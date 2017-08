Na výstavbu olympijského centra v Prostějově půjčil Černošek, stavba se bez dotace stejně zastavila

před 1 hodinou

Už od července prostějovští opoziční zastupitelé naléhají na vedení města, aby zveřejnilo, kdo dal peníze na výstavbu místního olympijského centra. Zatím marně. Až nyní se ukazuje, že peníze přišly z tenisového klubu, jemuž šéfuje vlivný sportovní manažer Miroslav Černošek. Řada dalších otázek ohledně kontroverzní stavby, která zatím marně čeká na státní dotaci a je momentálně pozastavena, zůstává nezodpovězena.

Olomouc/Prostějov - Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) prozradil, kdo poskytl 23 milionů korun na hrubou stavbu olympijského centra v Prostějově.

Tajemným věřitelem, jehož jméno se už několik měsíců marně snaží vypátrat prostějovští opoziční zastupitelé, je Tenisový klub Prostějov, v jehož čele stojí sportovní boss Miroslav Černošek. Právě on je také považován za hlavního iniciátora výstavby nové sportovní haly určené primárně pro české tenisové a volejbalové reprezentanty.

"Půjčku poskytl Tenisový klub Prostějov, z.s. Byla poskytnuta bez příslušenství, a to na dobu neurčitou," tlumočila Aktuálně.cz Oklešťkovo vyjádření mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.

Samotný Černošek celou záležitost s financováním dosud nekomentoval. "Nemám pro vás žádné nové informace," uvedl na konci minulého týdne Černoškův mluvčí Karel Tejkal. Není tak například zřejmé, zda o poskytnutí mnohamilionového úvěru s nejasnou splatností byli informováni členové tenisového klubu.

Podpora i od ztrátové stavební firmy

Výstavba prostějovského olympijského centra se stala příčinou politických rozmíšek poté, co se ukázalo, že spolek Prostějov olympijský, který halu od loňska staví, se do realizace projektu pustil bez zajištěných financí. Kromě zmíněné půjčky počítal hlavně s dotací ve výši 110 milionů korun od ministerstva školství. Ale žádné garance v tomto směru nikdy nedostal, jen loňský neformální příslib od bývalé ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD).

Tento příslib se zcela rozplynul po květnové policejní razii na ministerstvu školství, po níž bylo několik lidí obviněno z manipulací se státními dotacemi. Dnes tak nelze vyloučit, že celý olympijský projekt v Prostějově, který byl v posledních měsících podle zjištění Aktuálně.cz financován i dodavatelským úvěrem od stavební firmy OHL ŽS, skončí insolvenčním řízením.

Případný krach by museli řešit všichni tři zakladatelé spolku Prostějov olympijský - Olomoucký kraj v čele s hejtmanem Oklešťkem, město Prostějov vedené primátorkou za ČSSD Raškovou a zmíněný Černoškův Tenisový klub Prostějov.

Už v září by spolek Prostějov olympijský měl dodavateli stavby začít platit za stavební práce odvedené od března letošního roku do dnešních dnů. Další odložení splatnosti faktur je těžko představitelné, jelikož stavební firma OHL ŽS se sama potýká s finančními problémy (loni se propadla do rekordní ztráty 1,5 miliardy korun).

Černoškovy projekty zřejmě podpoří Praha

O Miroslavu Černoškovi a jeho kooperaci s veřejným sektorem se v těchto dnech nemluví jen mezi politiky na Olomoucku. Pražští radní aktuálně řeší, zda vlivnému a nepochybně úspěšnému sportovnímu manažerovi poskytnou peníze na organizaci prvního ročníku prestižního tenisového turnaje Laver Cup. Podle původních návrhů mělo jít na tuto akci z městského rozpočtu 16,3 milionu korun, následně byla částka snížena na 10 milionů. Další miliony chce dát Praha na organizaci Davis Cupu a Fed Cupu v Praze.

Nic ale není ještě rozhodnuto, rada hlavního města má o celé záležitosti jednat v úterý 29. srpna.

"Představí se zde osm nejlepších tenistů světa. Tato akce zaručuje intenzivní mediální zviditelnění, zvyšuje turistický ruch a prestiž destinace, generuje příjem pro veřejný i podnikatelský sektor. Mediální pokrytí zajistí 25 hodin vysílacího času v zahraničních televizních společnostech, bude akreditováno 250 novinářů," vysvětluje pro Aktuálně.cz mluvčí radnice Vladimír Řepka, proč chce hlavní město podpořit akci, na niž nejdražší vstupenka stojí 55 tisíc korun.

Řepka upozorňuje i na to, že kromě propagace Prahy investované peníze poslouží i mládeži. "Detaily vyjednávání jsou obchodním tajemstvím, nicméně v případě, že Rada hl. m. Prahy smluvní vztah odsouhlasí, tak žáky pražských škol a mladé tenisové naděje z pražských sportovních klubů čeká v O2 areně ojedinělý zážitek, a to zcela zdarma," uvádí Řepka. Kolik vstupenek by pro mládež mělo být uvolněno, neuvedl.

Příslušná smlouva s Černoškovou marketingovou firmou Česká sportovní bude podle Řepky po schválení "řádně zveřejněna".