla členkou, ale vždy budu mít mnoho pěkných vzpomínek. Je tam spousta kvalifikovaných, výborných lidí, se kterými budu ráda dál spolupracovat. A nemluvme už o ODS.

Na svém Facebooku jste ale směřování ODS poměrně ostře kritizovala a spousta vašich příznivců pod příspěvkem psala, že už ODS volit nebudou. Proto mě zajímá, v čem vás ODS zklamala, že jste dokonce ze strany odešla.

Nechci to už dále rozebírat, jsem zastánce toho, že člověk má být pozitivní. Proto se nechci a nebudu do nikoho trefovat.

Ptám se na ODS i proto, že pokud vytvoříte s Václavem Klausem mladším novou stranu, mnozí lidé čekají, jaký bude mít program a v čem se bude lišit od ODS coby zřejmě programově nejbližší strany.

Pokud budu s Václavem Klausem tvořit novou stranu, určitě bude mezi jejími prioritami jednoznačný důraz na tradiční rodinu, zájmy národa a jednotlivce. Pro mě je tradiční rodina a podpora rodiny absolutní základ.

Sama nejlépe víte, že svými názory, například na manželství párů stejného pohlaví, na Istanbulskou úmluvu, pakt o migraci, ale třeba také na Evropskou unii, vyvoláváte u svých kritiků vlnu nevole a mnozí vám doporučují vstup do SPD Tomia Okamury.

Ano vím, nicméně tak je to přeci vždycky, když člověk nastavuje zrcadlo a říká věci, které nejsou pro některé příjemné k slyšení a nutí k zamyšlení. To je realita současnosti a nálepkování k ní patří.

Jaký je váš názor právě na pana Okamuru a jeho SPD?

Když mi, podobně jako Václavu Klausovi, někteří doporučují, abych šla do SPD, tak se musím opravdu pousmát.

Proč ale vystupujete tak ostře odmítavě například k možnosti toho, aby lidé stejného pohlaví mohli uzavírat manželství?

Pokud jste slyšel můj projev ve sněmovně, je tam zmíněno vše. Mě od útlého dětství formuje rodinná historie. Moji rodiče jsou nesmírně laskaví lidé a já jsem měla to štěstí vyrůstat v tradiční rodině. Moje maminka je neskutečně obětavý člověk, dovedná malířka, šikovná, krásná ženská, a můj tatínek přísný, ale vtipný, zásadový člověk, velký sportovec, profesí ekonom. Po mamince jsem dostala nadělené zdravé emoce a zároveň pevnost a oddanost k rodině, od tatínka racionální, velice přísný pohled na svět, který by šlo shrnout do vět: co si sama neuděláš, to nemáš a nic v životě není zadarmo. Takto to u nás vždycky platilo. A jsem také součástí historie, kde můj dědeček prošel za druhé světové války třemi koncentračními tábory a v roce 1962 byl uvězněný za svou činnost v Sokole.

Ale mezi lidmi s podobnou historií jsou mnohdy liberálové, nebo třeba lidé levicového smýšlení. Vy vystupuje jako zcela konzervativní politička.

Říká se, že v mládí je každý levičák. Musím říct, že tento přerod mě minul a od mládí mám v tomto ohledu naprosto jasno. Pokud jde o mé názory, vždy jsem říkala velmi otevřeně, co si skutečně myslím. I když jdu do divadla, nedělá mi problém odejít, pokud se mi divadlo nelíbí. Nepatřím mezi ty, kteří zůstávají jenom proto, aby nevzbudili pozornost svým odmítavým odchodem a tedy všem viditelným názorem. Nikdy jsem taková nebyla.

Neohrožují tradiční manželství jiné hrozby než manželství lidí stejného pohlaví? V některých zemích jsou taková manželství možná a nezdá se, že by kvůli tomu vznikly nějaké problémy. Neříkáte si někdy, že bystě zpětně některé výroky řekla mírněji?

V žádném případě neřekla. S hodnotami nelze žonglovat, hodnoty buď existují, nebo neexistují. Mírnost nemá v hodnotových soudech co pohledávat.

Mimochodem, zaujala mě vaše nedávná slova o tom, že jste se na divácky značně oblíbený seriál Most vydržela dívat jen chvíli a byla byste nejraději, kdyby ho vaši synové vůbec neviděli. Co se vám na něm nelíbilo?

Přišel mi laciný.

V čem?

Přišlo mi to hloupé a podbízivé. Nejsem typ, který se nechá strhnout davem. Nebyla jsem schopná dokoukat ani jeden díl.

Hodně lidí, včetně kritiků, na seriálu oceňovali, že může bourat předsudky lidí například vůči Romům nebo homosexuálům.

Nedokážu posoudit, jelikož těmito předsudky netrpím.

Hlasovala jsem proti vstupu do Evropské unie

Vy jste vždy patřila v ODS k největším euroskeptikům. Měla by nová strana prosazovat odchod z Evropské unie?

V současnosti to není aktuální téma. Ale jsem pro naprosto zásadní transformaci. Jsem zastánce suverenity národních států, které si migrační a azylovou politiku, zákony či trestní právo budou určovat sami. Jsem absolutně proti centralismu a určování pravidel z Bruselu. Každý národ má svou kulturní a sociální minulost, ze které vzešel a tudíž je specifický.

Nemáte obavy, že pokud bude každá země prosazovat jen a jen své zájmy, hrozí stále vážnější konflikty, které v minulosti uvrhly Evropu do tolika osudových tragédií?

Tyto obavy opravdu nesdílím. A neumím a nebudu říkat, že jsem prioritně Evropanka. Ano, jsem člověk žijící v Evropě. Ale až poté, co jsem Olomoučák, Moravák a Čech. Potom jsem i obyvatel Evropy.

A cítíte se být i Evropankou?

Mám to postavené, jak jsem řekla.

Kde se ve vás vzaly tak ostře odmítavé názory k politice Evropské unie? V poslední době třeba k tomu, jak EU usilovala o to, aby všechny její členské země pomohly uprchlíkům?

Můj postoj k EU je takový už řadu let. Když bylo referendum o vstupu do Evropské unie, hlasovala jsem proti. A nemám ráda princip kolektivní viny.

Měla jste i další důvody proti vstupu?

Bylo to částečně způsobeno i jednostrannou a nevyváženou marketingovou kampaní přesvědčující lidi hlasovat pro. Když mi všichni něco doporučují, bývám obvykle velice obezřetná.

A další důvody?

Samozřejmě jich bylo mnohem více. Myslím, že EU už dávno opustila vizi toho, na čem byla postavena. Měli bychom se vrátit k prapůvodu jejího vzniku. K tomu, aby si všechny země byly rovny, aby existoval skutečně volný trh zboží. Žilo by se nám všem lépe. Uvidíme, jak teď dopadnou evropské volby. Odmítám silnější integraci, jsem odpůrce jakýchkoli kvót. Zvýhodňování žen pomocí kvót je absolutní nesmysl. Vždy má vyhrát ten nejlepší bez ohledu na to, jestli je muž nebo žena. Stejně tak se mi nelíbí různé sankce EU či trestání členských zemí.

Jestliže se ale například nějaká členská země nedrží společně sdílených zásadních hodnot, není to důvod k napomenutí?

EU přeci není a nemá být soudce a kat. Má to být společenství zcela rovnoprávných zemí.

Zastánci sankcí poukazují ale na to, že jsou na místě, pokud se někdo odklání například od právních hodnot.

A odklání? Každý národ, každá země, má své vlastní hodnoty.

Ale nejsou hodnoty, které mají mít všechny země společné? Jako je například svoboda projevu, spravedlnost pro každého, nezávislost médií nebo třeba nezávislost soudní moci?

Samozřejmě. Ano, to uznávám. Ale já mám velké pochybnosti, kdo je ta autorita, která řekne, že v Maďarsku, Polsku nebo jinde je něco takového porušované? Jsem přesvědčená, že každý takový problém si má řešit každá země sama.

Nepřinesla by ale taková politika konflikty mezi jednotlivými státy, kterých si užila Evropa už nespočet?

Tyto obavy nesdílím. Věřím, že lidé v jednotlivých zemích a jimi volení zástupci v parlamentech vědí nejlépe, co je pro ně užitečné a správné. Ne někdo v Bruselu.