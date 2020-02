Vystrčil je novým šéfem Senátu. Cestě na Tchaj-wan se nebráním, ale poradím se, řekl

Novým předsedou Senátu se stal podle očekávání Miloš Vystrčil, předseda senátorů ODS a místopředseda strany. V tajné volbě porazil prvního místopředsedu Senátu Jiřího Růžičku (za TOP 09 a STAN). Vystrčilovi předem vyjádřili podporu zástupci KDU-ČSL a ANO. Nástupce zesnulého Jaroslava Kubery (ODS) povede horní komoru do ustavení jejího nového vedení po podzimních volbách.

Miloš Vystrčil vyhrál s přehledem, získal 52 hlasů ze 76 odevzdaných. Růžička obdržel 21 hlasů, tři senátorky či senátoři nedali hlas žádnému kandidátovi.

Novým předsedou Senátu je @Vystrcil_Milos. Získal 52 ze 76 odevzdaných hlasů senátorek a senátorů. pic.twitter.com/F39UdXylVK — Senát Parlamentu ČR (@SenatCZ) February 19, 2020

Ve svém projevu před volbou Vystrčil slíbil, že bude hájit zájmy Česka a českých občanů. "Aby to mohl (předseda) dělat, tak se musí domlouvat, bavit, komunikovat, přijít za ostatními ústavními činiteli, ať je to prezident, premiér, předseda sněmovny nebo kdokoli další. Musí hledat, pokud je to možné, společné postoje, a to, co by neměl nikdy žádný ústavní činitel dělat, je, že bude svými vyjádřeními poškozovat Českou republiku," ujistil Vystrčil.

Senátor Pavel Fischer před volbou vyzval kandidáty, aby se vyjádřili k tomu, zda by coby předsedové jeli na Tchaj-wan, jak to plánoval zesnulý Kubera. Dotázal se i v reakci na zjištění deníku Aktuálně.cz, že Kubera krátce před smrtí dostal dopis, v němž Čína hrozila důsledky, jaké by jeho cesta měla. Tento dopis vlastním přípisem podpořil i Hrad.

"Jako Miloš Vystrčil, jako předseda senátorského klubu ODS, nebo třeba jednou i jako předseda Senátu, bude vždy mojí prioritou to, aby si Česká republika zachovala statut země, která hájí lidská práva a lidské svobody," vyjádřil se Vystrčil. Na otázku, zda cestu podnikne, tak jednoznačně neodpověděl.

Až později po volbě na tiskové konferenci uvedl, že se chce ohledně případné cesty na Tchaj-wan poradit s odborníky. "Já se jí nebráním, na druhé straně potřebují znát podrobnosti a názory těch, kteří se zahraniční politikou České republiky zabývají dlouhodobě a vědí toho třeba více než já. Je třeba se radit," uvedl.

To jeho protikandidát se už v projevu před volbou vyjádřil jasně. "S plnou zodpovědností se hlásím k tomu, že bych rád dokončil záměr pana předsedy Kubery, navštívit Tchaj-wan, protože to je nesmírně důležité. Je to důležité z hlediska ekonomického. (…) Ale měli bychom také dát najevo, že vedle byznysu existují i jiné, neméně důležité věci. Svoboda, demokracie, lidská práva, prostředí, ať už tedy právní, zákonné nebo i to prostředí, ve kterém žijeme, jsou věci, které jsou důležité. Tato cesta tím symbolem, že to pro nás je důležité, skutečně nejenom může být, ale také bude," uvedl Růžička.

Tento postoj však k vítězství nestačil. Svému úspěšnějšímu soupeři už pogratuloval. "Senát si nepochybně zaslouží předsedu, který bude navenek reprezentovat zodpovědně jeho postoje a názory. Někoho, kdo bude usilovat i nadále o dobré jméno horní komory mezi veřejností. Miloš Vystrčil určitě takovým předsedou bude. Jsem rád, že volba proběhla slušně a v gentlemanském duchu. Těším se na naši další spolupráci ve vedení horní komory," prohlásil Růžička.

Devětapadesátiletý Vystrčil je senátorem za Jihlavsko od roku 2010. Bývalý starosta Telče byl před nástupem do horní komory hejtmanem Kraje Vysočina. Místopředsedou ODS je od roku 2014, o dva roky později stanul v čele senátorů ODS. V horní komoře působil ve výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Rodák z Dačic vystudoval matematiku a fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, poté působil jako učitel a zástupce ředitele gymnázia v Telči. Od roku 2009 vyučuje na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.