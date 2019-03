Živě: Cítil jsem potřebu situaci politicky zaštítit. A to jsem udělal, řekl Faltýnek

Proč se Faltýnek motal do mýta? "Příběh je to velmi jednoduchý a začal v létě 2016 zde ve sněmovně. V kanceláři premiéra probíhala koaliční rada, která probírala mýto. Premiér Sobotka na radě vyzval ministra Ťok ať do konce července dořeší starou smlouvu s firmou Kapsch a vláda může stanovit nové podmínky pro výběr nového dodavatele. Pokud se tak nestane, premiér avizoval, že by ministra odvolal. Za resort dopravy mělo a má odpovědnost hnutí ANO. Výběr mýta byl vždy politický záležitost. Hrozila situace, že nebudeme po roce 2016 vybírat mýto a stát přijde o deset miliard ročně a z Česka se stane bezpoplatková zóna. Také hrozila ostuda, že to hnutí ANO nezvládlo. Tyto důvody mě osobně vedli k tomu, že jako místopředseda hnutí jsem do věci vstoupil," řekl Faltýnek.