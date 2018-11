Okamura se přidal k ODS či TOP 09, aby potopil vládu. Fanoušky na sítích pobouřil

Hnutí SPD se dnes svou účastí na další tiskové konferenci, která byla s dalšími opozičními stranami, nepřihlásilo k žádné politické straně ani takzvanému "demokratickému" bloku. Dnes jsme se přihlásili k vyslovení nedůvěry vládě.Tato vláda naši důvěru nikdy neměla a nemá. Je to vláda premiéra, který něco jiného říká a něco jiného dělá. Je to vláda podporující EU a její migrační politiku. Je to vláda podporující zvyšování dávek nepřizpůsobivým, zahraniční mise a financování neziskovek. Je to vláda, která odmítá pomoc lidem v dluhových pastích a jde na ruku vymahačům. Je to vláda, které nechce suverenitu ČR. Podporu vládě odborníků nominovaných hnutím ANO jsme nabízeli a chtěli jsme, aby náš občan měl právo hlasovat ve všeobecném referendu o všech podstatných věcech. Odpověď byla NE! Jsme logicky v opozici a jako opozice jednáme. Vláda, která jedná proti programu SPD nemá naši důvěru. Premiér této vlády je obviněn a policie řízená touto vládou za rok nevyslechla ani obviněné osoby. To je nepřijatelná situace v kauze, kde jsme vždy říkali, že je nutné její rychlé a objektivní prošetření. Hnutí SPD od počátku zastává pevné stanovisko, že kauzu takzvaného ,,čapího hnízda" je třeba co nejrychleji prošetřit a objasnit. To je úkolem orgánů činných v trestním řízení a jsme přesvědčeni, že je to především v zájmu premiéra Babiše. Informace, že se dosud nepodařilo ani vyslechnout všechny obviněné osoby svědčí o pravém opaku. Protahování vyšetřování povede k další politizaci celé kauzy a k poškození důvěry občanů v právní řád a nezávislost policie. Je odpovědností ministerstva vnitra ,že policie nekoná nebo jedná pomalu. Za policii tak vyšetřují novináři. Hnutí SPD bude žádat vysvětlení ministra vnitra ke stavu, že policie dosud v této kauze nezajistila potřebné výpovědi.