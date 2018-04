Živě: Z voličů ČSSD nikdo nebude dělat hlupáčky, ať si Babiš hledá partnery jinde, řekl Zimola

"Někteří to možná už zapomněli, ale my umíme dělat politiku a umíme být úspěšní. Začali jsme spolu zase lidsky mluvit, začali jsme se starat o chod strany a s tím půjdeme do komunálních voleb. Naše kampaň bude kontaktní, budeme hodně chodit mezi lidi. Bude to velmi náročné, ale naši voliči musí vidět, že jsme tu pro ně a budeme i v době, kdy si na ně nikdo z dnešních miliardářů nevzpomene," zakončil svůj projev Hamáček.