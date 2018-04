před 13 minutami

Poslanci hnutí ANO si myslí, že za krach koaličních jednání může sociální demokracie, která odmítla "velkorysou" nabídku premiéra v demisi Andreje Babiše. "Dělá to na mě spíš dojem, že pánové zjistili, že uvnitř strany podpora pro vládu s ANO není, a tak se přišli nedohodnout," reagoval na výsledek ministr zahraničí a místopředseda ANO Martin Stropnický. Podle poslanců Babišova hnutí by měl premiér nyní hledat podporu u jiných stran s podobným programem nebo přemýšlet o předčasných volbách. "Náš vyjednávací tým určitě udělal maximum pro dosažení dohody. Pokud se to nepovedlo, jsou předčasně volby možným řešením," řekl například místopředseda klubu poslanců ANO Pavel Pustějovský.

autoři: Kateřina Frouzová, Veronika Neprašová | před 13 minutami