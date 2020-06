Minář se snaží naštvat opoziční lídry. Jeho kritika je neoprávněná, ohrazují se

Když se od dnešního dne začne předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář setkávat individuálně s předsedy ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, nebudou to tak idylická jednání jako dříve. Minář minulý týden tyto politiky poprvé kritizoval a zároveň se je snažil vystrašit slovy o tom, že by mohl vstoupit do politiky. Podle opozičních lídrů je jeho kritika neoprávněná.

Jestli chtěl předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář "nadzvednout" opoziční lídry slovy, že nedělají dost pro úspěch v parlamentních volbách, tak se mu to podařilo. Předsedové těchto stran ale s jeho kritikou nesouhlasí a tvrdí, že se snaží dělat maximum pro to, aby vzájemně spolupracovali a ve volbách uspěli.

"To, že nám bude Milion chvilek neustále spílat, není cesta, která vede ke společnému úspěchu. Pan Minář je trošku rozpolcený v tom, co vlastně chce. Jestli chce zůstat občanským aktivistou či angažovaným občanem, nebo jestli chce vstoupit do politiky," postěžovala si v pondělí Aktuálně.cz předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Vážím si iniciativy pana Mináře v podobě organizování demonstrací i osvěty, ale myslím si, že práce opozice ve sněmovně si zaslouží větší respekt," přidal se předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Kritičtí jsou také další předsedové. Šéf ODS Petr Fiala doporučuje podívat se například na to, jak o víkendu uspěl ve volbách do Senátu na Teplicku kandidát ODS s podporu KDU-ČSL nebo jak spolupracují opoziční strany v parlamentu. "Fakta ukazují, že společně postupujeme v míře, jaká tu nikdy nebyla. Proklamace politiku nezmění, jen činy. A ty může každý vidět, pokud je vidět chce," říká Fiala nepřímo k Minářovi.

"Já také nemohu souhlasit s tím, co pan Minář řekl. Spolupráce opozičních stran je velmi intenzivní," ozval se i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Šéf STAN Vít Rakušan poznamenal, že nechce Minářovi nic přes média vzkazovat, ale zároveň se svěřil, že jeho kritice moc nerozumí. "Vnímám, že je tady silná občanská nespokojenost, ovšem nemám pocit, že by vytvoření jakéhokoliv imaginárního tlaku na nás cokoliv urychlilo. Pokud by navíc člověk sledoval reálnou práci opozice, tak by viděl, že v koronakrizi předvedla takovou spolupráci jako nikdy dříve," řekl Rakušan.

Zatím žádná sláva, hodnotí Minář

Mikuláš Minář až do demonstrace na pražském Staroměstském náměstí minulé úterý zachovával k opozičním stranám zdrženlivost. Nijak je nekritizoval, neměl k jejich aktivitám připomínky a nejvíce ze všeho je vyzýval ke spolupráci.

To se ale změnilo právě minulý týden, kdy mimo jiné prohlásil, že nestačí probudit obrovskou moc protestů a volat po změně, ale je třeba "tuto energii uchopit a přetavit v reálné výsledky". A takové "přetavení" evidentně očekává od zmiňovaných stran, které by měly podle něj nabídnout řešení nynější situace. "A teď se na mě nezlobte, že to řeknu naplno. Ale zatím žádná sláva," pronesl kritickou připomínku.

Předseda ODS Petr Fiala ale namítá, že postupuje přesně tak, jak Minářovi řekl při jejich zatím poslední schůzce. "Setkal jsem se s ním před několika měsíci a popsal mu, že ODS půjde do krajských i senátních voleb v koalicích s blízkými subjekty. Vše z toho, co jsem tehdy panu Minářovi říkal, se přesně vyplnilo. ODS po celé zemi uzavřela řadu politických spojenectví - se STAN, s TOP 09, s KDU, ale i dalšími partnery," argumentuje Fiala.

Zástupce stran Minář možná nenaštval ani tak tím, že jim vyčítá malou míru spolupráce, ale poznámkou, že by sám mohl vstoupit do politiky. Poprvé se o tom zmínil v hloučku novinářů několik minut po demonstraci v úterý 8. června.

"Tohle platí stále," zareagoval nejdříve na dotaz, zda platí jeho dřívější slova o tom, že do politiky nepůjde. Následně ale toto tvrzení tak trochu zpochybnil. "Ačkoliv si občas už skoro říkám, že by bylo možná i dobře, kdyby si opoziční lídři začali myslet, že se to chystá (vstup Milionu chvilek do voleb, pozn. red.). Protože možná by je to k něčemu většímu vyprovokovalo," řekl doslova. A na dotaz, jestli by to bylo řešením, odpověděl: "Já vůbec neříkám, co je řešením. Já jenom říkám, že bych si skoro přál, aby si to mysleli."

Není zřejmé, jak vážně tuto "pohrůžku" Minář myslí. Když se s ním deník Aktuálně.cz na toto téma bavil podrobněji, spíše se usmíval a nechtěl být konkrétnější. Například na otázku, jak vážně to myslel a zda skutečně zvažuje možnost vstupu Milionu chvilek nebo sebe samého do politiky, jen zopakoval svá dřívější slova. "Já jsem to říkal proto, že by je to třeba skutečně donutilo k nějaké větší spolupráci. Nemám k tomu co víc říct," sdělil a na opakované dotazy, jestli to nevylučuje, s úsměvem odvětil, že "zvažovat se musí všechno".

Není také úplně jasné, co přesně od ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN Minář se svým spolkem očekává. Zda by například chtěl, aby šly některé strany společně do sněmovních voleb nebo aby se dokonce spojily.

"Kdo jsme my, abychom je nějak úkolovali? Nejde vůbec o to, že by to mělo být podle nás. Jde o to, že je tady například problém roztříštěnosti, kdy všechny malé strany kolem pěti procent tratí a váha hlasu je pro ně poloviční než pro hnutí ANO. To je prostě problém, který se musí vyřešit. Jestli to vyřeší koalicí makovou nebo takovou, to už je prostě jejich odpovědnost. Ale lidi potřebují vědět, že to vyřeší," vysvětlil Minář s tím, že samotný spolek do politiky nevstoupí.

A na otázku, jestli se neobává, že svou kritikou a určitým "vyhrožováním" opoziční lídry naštve, odvětil, že právě o to mu jde. "V to já pevně doufám, že je naštvu. A že se nechají trošku vyprovokovat. Je 500 dní do voleb, je třeba být připraven a vědět, že pokud se cokoliv stane, tak nebudeme zaskočeni v nedbalkách a zase to nějak zpytlíkujeme. Že se tam nějak dostaneme, ale bude to furt to stejné," řekl v narážce na to, že opoziční strany jsou sice ve sněmovně, ale mají mnohem méně poslanců než hnutí ANO a některé jen stěží překonaly pětiprocentní hranici.

Když se deník Aktuálně.cz v pondělí odpoledne zeptal, zda by na svých slovech z minulého úterý něco změnil, odpověděl, že řekl přesně to, co chtěl, a nic by na nich ani po týdnu neměnil.

Piráti se k předvolební spolupráci nechystají

Jestli touto taktikou dosáhne Minář svého, se patrně více uvidí po jeho schůzkách s opozičními lídry, které právě začínají. Lze ale předpokládat, že i po nich budou mluvit předsedové ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN o tom, jak se snaží spolupracovat a hledají společný postup pro parlamentní volby. Otázka ovšem je, jak moc se snaží a zda se jim to vůbec může nějak podařit.

Minimálně v případě jedné z těchto pěti stran je zřejmé, že se do žádného společného postupu nežene a spoléhá na svou vlastní cestu. Touto stranou jsou Piráti. Z vyjádření jejich předsedy Bartoše pro Aktuálně.cz vyplývá, že pokud je pro nějakou spolupráci, tak určitě ne volební, ale maximálně parlamentní - a to se všemi v případě domlouvání podpory pro zákony.

"Díky tomu, že dokážeme spolupracovat se stranami napříč politickým spektrem, tak prosazujeme svůj program a plníme sliby, které jsme voličům dali," soudí Bartoš. A k propojení pěti opozičních stran se staví spíše zády.

"Neumím si představit jiný druh spolupráce opozice (kromě parlamentní na zákonech, pozn. red) i vzhledem k tomu, že i aktivita některých opozičních stran byla historicky impulzem vstupu Pirátů do politiky. Celá řada jejich programových bodů se s pirátskou politikou neshoduje," tvrdí Bartoš a pochvaluje si, jak Piráti v průzkumech už nějakou dobu drží pozici nejsilnější opoziční strany. A podle něj se jim daří v průzkumech i díky tomu, že se ke spolupráci s ostatními staví tak opatrně.

Že je vznik nějakého bloku všech pěti stran nereálný, přiznává i Rakušan. "Ano, pravda, ukazuje se, že byla iluzorní představa o jednom bloku všech opozičních stran. Ukazuje se, že tímto směrem se prostě situace vyvíjet nebude. Ale existují různé jiné modely," tvrdí a hned dodává, že debatuje i s Piráty. "Bavíme se i nimi o nejrůznějších formách spolupráce, nehodlám se toho vzdávat i proto, že jsou nyní druhou nejsilnější stranou. Bylo by nelogické se s nimi nebavit," uvedl.

Pokud jde o čtveřici zbývajících stran, po spolupráci nejvíce volají Starostové a nezávislí. Ti se mimochodem ozvali jako jediní už minulý týden, když přišel Minář s výtkami vůči opozici. "Zcela souladu s výzvou spolku Milion chvilek pro demokracii hodláme do letošního listopadu přijít s vizí pro postup v parlamentních volbách 2021," uvedl Rakušan. Jaká to bude vize a kdo se k ní připojí, neřekl ani nenaznačil. Cílem hnutí je podle něj "postavit volební projekt, který se nerozpadne pod tlakem průzkumů a strachu z volebního výsledku".

O spolupráci v parlamentních volbách mluví také ODS, ovšem není jasné, jak by si ji představovala. Vůli ke spolupráci podle jejího předsedy Fialy dokazují činy v parlamentu. "Opoziční strany postupují společně při každém důležitém hlasování ve sněmovně a Senátu, kde díky společnému postupu mají většinu. Společně jdou v mnoha regionech do krajských voleb a společně staví senátní kandidáty," řekl Fiala.

Jenže co volby parlamentní? Fiala sice na rozdíl od piráta Bartoše spolupráci neodmítá, ale také o ní nijak konkrétněji nemluví. Minář si asi bude muset počkat až na setkání. "Nemám ve zvyku vzkazovat lidem, s nimiž se mám v nejbližší době potkat, něco přes média," podotkl Fiala.

Jakou podobu by měla mít možná kooperace stran, zatím neříká ani Markéta Pekarová Adamová, ale podobně jako Fiala poukazuje na spolupráci při volbách letos na podzim. "V krajských a senátních volbách ke spojení dochází, a to i u stran, které dříve žádná velká spojenectví nedělaly. Milion chvilek a pan Minář by měli pochopit, že my jsme udělali hodně a z jejich strany jsem neslyšela jediné slovo uznání," prohlašuje šéfka TOP 09, která shodou okolností právě jela do Plzně na setkání s tamní ODS, aby prezentovali společnou kandidaturu do krajských voleb v Plzeňském kraji.

Šest stran kolem pěti procent

Ke spolupráci netlačí opoziční strany pouze Minář nebo mnozí lidé na demonstracích, ale také samotná čísla z průzkumů veřejného mínění. Ta opakovaně varují především STAN, TOP 09 a také KDU-ČSL. Zatím poslední průzkum, konkrétně volební model agentury Kantar CZ pro Českou televizi, ukázal, že na hranici kolem pěti procent, nutných ke vstupu do sněmovny, se pohybuje STAN, TOP 09, ale i ČSSD a KSČM. Lidovcům model dokonce předpovídá jen čtyři procenta.

Není proto divu, že i předseda lidovců Marian Jurečka mluví o nutnosti spolupráci ve volbách do sněmovny. Cokoliv bližšího ale nechtěl dopředu avizovat. "Tyto věci musí uzrát a nesmí se vytrubovat do médií. Naopak považuji za velmi nešťastné, když útržkovitě různí lídři stran mají veřejné prohlášení ohledně spolupráce. To neprospívá věci," sdělil Jurečka, který po svém zvolení předsedou strany letos v lednu upozorňoval, že lidovci jsou na svou značku hrdí a jsou také například značně ostražití ke spolupráci s ODS.

"Všichni v opozici si uvědomujeme dnešní situaci i tlak veřejnosti, vnímám zpětnou vazbu od lidí, kteří mi píší. Opravdu to všechno vnímám, ale pokud to má dospět do reálného finále, je třeba to nejdříve odpracovat směrem ke členské základně," ujišťuje Jurečka a stejně jako předsedové ODS, TOP 09 a STAN odkazuje na poskytnutí přesnějších informací po volbách do krajů.

Mikuláš Minář přitom musí počítač s tím, že minimálně od předsedů některých stran uslyší nejen jejich názory, ale také dotazy, na které budou chtít od něj odpověď. "Já se pana Mináře budu ptát, jestli reálně přemýšlí o nějakém vlastním politickém subjektu, nebo jestli je připraven za někoho kandidovat," avizuje Rakušan. A za koho? "Třeba za STAN," dodává Rakušan.