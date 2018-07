Doporučuji navrhnout místo Pocheho Hamáčka, napsal Zeman premiérovi. Ústavu neporušil, říká právník

Hrad poskytl Zemanův dopis Babišovi. Prezident se ve svých výhradách opřel i o obvinění místopředsedy pirátů Jakuba Michálka.

Praha - Prezidentská kancelář poskytla dopis Miloše Zemana premiéru Andreji Babišovi, který doplňuje mozaiku dokumentů týkajících se nominace Miroslava Pocheho na ministra zahraničí. Jeho autenticitu Aktuálně.cz potvrdil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

V neděli 24. června se v Lánech oba politici sešli, aby prodiskutovali tehdy vznikající kabinet. Zeman během něj předal premiérovi dopis, ve kterém zopakoval své výhrady vůči Pochemu.

"Proti této nominaci (Pocheho na ministra zahraničí, pozn. red.) mám výhrady založené jednak na minulých postojích pana Miroslava Pocheho k migrační krizi, jednak na obvinění místopředsedy pirátů Jakuba Michálka, že pan Miroslav Poche je součástí korupčního prostředí na pražském magistrátu," stojí v dopise.

Prezidentská kancelář nám poskytla znění dopisu, který pan prezident zaslal předsedovi vlády @AndrejBabis v reakci na jeho návrh na jmenování pana Miroslava Pocheho (@PocheMEP) ministrem zahraničních věcí. pic.twitter.com/3ujjHA5474 — 106/1999 Sb. (@StoSestka) July 17, 2018

V jeho závěru pak premiérovi navrhuje, ať do čela české diplomacie jmenuje šéfa sociálních demokratů, který nyní ministerstvo prozatímně vede. "Z těchto důvodů Vám doporučuji, abyste mi na funkci ministra zahraničních věcí navrhl předsedu ČSSD pana Jana Hamáčka," napsal Zeman.

V pondělí 25. června pak Babiš poslal na Hrad dva dokumenty. Jedním byl jmenovací seznam se jménem Pocheho, ve druhém dopise pak navrhuje na ministerstvo zahraničí Hamáčka.

Ústavní právník Jan Wintr se domnívá, že prezident protiústavně nejednal. Klíčovým faktorem podle něj je to, že tento dopis poslal Zeman ještě před oficiálním návrhem premiéra.

"Pokud se prezident rozhodne předsedovi vlády některé kandidáty rozmlouvat ještě dřív, než mu premiér někoho oficiálně navrhne, a premiér se podle toho zařídí a takové kandidáty nenavrhne, tak to je prostě politika. V tom nelze shledávat porušení ústavy," říká Wintr.

Důležitý je podle něj i způsob, jakým prezident Babišovi sdělil, že s Pochem nesouhlasí. "Druhý důvod, proč bych v tom nehledal porušení ústavy, jsou slova, které prezident zvolil. Není tam natvrdo řečeno, že kdyby premiér navrhl Pocheho, že by ho nejmenoval. Tím by mohl naznačovat, že se chystá porušit ústavní pravidlo. Jenže to tam také není," vysvětluje Wintr.

V úterý mělo předsednictvo ČSSD o tom, jak bude dále postupovat v otázce ministerstva zahraničí, jednat. Jenže kvůli vysokému počtu omluvenek se výbor nakonec nesejde. Hamáček od začátku svého působení v čele resortu upozorňuje, že jde pouze o dočasné řešení. Kromě toho je ještě "stálým" ministrem vnitra.

