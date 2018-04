ČSSD i komunisté chtějí mít slovo při výběru šéfa inspekce. Babišovy změny musíme kontrolovat, tvrdí

před 39 minutami

Do vládních dohod s hnutím ANO se chystají prosadit podmínky, které jim umožní kontrolovat anebo ovlivňovat třeba výběr nového šéfa GIBS.

Praha - Sestavování případné vlády ANO a ČSSD podporované KSČM se premiérovi v demisi Andreji Babišovi dál komplikuje. Sociální demokraté i komunisté totiž chtějí kontrolovat personální změny v bezpečnostních složkách nebo justici.

Sociální demokraté budou po Babišovi požadovat, aby s nimi konzultoval výběr nového ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), případnou výměnu policejního prezidenta Tomáše Tuhého a také možný odchod nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Informace redakci potvrdilo několik zdrojů z ČSSD.

Komunisté se chystají postupovat podobně. Potvrdil to staronový předseda KSČM Vojtěch Filip. "Budeme samozřejmě chtít, aby na těchto postech byla nějaká dohoda, protože to jsou věci, kde se může projevovat konflikt zájmů," reagoval Filip na otázku Aktuálně.cz. "Nemůžeme na to mít přímý vliv, můžeme mít jen vliv nepřímý, ale chceme být předem informovaní," dodal Filip.

Dohoda o konzultacích mezi ním a Babišem ohledně výměn v bezpečnostních složkách a justici sice podle Filipa ještě neexistuje, není však vyloučené, že na základě tlaku KSČM a ČSSD vznikne. "To nechám otevřené, uvidíme podle trojstranného jednání," řekl předseda komunistů na otázku, zda se pokusí takové pojistky prosadit do vládního "tolerančního paktu".

Kvůli tomu, že policie podezírá premiéra z dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo, se chtějí sociální demokraté v možné vládě s Babišovým ANO podílet i na výběru případného nového policejního prezidenta. O výměně současného šéfa policie Tomáše Tuhého se už spekuluje. Stejně tak nehodlá ČSSD jen přihlížet výběru nástupce nynějšího ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína.

Až Murín z funkce k poslednímu dubnu odejde, hodlá ČSSD promlouvat do toho, kdo místo něj GIBS povede. "Babiš si nemůže myslet, že věci kolem GIBS nebo policejního prezidenta necháme bez kontroly," uvedl člen předsednictva ČSSD. Nechtěl zveřejnit jméno, ale prohlásil, že sociální demokraté se s premiérem budou chtít dohodnout na podmínkách výběru nových lidí v bezpečnostních složkách.

Strana bude sledovat zvláště činnost a změny týkající se GIBS. A to nejen v úřadech samotných, ale také na úrovni Poslanecké sněmovny. Lídři ČSSD se tak rozhodli poté, co je hnutí ANO rozladilo volbou nového šéfa poslanecké komise právě pro kontrolu GIBS.

Obvykle tuto pozici dostává člen opozice, ANO si však prosadilo do křesla svého poslance Jiřího Maška, který má s bezpečnostní oblastí malé zkušenosti. Ještě předtím než se dohodne koalice, chce předseda ČSSD Jan Hamáček tento konflikt s Babišem vyřešit. "To je věc, která komplikuje vztahy v té případné koalici. Určitě do budoucna i tuto věc otevřeme, jakým směrem by měla být kontrolována GIBS," řekl Hamáček minulý týden.

Se skandálem, nebo bez něj

Šéf GIBS Michal Murín Aktuálně.cz už v březnu přiznal, že na něj Babiš opakovaně tlačil, aby ve vedení GIBS skončil. "Když se dohodneme, bude to bez skandálu," měl říct na jedné ze schůzek Murínovi, který několikrát rezignovat odmítl. Babiš údajně v Murína ztratil důvěru s tím, že GIBS nepracuje, jak má. Murín se proto rozhodl odejít, údajně i kvůli eskalaci celého sporu. "Situace mi nedovoluje pokračovat v řízení tohoto útvaru a nechci zavdávat příčinu k jakýmkoliv útokům na GIBS," oznámil svůj odchod do civilu Murín.

