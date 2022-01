Mě už to taky s*re, postěžoval si Fiala ve sněmovně. Výrok zachytil mikrofon

Premiér Petr Fiala (ODS) při jednání sněmovny o vyslovení důvěry vládě na chvíli ztratil nervy. Politik, který si zakládá na distingovaném vystupování, řekl vedle sedícím ministrům, že už ho "to taky s*re". Výrok však pronesl v době, kdy nikdo nemluvil, takže jeho slova zachytil i mikrofon.

Mě už to tady s**e, utrousil premiér Fiala v Poslanecké sněmovně | Video: PSP ČR

Jednání o vyslovení důvěry vlády začalo již od rána a vzhledem k vysokému počtu přihlášených poslanců do rozpravy může trvat i několik hodin. Například bývalý premiér a předseda ANO Andrej Babiš hovořil takřka hodinu a půl, podobně dlouhý projev měl i předseda SPD Tomio Okamura. Ve středu odpoledne se o slovo hlásilo více než 40 poslanců.

Podle pravidel sněmovny se celého jednání musí účastnit všichni ministři. V případě, že některý z nich chybí, se musí debata přerušit do doby, než budou v sále všichni členové vlády. Právě v momentě, kdy předsedající sněmovny Věra Kovářová (STAN) z tohoto důvodu přerušila jednání poslanců na pět minut, řekl premiérovi předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, že to musí vydržet. "Mě už to taky s*re," reagoval Fiala, jehož slova zaznamenal mikrofon.

Ačkoliv se jednání sněmovny protáhne na několik hodin, očekává se, že vláda důvěru dostane. Hnutí ANO a SPD je sice proti, ale vláda má ve dvousetčlenné sněmovně většinu 108 poslanců. K vyslovení důvěry přitom stačí nadpoloviční většina přítomných.

Nejdůležitější dění ve sněmovně popisujeme v tomto článku.