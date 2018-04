Murín končí v čele Generální inspekce bezpečnostních sborů. Na konci dubna odejde do civilu

AKTUALIZOVÁNO před 19 minutami

"Mohu to potvrdit, ale dál se k tomu nebudu zatím vyjadřovat," řekl Aktuálně.cz Michal Murín.

Praha - Šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michal Murín skončí ke konci dubna poté, co vedl spory s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO). "Mohu to potvrdit, ale dál se k tomu nebudu zatím vyjadřovat," řekl Aktuálně.cz Murín s tím, že do civilu odejde ke konci dubna.

Po uveřejnění informací potvrdil Murín konec v čele GIBS na stránkách inspekce. "Uplynulých 36 let jsem věnoval službě v bezpečnostních sborech. Tuto práci jsem vždy vnímal jako službu veřejnosti, občanům této země. Na všech pozicích a za všech okolností jsem se vždy snažil vykonávat svoji práci co nejlépe a nejsvědomitěji," napsal Murín v oficiálním prohlášení s tím, že se nedopustil ničeho nezákonného ani neetického.

"Obávám se, že mé setrvání v čele GIBS by mohlo zavdat příčinu k nedůvodnému zpochybňování výsledků její práce, především ze strany obou vrchních státních zástupců a nejvyššího státního zástupce," dodal.

Odejít se rozhodl údajně kromě toho i kvůli eskalaci celého sporu s premiérem Babišem o jeho rezignaci. "Situace mi proto nedovoluje pokračovat v řízení tohoto útvaru a nechci zavdávat příčinu k jakýmkoliv útokům na GIBS," uzavřel své oznámení končící ředitel Murín.

Se skandálem, nebo bez něj

Šéf GIBS už v březnu Aktuálně.cz přiznal, že na něj premiér v demisi Andrej Babiš opakovaně tlačil, aby ve vedení GIBS skončil. "Když se dohodneme, bude to bez skandálu," měl říct na jedné ze schůzek Babiš Murínovi, který několikrát rezignovat odmítl. Babiš údajně v Murína ztratil důvěru s tím, že GIBS nepracuje, jak má.

Do sporu o konec ředitele GIBS tehdy v březnu nečekaně vstoupili i přední státní zástupci. Nejvyšší žalobce Pavel Zeman třeba v dokumentu o hodnocení inspekce pro Úřad vlády napsal, že dochází k závažným pochybením a je nalomená i důvěra mezi státními zástupci a inspekcí. Nebo také to, že Murínův postup při vyšetřování úniku informací "v konečném důsledku představuje bezpečnostní riziko".

"Jednak jde o opakovaná odborná a systémová pochybení vyplývající z nedostatečné odbornosti příslušníků GIBS i jeho vedení a nepřijetí odpovídajících opatření a jednak jde o neodůvodněné postupy v trestním řízení, které vyvolávají otázky o jejich smyslu a účelnosti, o snaze opatřovat informace nepotřebné k výkonu působnosti GIBS v konkrétním trestním řízení a o možné manipulaci s některými řízeními," napsal v dopise pro Úřad vlády v březnu Pavel Zeman.

Nejvyšší státní zástupce Murínovi vyčítá, že GIBS dlouhodobě špatně pracuje. "S ředitelem GIBS jsem se naposledy sešel 19. 1. 2018, kdy mě ředitel seznámil s jistými opatřeními (…). Tato opatření však považuji za opožděná (…) a za nedostatečná k zajištění řádného a zejména pak zákonného postupu GIBS," píše v dopise z poloviny března šéf žalobců Zeman.

Dopis, který má redakce k dispozici, je však nekonkrétní a není podložený statistickými údaji. S prací GIBS ovšem v minulosti nebylo spokojeno ani Vrchní státní zastupitelství v Praze vedené Lenkou Bradáčovou.

Před vypuknutím sporu na začátku ledna se navíc Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) začal zajímat o Murínovu bezpečnostní prověrku na stupeň tajné.

Na NBÚ už byl před několika týdny kvůli prověrce na výslechu. Podle dvou zdrojů z bezpečnostní komunity odpovídal na otázky kolem informací, které poslalo ještě bývalému premiérovi Bohuslavu Sobotkovi Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.

Olomoučtí žalobci Murínovi vyčítají, že jim odmítl prozradit jméno člověka, který může vědět o vynášení informací z vyšetřování. A následně měl podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který práci GIBS poslední dobou několikrát kritizoval, poskytovat v tomto případu nepravdivé informace.