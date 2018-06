Starostka Kleslová musela skončit, teď znovu kandiduje za ANO. Nemám s ní problém, říká Babiš

Premiér přitom dříve na nahrávkách, které zveřejnila skupina Šuman, označil Kleslovou na špionku.

Praha - Premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš nevidí problém v případné kandidatuře Radmily Kleslové (ANO) do zastupitelstva Prahy 10. Politička se očistila ode všech obvinění, řekl Babiš novinářům. S informací o kandidatuře Kleslové přišel o víkendu server iRozhlas. Kandidátky sestavují jednotlivá místní sdružení a poté je musí posvětit celostátní vedení strany. To by se mělo stát do čtrnácti dnů.

"To je otázka na výbor. Pokud vím, tak paní Kleslová, na kterou jste někteří z vás vedli velkou kampaň, tak ta různá trestní oznámení byla nesmyslná. Ona se očistila a já osobně s ní určitě nemám problém," reagoval Babiš na otázku ohledně možné kandidatury kontroverzní političky.

Kleslová platila po parlamentních volbách v roce 2013 a komunálních volbách v roce 2014 za jednu z klíčových osobností hnutí ANO. Působila jako místopředsedkyně hnutí a zároveň starostka Prahy 10. Postupně však kvůli kritice ohledně smluv její právní kanceláře například s firmou ČEZ opustila téměř všechny politické funkce. Nyní je pouze řadovou zastupitelkou v Praze 10.

Její jméno zaznělo na nahrávce zveřejněné anonymní skupinou Julius Šuman, kde o ní Babiš mluvil jako o "špiónce." Kleslová tehdy nahrávku označila za zmanipulovanou.

Podle informací serveru iRozhlas politička figuruje v návrhu kandidátky ANO do podzimních voleb na druhém místě. Lídrem má být Jaroslav Štěpánek, který je předsedou organizace hnutí v Praze 10 a zastupitelem hlavního města. V minulosti se mu dostalo pozornosti médií kvůli tomu, že na jednáních zastupitelů opakovaně usínal. Na třetím místě má být současný zastupitel v Prahy 10 Petr David.

Hnutí ANO v posledních komunálních volbách v roce 2014 v Praze 10 zvítězilo s 19 procenty hlasů. Hnutím sestavená koalice pod vedením Kleslové následně v městské části vládla do začátku roku 2016, kdy starostka rezignovala. Následně vznikla nová koalice bez ANO pod vedením stávajícího starosty Vladimíra Nováka (ČSSD).

Proti Kleslové vedla média kampaň, očistila se, řekl Babiš na tiskové konferenci: