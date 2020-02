Kuberovi jsem cestu na Tchaj-wan také nedoporučil, říká Babiš a zastává se Jindráka

Premiér Andrej Babiš (ANO) také nedoporučoval bývalému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi (ODS) cestu na Tchaj-wan. Byla to pozice více ústavních činitelů, řekl předseda vlády před odletem na mimořádný summit v Bruselu. Babiš nehodlá kvůli záležitosti ukončit spolupráci s ředitelem zahraničního odboru Pražského hradu, který mu též radí s diplomacií.

"My jsme všichni měli stejnou pozici. I pan prezident Zeman i předseda sněmovny (Radek Vondráček z ANO, pozn. red.) i já v rámci koordinace zahraniční politiky jsme to nedoporučovali, protože máme politiku vůči jednotné Číně nezměněnou de facto od revoluce," řekl Babiš před cestou na summit, kde budou státníci jednat o dlouhodobém rozpočtu unie pro roky 2021 až 2027.

Čínská ambasáda v lednu varovala před cestou tehdejšího předsedy Senátu Kubery na Tchaj-wan. Podle zjištění Aktuálně.cz předala Hradu dopis, kde hrozí trestem pro Kuberu i české firmy v Číně, pokud se cesta uskuteční. Kancelář prezidenta podle webu podpořila dopis přípisem a Kuberovi ho předala v polovině ledna. Čínské ministerstvo zahraničí agentuře Reuters sdělilo, že neví, odkud se informace vzaly.

Kubera dopis odnesl z Hradu i s Jindrákovým přípisem. "Cesta předsedy Senátu je v současné době krajně nevhodná. Lze předpokládat, že v důsledku cesty dojde ke zmražení česko-čínské relace na dlouhou dobu, a to jak na úrovni politické, tak na úrovni ekonomické, jak tomu bylo v roce 2009," napsal Jindrák. Narážel tím na přijetí tibetského duchovního vůdce dalajlamy tehdejším úřednickým premiérem Janem Fischerem.

"Není to nic, co by bylo tajného. Pan Jindrák radí panu prezidentovi a teď s ním spolupracuji. On má velké zkušenosti, byl víckrát velvyslanec a hlavně se orientuje ve vztazích s Německem," uvedl Babiš.

S Jindrákem konzultoval i nadcházející schůzku s bavorským ministerským předsedou Markusem Söderem, která by se podle Lidových novin měla uskutečnit 10. března.

Nový šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) se chce o cestě na Tchaj-wan radit s odborníky. Nebrání se jí, ale je podle něj třeba postupovat v zájmu českých občanů. Po prostudování podkladů, které s cestou souvisí, chce jednat s dalšími ústavními činiteli, diplomacií i s představiteli Senátu o tom, jak situaci řešit.