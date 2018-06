Jeden seznam, ale dva dopisy. Zjistili jsme, jak Babiš ustoupil Hradu a vyměnil Pocheho za Hamáčka

Premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) couvli před prezidentem Milošem Zemanem. Místo toho, aby trvali na jmenování Miroslava Pocheho ministrem zahraničí, umožnili Zemanovi pověřit řízením resortu předsedu ČSSD.

Praha - Prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš ani vicepremiér Jan Hamáček nechtějí vysvětlit, jak došlo ke jmenování Jana Hamáčka ministrem zahraniční namísto Miroslava Pocheho. Ten byl jediným možným kandidátem ČSSD do Černínského paláce. Jmenování vlády tak provází značný zmatek, protože pokud by výměnu Pocheho za Hamáčka učinil sám prezident, mohlo se jednat o protiústavní krok.

Redakci Aktuálně.cz se podařilo sled událostí zrekonstruovat. Z Úřadu vlády šly na Hrad dva dopisy. V tom prvním premiér Zemanovi poslal seznam kandidátů na ministry včetně Miroslava Pocheho, ve druhém premiér Babiš napsal, že pokud prezident nechce jmenovat Pocheho, může ho nahradit někým jiným z ČSSD.

Právě toto Babiš s Hamáčkem od středy nechtějí přiznat. "Hradu jsem předal jediný seznam, a to v pondělí. Potvrzení příjmu Hradu mám v devět hodin deset minut ráno," řekl Babiš ve čtvrtek, když uváděl do Černínského paláce právě Hamáčka.

Premiér se však v odpovědi odkazuje na pondělní seznam politiků, které navrhl do vlády. Nezmiňuje však, že potom, co prezident odmítl jmenovat Pocheho, poslal z Úřadu vlády na Hrad ještě jeden dopis. A to kvůli prezidentské kanceláři, která na první dopis záhy reagovala.

"V jednom dopise byl seznam ministrů včetně pana Pocheho. V reakci na něj přišlo vyjádření prezidentské kanceláře, která se postavila proti tomu návrhu. Vznikl tedy druhý dopis, v němž stojí, že v případě, že bude pan prezident proti návrhu jmenování pana Pocheho, ať jmenuje dočasně někoho jiného z ČSSD. Bylo potřeba, aby vznikla vláda," řekl redakci vysoce důvěryhodný zdroj z blízkosti premiéra.

Prezidentův kancléř Vratislav Mynář ani poradce Martin Nejedlý nechtěli na otázky Aktuálně.cz odpovídat. Oba zavěsili.

Velmi podobně jako zdroj z premiérova okolí popisuje situaci i místopředseda ČSSD Martin Netolický. "Babiš odnesl na Hrad seznam se jménem Miroslav Poche, Hrad ho odmítl jmenovat. Andrej Babiš na základě této definitivní informace prezidenta republiky požádal Zemana, aby dočasně pověřil řízením ministerstva zahraničí pana Hamáčka," řekl Aktuálně.cz Netolický. Podle něj tímto postupem nebyla porušená ústava.

K tomuto plánu se údajně muselo přistoupit, aby už vznikla vláda. "Nebo by se stalo znovu nějaké prapodivné faux pas na Hradě, kterému chtěli všichni předejít. Nebo by nebylo ministerstvo zahraniční nikým řízeno a to také nikdo nechtěl připustit, protože jsou věci, kdy je ministr nezastupitelný," dodal zdroj z Úřadu vlády.