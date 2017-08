Stavbu haly v Prostějově prosazoval Faltýnek, platil anonymní věřitel. Dotace nepřišla, práce stojí

před 1 minutou

Není obvyklé, aby se veřejný sektor - město a kraj - zapojil do projektu, na který nemá peníze, ale jen příslib poskytnutí státní dotace. Kam až to může vést, ukazuje příběh olympijského centra v Prostějově. Výraznou roli v celém příběhu hraje vlivný sportovní manažer Miroslav Černošek. A zapojil se i první místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, který se podle vlastních slov "nestydí za to, že za projekt lobboval na všech možných úrovních".

Prostějov - Mělo to být národní olympijské centrum, které bude sloužit českým tenisovým a volejbalovým reprezentantům, talentované mládeži a školám. I místní lidé si ale všímají, že stavební ruch kvůli vyschlým finančním zdrojům utichl. Většina dělníků i jeřáb už ze staveniště zmizely. Řeč je o nové sportovní hale v Prostějově, za jejíž výstavbou stojí loni založený spolek Prostějov olympijský.

Členy spolku jsou Olomoucký kraj, město Prostějov a místní tenisový klub v čele se sportovním bossem Miroslavem Černoškem. Právě vlivný Černošek, který v těsné blízkosti haly vlastní tenisový areál, je považován za duchovního otce projektu.

Veškeré plány nabourala květnová policejní razie v Praze, při níž byl zatčen šéf fotbalového svazu Miroslav Pelta a náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová. Kvůli jejich údajné manipulaci s dotacemi byla státní podpora sportu dočasně pozastavena a doplatila na to spolu s dalšími projekty i prostějovská hala.

Stavba na dobré slovo

Trojčlenný spolek Prostějov olympijský věřil, že z předpokládaných nákladů 133 milionů korun stát uhradí většinu - 110 milionů. Vycházel však pouze z předběžných příslibů předchozí ministryně Kateřiny Valachové (ČSSD) a jejích podřízených.

Ti dokonce měli přislíbit, že celý dotační program upraví tak, aby bylo možné proplatit i stavební práce provedené rok před schválením žádosti. Vyplývá to ze zápisů z jednání prostějovských úředníků na ministerstvu školství z letošního února a března, které má Aktuálně.cz k dispozici.

Žádnou skutečnou garanci ale spolek v ruce nikdy neměl, přesto se do stavby loni pustil. Právě to je trnem v oku zejména radniční opozici v Prostějově, která kritizuje hazardování s veřejnými financemi a zahájení výstavby jen na "dobré slovo".

"Spolek byl založen v době, kdy se začalo mluvit o budování olympijských center. Je tvořen třemi subjekty, z toho kraj a město Prostějov musí mít všechna rozhodnutí schválená příslušným zastupitelstvem a ta se scházejí jen jednou za 2 a 3 měsíce, mohlo by tedy dojít k časovým ztrátám. A my chtěli být připravení," vysvětluje pro Aktuálně.cz prostějovská primátorka Alena Rašková, proč tak chvátali, aniž by měli financování zajištěno.

Primátorka je stále přesvědčena, že dotaci nakonec získají, nicméně připouští, že by vše mohlo skončit i insolvenčním řízením.

Město do projektu zatím vložilo "jen" pozemky, pronajaté na 99 let, dále uhradilo členský příspěvek ve spolku ve výši 10 tisíc korun. Kromě toho ale radnice před rozestavěnou halou nyní buduje parkoviště za asi 8 milionů korun.

Více peněz vložil Olomoucký kraj, jenž kromě členského příspěvku zaplatil 13,3 milionu korun na přípravu projektu. I hejtman a poslanec Ladislav Okleštěk (ANO) věří, že dotaci nakonec dostanou.

"Pokud tomu bude jinak, o postupu Olomouckého kraje jako člena spolku bude rozhodovat zastupitelstvo," uvádí Okleštěk, který má na hejtmanství za náměstka pro sport a tělovýchovu bývalého prostějovského sportovního manažera Františka Juru (ANO), člověka blízkého Miroslavu Černoškovi.

Půjčka od neznámé osoby a Faltýnkův lobbing

Do dnešních dnů vlastně nikdo neví, kde vzal spolek peníze na dosavadní výstavbu, když je hrubá stavba už prakticky hotova a bylo prostavěno několik desítek milionů korun. "Jde o půjčku jednoho z členů spolku. Jednalo se řádově o 23 milionů korun," poodhaluje nakonec financování hejtman Okleštěk.

Vše tak směřuje k tomu, že oním věřitelem je třetí člen spolku - Miroslav Černošek, respektive některá z jeho firem. Sportovní boss se však zatím k celé věci zdráhal otevřeně vyjádřit. "Jsem optimista a nevidím důvody, které by měly projekt zničit," uvedl Černošek stroze na konci července, přičemž prostřednictvím svého spolupracovníka Petra Chytila tehdy odmítl, že by roli "tajného" financiéra stavby sehrála jeho marketingová agentura TK Plus, jak se také spekulovalo.

"Je to celé naprosto neuvěřitelný příběh. Doufám, že za to někdo ponese odpovědnost. Zejména mi vadí, že se o financování haly dosud s námi nikdo nebavil. Pokud tam byla nějaká půjčka, rád bych věděl, za jakých podmínek byla poskytnuta," říká prostějovský opoziční zastupitel Aleš Matyášek z TOP 09.

Dodavatelský úvěr od OHL

Ať už je to s Černoškovými penězi v pozadí projektu jakkoliv, vše nasvědčuje tomu, že je tu ještě jeden finanční zdroj, z jehož prostředků se v minulých měsících stavělo - dodavatelský úvěr od firmy OHL ŽS.

Z dostupných informací - hlavně ze smlouvy se zhotovitelem a tří smluvních dodatků uložených v registru smluv - je totiž zřejmé, že Prostějov olympijský zatím OHL ŽS proplatil pouze jedinou fakturu. Jde o oněch zhruba 23 milionů korun, zmíněných hejtmanem Oklešťkem. A to za stavební práce odvedené do konce února letošního roku. Vše, co se prostavělo od března do dnešních dnů, podle dodatků zatím zaplaceno nebylo. A může jít o další desítky milionů korun. OHL ŽS má začít fakturovat až od září.

Ze smluvních dodatků také vyplývá, že se změnila i finální cena stavby, ze zhruba 133 milionů se zvedla na téměř 135 milionů korun. I to může souviset s dodavatelským úvěrem.

O dodavatelském úvěru pro halu mluvil v červnu při setkání s redaktorem Aktuálně.cz i prostějovský zastupitel a zároveň první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek, který je zároveň Černoškovým přítelem. Muž, jehož dům stojí asi jen 250 metrů od haly, se podle vlastních slov "nestydí za to, že za halu lobboval na všech možných úrovních".

Zda sportovní hala nakonec kýženou dotaci dostane a dělníci se budou moci na stavbu vrátit, zatím není zdaleka jisté. Ministerstvo školství zatím příslušný dotační program, zaměřený na olympijskou infrastrukturu, nevyhlásilo, natož přijímání žádostí o dotace. Neví se ani, kdy to udělá a za jakých podmínek. Minulý týden zatím přijímalo žádosti do programu "Podpora materiálně technické základny sportu". Do toho se však podle tiskového odboru ministerstva nikdo z Prostějova nepřihlásil.