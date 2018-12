Mach odchází z politiky, koalici Svobodných s Robejškovými Realisty neprosadil

před 3 hodinami

Bývalý europoslanec a zakladatel Svobodných Petr Mach se vzdal postu lídra strany pro volby do Evropského parlamentu. Na webu strany to oznámil předseda Svobodných Tomáš Pajonk. Mach řekl, že k rezignaci ho vedlo mimo jiné to, že neuspěl s plánem na koalici s Realisty. Do Evropského parlamentu nebude kandidovat ani z jiného postu kandidátky a úplně se stáhne z politiky. Nového lídra kandidátky určí hlasování členů Svobodných.

"Nebudu kandidovat do EP. Nepodařilo se mi vyjednat koalici, která by měla v mých očích šanci na úspěch. Svobodní si musí zvolit nového lídra," oznámil Mach. "Tuší (Mach), že voliči by chtěli nějakou změnu v prezentaci, kterou on chtěl nabídnout třeba tím spojením s Realisty, které nevyšlo," řekl šéf strany Pajonk. Na webu strany sdělil, že důvodem Machovy rezignace nebylo ladění kandidátky. "Ta byla primárkami jasná, stejně jako podpora předsednictva Svobodných zvolenému lídru - Petrovi," uvedl Pajonk. Nyní se podle předsedy Svobodných uskuteční v co nejbližší době hlasování členů strany, ze kterého vzejde nový volební lídr. Pajonk řekl, že strana by stála o to, aby Mach na kandidátce zůstal. Mach to ale odmítl. "Zcela se stahuji z politiky. Budu se věnovat své práci ekonoma a přednášet na univerzitě," doplnil. Mach byl mezi roky 1997 a 2007 členem ODS. V roce 2009 založil novou Stranu svobodných občanů (Svobodní) a byl zvolen jejím předsedou. Od června 2014 byl poslancem Evropského parlamentu. V prosinci 2016 Mach rezignoval na post předsedy Svobodných a zdůvodnil to tehdy vnitřními spory ve straně. Loni se Mach rozhodl rezignovat také na funkci europoslance, aby se mohl naplno věnovat kampani strany před sněmovními volbami. V nich pak ale Svobodní získali jen 1,56 procenta hlasů, a do Sněmovny se tak nedostali. U zrodu Svobodných stáli většinou bývalí členové ODS, nespokojení s vývojem občanských demokratů v předchozích letech. Strana se profiluje výrazně euroskepticky. Pajonk uvedl, že účast v evropských volbách je pro Svobodné paradoxem, protože jsou proti existenci Evropského parlamentu. Svobodní podle něj chtějí například volný evropský trh a pohyb zboží a lidí, ale současně zastávají názor, že k ničemu z toho není Evropský parlament potřeba.