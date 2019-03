Přímý přenos: Naprosto vylučuji ovlivňování, prohlásil Faltýnek k soutěži na mýtné

První místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek vysvětluje poslancům okolnosti, za kterých se scházel s klíčovými lidmi ohledně tendru na mýto. Nejbližšímu spolupracovníkovi Andreje Babiše jde o politické přežití. Jeho podporovatelé a kritici se ale shodují v tom, že k objasnění Faltýnkova chování by chtělo znát detailní informace policie, které ale zatím nejsou veřejnosti k dispozici.

Druhý muž hnutí ANO Jaroslav Faltýnek při středečním vystoupení ve sněmovně pokračuje ve své obhajobě, kterou zahájil letos 14. března. Stejně jako tehdy i nyní poslancům tvrdí, že se sice zajímal o mnohamiliardový kontakt na mýto, ale v žádném případě tím prý neměl na mysli nic jiného než zájmy státu.

"Naprosto vylučuji ovlivňování," prohlásil Faltýnek ve sněmovně ve středu odpoledne s tím, že jsou naprosto nesmyslné i jakékoliv interpetace, že se snažil zasáhnout do soutěže na mýtné. "O ovlivňování soutěže nemůže být řeč," řekl Faltýnek.

Zároveň přiznal, že si přesně nevybavuje, co přesně řekl na schůzkách ohledně soutěže na dodavatele mýtného, Argumentuje ale tím, že by bylo nesmysl, aby své schůzky měl na veřejných místech, kdyby chtěl dělat něco pokoutného.

Faltýnek si už minule stěžoval, že některá média se z něho snaží udělat zloděje a zločince. Svou obhajobu staví na tom, že jen reagoval na výzvu dřívějšího premiéra za ČSSD Bohuslava Sobotky, který na koaliční radě chtěl po ministrovi dopravy za ANO Danu Ťokovi, aby do konce měsíce července roku 2015 dořešil starou smlouvu s firmou Kapsch, ať může vláda stanovit podmínky pro nové výběrové řízení na výběr mýta po roce 2016.

Faltýnek prý jako člověk, který je zvyklý okamžitě řešit problémy, začal hned jednat. "Protože jsem měl v rámci hnutí na starosti i oblast dopravy politicky, tak jsem si ten mandát prostě vzal a začal ten problém řešit, samozřejmě společně s kolegy z ministerstva dopravy," prohlašuje a potvrzuje, že se v průběhu dalších let setkal mimo jiné s šéfem Kapsche Karlem Feixem či šéfem antimonopolního úřadu Petrem Rafajem.

Ovšem kritici Faltýnka poukazují na to, že minimálně některá jednání, která sledovala policie, proběhla až poté, co už ministerstvo dopravy vybralo jiného provozovatele mýtného, než je Kapsch. Navíc podle informací v médiích má prý policie zdokumentované, že Faltýnek jednal tak, aby zakázku nakonec získal Kapsch.

Mezi Faltýnkem a Rafajem byla dohoda, tvrdí policie

I když zatím není zcela jasné, co přesně se odehrálo, podezření vzbuzuje například to, že Rafajův úřad přijal v minulosti rozhodnutí, které nahrávalo firmě Kapsch. Jeho úřad nejdříve 23. listopadu 2017 předběžným opatřením zakázal ministerstvu dopravy uzavřít smlouvu s novým vítězem tendru a loni v květnu dokonce zrušil zadávací řízení na zakázku týkající se mýtného, a to kvůli údajným pochybením ministerstva dopravy.

Deník Právo navíc citoval informace policie, že Rafaj tato rozhodnutí činil ve prospěch Kapsche "v souladu s dohodou mezi Rafajem a Faltýnkem z 10. listopadu 2017". Kromě toho deník citoval i z příkazu k domovní prohlídce. "Faltýnek Rafajovi řekl mimo jiné, že je třeba udělat to, co chce společnost Kapsch," stojí údajně v příkazu.