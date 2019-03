Je dobře, že je Česko v EU a NATO. Dává nám to pocit bezpečí, řekl prezident Zeman

Hlavním přínosem členství v Severoatlantické alianci je pro Česko pocit bezpečí. V pondělním rozhovoru s ČTK u příležitosti 20. výročí vstupu do NATO to řekl prezident Miloš Zeman. Za jedinou hrozbu pro alianci označil mezinárodní terorismus. Rusko ani Čínu nevnímá jako nepřátele NATO, kybernetické hrozby má za nafouknutou bublinu.

"Hlavně pocit bezpečí. Protože v dnešním neklidném světě je vždy dobré, když jsme začleněni jednak do Evropské unie, což je víceméně ekonomická aliance, tak do vojenské aliance, jako je NATO," řekl prezident Miloš Zeman na dotaz, co považuje za hlavní přínos českého členství v NATO.

Od útoků na New York a Washington 11. září 2001 je podle Zemana zřejmé, že hlavním, ne-li jediným nepřítelem NATO je mezinárodní terorismus. Další světové velmoci, Rusko a Čínu, český prezident za hrozby nepovažuje.

"Protože ti, kdo jsou označováni za nepřátele, jsou ve skutečnosti konkurenty. A mezi konkurentem a nepřítelem je přece jenom jistý rozdíl. Pokud bychom tento rozdíl neuznávali, tak se vracíme do doby studené války," řekl prezident.

Kybernetické hrozby považuje Zeman za nafouknutou bublinu. "Nechci samozřejmě podceňovat kybernetické hrozby, ale uvědomte si, že ty dosavadní útoky hackerů byly spíše komické než vážné," řekl.

Připomněl, že v Česku hackeři napadli e-mailový účet tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) nebo servery ministerstva zahraničí. "Bylo to zajímavé počtení, v jednom případě dokonce velmi erotický text, který jste možná četli, ale nic vážného," řekl Zeman.

Česko je členem NATO 20 let, do aliance vstoupilo společně s Polskem a Maďarskem jako první státy někdejšího východního bloku. Zeman v rozhovoru uvedl, že jako předseda Sněmovny v době vyjednávání o členství a jako premiér v době vstupu nezaznamenal žádný výraznější odpor mezi členy aliance k jejímu rozšíření. "Jediný problém byl se Slovenskem, ale ten byl způsoben (tehdejším slovenským premiérem) Vladimírem Mečiarem," řekl.

S Babišem jsme si to rozdělili. Já Rusko a Čínu, on USA

Prezident Zeman se vyjádřil také k česko-americkým vztahům a k nedávné návštěvě českého premiéra v USA.

Hlavním přínosem návštěvy premiéra Andreje Babiše (ANO) v Bílém domě bylo to, že navázal osobní vztah s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, řekl v pondělí prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro ČTK. Uvedl, že sám má podobný vztah s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

"My jsme se s panem premiérem naprosto jasně dohodli, že jsme si rozdělili práci. Zatímco on navázal přátelské vztahy s americkým prezidentem, já mám neméně přátelské vztahy s ruským a čínským prezidentem. A je to tak dobře, protože Česká republika potřebuje mít přátelské vztahy se všemi významnými zeměmi," řekl Zeman.

Přijetí v Bílém domě by podle něj mohlo premiérovi pomoci posílit jeho pozici. "Možná to i Andreji Babišovi trochu pomůže, protože ta jeho kritika, která zaznívá jak z Evropské unie, tak zejména z České republiky, možná poněkud oslabí," řekl Zeman.

Babiš se s Trumpem setkal ve čtvrtek. Byl od roku 2011 prvním českým premiérem, kterého americký prezident přijal v Bílém domě. Zatím naposledy se přijetí dočkal tehdejší premiér Petr Nečas (ODS).

Babišově cestě do Spojených států předcházela i cesta ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), Česko loni naopak navštívili tehdejší předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan, tehdejší americký ministr obrany James Mattis a ministr energetiky Rick Perry. Zeman byl ale zdrženlivý v tom, aby vyšší intenzitu návštěv hodnotil jako zvýšený zájem USA o střední Evropu.

"Já si myslím, že Spojené státy se vždy na určitých úrovních zajímaly o středoevropský region, zejména když nám chtěly něco prodat," řekl. Připomněl účast americké firmy Westinghouse v tendru na dostavbu jaderné elektrárny Temelín, který byl ale před pěti lety zrušen.

