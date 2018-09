Můj vliv na Babiše přeceňovali. S Krnáčovou už bych šla na kafe, říká Kleslová z ANO

Po třech letech v ústraní začíná Radmila Kleslová znovu promlouvat do pražské politiky. Někdejší vlivná místopředsedkyně hnutí ANO a šéfka její pražské organizace kandiduje v komunálních volbách na Praze 10. "Samozřejmě jsem udělala chyby, spoustu, jako každý člověk. Ale ne takové, abych za ně musela tolik zaplatit," říká Kleslová.

Jaký máte nyní vztah s Andrejem Babišem? Komunikujete spolu?

Ano, když mám něco závažného, tak mu to řeknu, ale určitě spolu mluvíme mnohem méně než dříve. I kvůli jeho pracovnímu vytížení. Můj vliv na něj byl vždycky přeceňován a démonizován. Myslím, že to někteří šířili úmyslně.

Mluvila jste s ním o pražské kandidátce ANO pro komunální volby, z níž vypadla některá význačná jména, lidé ve vedení města? Ostatně ani vy na ní nejste.

O kandidátce jsem s ním mluvila, z pozice 1. místopředsedkyně ANO na Praze 10. Před nikým neskrývám, že mi vadí, že naše Praha 10 - druhá největší městská část - nemá do celopražského zastupitelstva jediného kandidáta. Mezi 65 jmény! Myslím, že je to chyba. Na druhou stranu, kandidátku schválily orgány ANO a já to respektuji.

Třeba pražští radní Eva Kislingerová a Karel Grabein Procházka se ucházeli o pozici lídra kandidátky, nakonec byli ze seznamu vyškrtnuti. Stejně jako třeba šéf zastupitelského klubu Michal Hašek. Co na to říkáte?

Já u toho škrtání nebyla. Toto je asi otázka na vedení ANO v Praze a celostátní výbor. Kdyby na samém začátku proběhla diskuse o výběru kandidátů na lídry, možná by kolem toho nebylo tolik vášní.

Na pozici lídra se překvapivě dostal Petr Stuchlík, podnikatel bez politických zkušeností. Je to dobrá volba?

Je podle mě škoda, i pro něj, že se neucházel o přízeň členů už v primárkách. Jeho pozice by byla od počátku silnější i jeho mediální pozice by byla snazší. Ale znovu také říkám, že já jako strukturovaný člověk to rozhodnutí respektuji. Pan Stuchlík je jistě kvalitní kandidát.

Lidé dnes vidí billboardy, kde se píše, že Petr Stuchlík Prahu "fakt nakopne". Jak tomu mají věřit, když za primátorky Krnáčové Praha přes veškeré sliby ustrnula. Nestaví se byty, zamrzly i dopravní stavby. Proč by měli voliči dávat hnutí ANO druhou šanci?

Když děláme s kolegy kampaň na Praze 10, dostávám podobnou otázku. A já na to říkám, nikdo vám přece nemůže dát žádné záruky, ani ODS, ani piráti, ani ČSSD. Nikdo nemůže říct, my vše z programu splníme, záleží na mnoha faktorech. Já nicméně věřím, že pan Stuchlík dokáže uplatnit své manažerské schopnosti a zkušenosti. Paní Krnáčové, která takové zkušenosti neměla, se musím zastat v tom směru, že ona původně primátorkou být nechtěla. Byla panem Babišem přemluvena. Sama asi nevěděla, do čeho jde. Pan Stuchlík to, myslím, už ví.

Já jediná rezignovala

Vy jste se v pražské politice výrazně angažovala do roku 2015, než se objevily informace o vašich "trafikách". Potom jste se stáhla do ústraní. Cítila jste provinění?

Vůbec ne, já se ničeho nedopustila, ale neměla jsem sílu se té dehonestaci bránit. Byla to špinavá kampaň. Když to proti mně začalo, byla jsem teprve dva nebo tři dny zapsaná do obchodního rejstříku coby předsedkyně dozorčí rady Pražské energetiky. A v představenstvu Pražské teplárenské jsem v tu chvíli nebyla zapsána vůbec. Z funkcí jsem neměla ještě ani korunu na účtě, přesto se proti mně rozjela mediální megaakce, že jsem trafikantka. Dodnes mi to hlava nebere.

Ono ale nešlo jen o zmíněné dvě firmy. Vy jste přece jako advokátka měla vedle toho i kontrakt za 100 tisíc korun měsíčně ve firmě ČEZ a za 40 tisíc v Českých drahách. To podle vás není trafikantství?

Samozřejmě že není. Jsem advokát, mám advokátní kancelář, musím platit veškeré výdaje, mám kolem sebe i spolupracující advokáty, kteří na tom se mnou dělali. Ty peníze nešly jen mně. A já jsem například pro ČEZ dělala více než 15 let, v Českých drahách také mnoho let. To nebyly žádné zakázky spojené s mým působením v hnutí ANO, v té době ani neexistovalo. Byla jsem i v Čepru.

Ve chvíli, kdy jsem se stala místopředsedkyní ANO, tak jsem smlouvu s Čeprem i s Českými drahami ukončila. Pouze mi zůstal kontrakt v ČEZ, už byl ale podepsaný dodatek, že mé angažmá skončí 31. prosince 2015. Advokát není zedník, on nemůže odhodit lžíci a odejít, musí rozdělanou práci dodělat.

Smlouva v ČEZ by skončila bez ohledu na tu kampaň. A já jsem přesvědčena, že ti, co to proti mně rozpoutali, toto moc dobře věděli. Zajímavé je, že v době, kdy na mě útočil třeba bývalý radní za zelené Matěj Stropnický, tak jeho asistent, pan Čáslavka, už byl v dozorčí radě Pražské plynárenské a v představenstvu Pražských služeb. Přitom nemá odpovídající vzdělání ani zkušenosti. To nikomu nevadilo. Všichni se naváželi jen do Kleslové. Už nikdo nenapsal, že já jediná na ty posty okamžitě rezignovala.

Proč jste ale ty posty v městských firmách vůbec přijala?

Rozhodně jsem tam nebyla kvůli penězům, jako advokátka si umím vydělat jinde. Troufám si ale tvrdit, že jsem odborník na petrochemii a na energetiku. V energetice jsem měla nejvíce zkušeností z vedení ANO. Byla jsem v minulosti třeba i v Unipetrolu. Kdo jiný tam měl sedět než já? A proč vám, novinářům, nevadilo, kdo přišel po mně? Proč vám nevadili zelení nebo sociální demokraté, proč vám vadila jenom Kleslová?

Bylo na mě anonymně podáno i trestní oznámení a nikdo už nenapsal, že bylo po roce odloženo jako nesmyslné. V tom oznámení, které se rok prošetřovalo, bylo napsáno, že při souběhu funkcí nemohu řádně vykonávat funkci starostky. Přitom tady máte případy jiných politiků - třeba pana senátora a starostu Vsetína Čunka, pana poslance a starostu Prahy 7 Čižinského - kde to opět nikdo neřeší. Mějte tedy ty koule a už jednou řekněte, jak to doopravdy s tím trafikantstvím u nás je. Zvládnete to?

My tu nejsme za syndikát novinářů. Asi jste si nevšimla, že jsme psali třeba o tom, jak si zastupitelé hnutí ANO na konci dubna 2016, těsně před rozhodujícím hlasováním o obnovení koalice, rozdělili posty v dozorčích radách a ještě se pod to všichni podepsali.

Ale určitě jste se tomu nevěnovali tolik jako mně. Najděte si, kolik článků bylo napsáno proti mně a kolik proti ostatním. To je jasný nepoměr. A to kvůli jedné měsíční odměně, kterou jsem ani neměla na účtě.

Přiznáváte vůbec, že jste se dopustila nějakých chyb?

Samozřejmě jsem udělala chyby, spoustu, jako každý člověk. Ale ne takové, abych za ně musela tolik zaplatit.

S Krnáčovou už mohu na kafe

Po roce 2015 o vás jistou dobu nebylo vůbec slyšet. Co jste dělala?

Ty dva až tři následující měsíce po mém odchodu pro mě byly opravdu strašné. Kdykoliv jsem se probudila, četla jsem o sobě šílené zprávy, třeba kolik milionů bych si mohla za čtyři roky teoreticky vydělat. Absurdní. Psalo se také, že jsem největší zákulisní hráčka ANO. Přitom já byla starostkou Prahy 10, místopředsedkyní celého hnutí a předsedkyní ANO v celé Praze - jaká pak zákulisní hráčka?

Já měla jasný mandát politiku ovlivňovat. Bylo to opravdu těžké, byla jsem měsíc v nemocnici mimo Prahu, měla jsem závažné zdravotní problémy, i mou dceru to hodně zasáhlo. Přitom nemáme žádné příbuzné, jsem vdova a na všechno jsme samy dvě.

Pořád mluvíte o nějaké temné a dobře organizované kampani. Kdo ji tedy proti vám vedl?

To vám říkat nebudu, ale já to těm lidem už řekla do očí. A to koktání z jejich strany si ani nedovedete představit.

Byli to lidé z hnutí ANO?

Byli to i lidé mně blízcí. Není ještě čas, abych o tom mluvila.

Vy jste se rozkmotřila i s primátorkou Krnáčovou. V roce 2015 se mluvilo o tom, že ve spolupráci s ČSSD a částí hnutí ANO proti ní intrikujete. Už jste si to vyříkaly?

Faktem je, že paní primátorka se do toho honu na Kleslovou také zapojila. A když říkala, že s Kleslovou v zádech nemůže pracovat, já se rozhodla odejít, abych jí vytvořila prostor k práci. A udělala jsem to proto, abych nepoškozovala hnutí. Ani teď nechci. Mohla jsem tehdy začít bojovat - spousta lidí bylo na mé straně - ale došlo by k rozkolu. To jsem nechtěla.

Mnozí lidé jsou přesto přesvědčeni, že jste proti ní skrytě bojovala, i proti místopředsedovi ANO Faltýnkovi, který ji podporoval.

No to rozhodně ne, to jste úplně mimo mísu. Pan Faltýnek do doby, kdy já byla pražská předsedkyně, neměl s Prahou vůbec nic společného. Začal mít vliv v Praze až po mém odchodu. Já jsem s ním Prahu nikdy neřešila. A co se týče paní primátorky, jsem přesvědčena, že se někdo snažil ten spor mezi námi dvěma uměle rozdmýchávat. Jsme sice každá z jiného těsta, ale já vůči ní nikdy žádnou zášť necítila. A tu kapitolu jsem už uzavřela. Dnes jsem s ní schopna jít na kafe. Shodly jsme se na tom, že teď bychom asi spolu více komunikovaly a některé věci si řekly, abychom nedávaly prostor ostatním.

Jaroslav Faltýnek se po vašem odchodu začal v Praze angažovat ve spojení s přerovským advokátem Květoslavem Hlínou, jenž získal řadu zakázek hlavně v pražském dopravním podniku. Co říkáte na tento tandem?

Jsou to asi šikovní kluci (smích), ale toto asi není otázka na mě.

Zkoumejte i další partaje

ANO vzniklo jako protestní, protikorupční, protiklientelistické hnutí. Máte pocit, že je v něm tento étos nadále přítomen?

Nechci to takto posuzovat. To musí někdo jiný, vedoucí funkcionáři hnutí. Já doufám, že ano.

Když si ale vezmeme, kolik dnes v pražských firmách berou lidé, jako je paní zastupitelka Plesníková, pan Nepil, Prokop, Štěpánek, Říčař, Venhoda - to jsou milionové částky ročně. Copak toto je ještě protikorupční politika?

Oni tam nejsou jediní. Jsou tam i zástupci za jiné partaje - lidovci, zelení, sociální demokraté. I těmi se musíte zabývat.

A uznáváte, že hnutí ANO ztratilo ten původní náboj? Však počty členů v dozorčích radách se dále zvýšily, zvýšily se i odměny, rozšířil se počet placených výborů na magistrátu…

Když jsem byla ve vedení hnutí, opravdu jsem se snažila, aby se to zlepšilo. Já jsem do těch pozic vždy navrhovala lidi podle toho, čemu rozumí a jaké mají vzdělání, ne podle nějakých politických zásluh. Proč bych to teď já měla řešit? Za mé éry třeba členové orgánů v městské firmě Praha 10 - Majetková, a.s. odměnu nepobírali.

Mluvila jste o těch věcech s panem Babišem?

Věcmi, kterými jej nemusím zatěžovat, jej nezatěžuji. Divím se, že je to ještě všechno schopen "dávat". Jestli vás to zajímá, zeptejte se na to vy.

Odpustila jste mu poté, co se k vám v určitý moment de facto otočil zády?

On se i několikrát vyjádřil v tom smyslu, že je mu líto, co se mi stalo. Byl tenkrát v těžké pozici - novináři na něj útočili, chtěl mít prostě klid. Šili do mě, ale zprostředkovaně i do něj. On mě nenutil, abych rezignovala. V tu chvíli mě mrzelo, že se mě víc nezastal, ale byl v hodně těžké pozici. Když mu chodilo za den milion esemesek kvůli Kleslové, tak nakonec byl asi rád, že jsem sama odstoupila.

Uvažovala jste někdy, že z hnutí ANO vystoupíte?

(Dlouhé mlčení). Navzdory všem potížím tam mám řadu blízkých lidí.

Věříte, že hnutí ANO je stále pro Česko přínosem?

Určitě. Já si myslím, že pan Babiš se svým obrovským tahem na branku, který tady nikdo jiný nemá, přínosem je.

Rozvědka je vždycky elita

Když už kritizujete novináře, jak moc vám vadí, že se o vás píše jako o bývalé příslušnici komunistické rozvědky?

Abych řekla pravdu, je mi to vlastně jedno. I proto, že jsem před čtyřmi lety vyhrála volby na Praze 10 a měla jsem velké množství preferenčních hlasů. Vím, že na to teď není prostor, ale já jsem v rozvědce v žádné výkonné funkci nikdy nepracovala.

Já byla jen ve výběru na špionku (smích). A můžete si to dohledat - ucházela jsem se jako mladá holka o práci na ministerstvu zahraničních věcí, chtěla jsem hrozně do ciziny, coby dítě invalidních důchodců, které nemá moc šancí se někam posunout. Oni mi řekli, že musím nejdříve projít prověrkou, tak jako dnes lidi prověřuje NBÚ ve spolupráci s tajnou službou. To bylo úplně stejné. A řekli mi také, že po tu dobu, co budu prověřovaná, budu ve stavech rozvědky. Byla jsem jen v pozici kandidáta na špionku, nikdy jsem se jí ale nestala. Rozešli jsme se ještě před listopadem 1989.

Proč je kolem Babiše tolik lidí, kteří měli kontakty s StB?

Já se s panem Babišem rozhodně neseznámila tak, že by on znal tuto mou minulost. To on vůbec netušil. A řekneme si to na rovinu - vy to asi neradi slyšíte - každá země a každý režim má zpravodajskou službu. U nás byly všechny složky velmi nešťastně začleněny pod StB a nikdo to dnes nerozlišuje.

Byla tam i ochrana ústavních činitelů, spojaři, ekonomická rozvědka… To, co se dnes považuje za největší zlo, dělala 10. správa, boj s vnitřním nepřítelem. To je ta StB, kterou lidé znají a i já jí opovrhuji. Já nikdy nikoho neudávala. Rozvědka byla 1. správa. Všude na světě je to ta nejelitnější složka, musíte prokázat nějaké schopnosti i charakterové vlastnosti. Když se tedy o mně píše, že jsem bývalá rozvědčice, nevadí mi to.

Co vás teď živí?

Asi jste sami slyšeli, že jsem před chvilkou měla telefonát. To mi volali z kriminální policie, že jsem ustanovena advokátkou "ex offo" v jedné trestní kauze. Budu muset jít k výslechu. Ale to je spíše takové zpestření práce. Samozřejmě pracuji jako advokátka pro různé klienty. Mohu vás ale ubezpečit, že ani jeden z mých klientů není organizace napojená na veřejný sektor. Nemám nic se státem, ani s žádným městem.

A co třeba firmy ze skupiny Agrofert?

Já nemohu sdělovat své klienty, jen říkám, že nejsem placená z veřejných peněz.

Proč se do politiky vracíte, když jste v ní zažila ony - jak říkáte - špinavosti?

Ale já se do ní nevracím, já z ní navzdory tomu všemu nikdy neodešla. Zůstala jsem činná na Praze 10, kde mám svůj domov. Já tam pro ty občany chci něco dělat, jako jsem to dělala vždycky. Jsem spíše levicovější člověk, sociálně orientovaný, mám slabost pro seniory, pro děti, jako první v republice jsem zavedla participativní rozpočet. Chtěla bych v tom pokračovat.