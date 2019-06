Máme plán, jak dál po pádu Babišovy vlády, tvrdí opozice. Vládnutí chce ponechat ANO

Redakce Aktuálně.cz oslovila pětici předsedů stran, které se ve středu pokusí vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše, aby objasnili, co by mělo nastat, pokud by uspěli. Šéfové ODS, pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN se shodli, že i další vládu by mělo sestavovat hnutí ANO. V novém kabinetě už by ale nesměl být současný premiér Andrej Babiš. V takovém případě si někteří dovedou i představit, že by novou vládu mohli do voleb tolerovat.

Je jich pět a všichni mají jeden společný cíl - chtějí, aby skončila vláda ANO a ČSSD v čele s premiérem Andrejem Babišem. Proto Petr Fiala z ODS, Ivan Bartoš z České pirátské strany, Marek Výborný z KDU-ČSL, Jiří Pospíšil z TOP 09 a Vít Rakušan ze Starostů a nezávislých svolali na středeční dopoledne schůzi, na které budou poslanci hlasovat o nedůvěře této vládě.

Už nyní je jasné, že pětice stran nemá na sesazení vlády dostatek hlasů. Aby uspěly, muselo by dojít k překvapivému hlasování členů ČSSD či KSČM. Co konkrétně by opozice v takovém případě dělala a v čem by viděli lidé rozdíl oproti současnému vládnutí Babiše?

Vládnout s ANO nechtějí. Tolerovat ho? Možná

V jednom se všech pět předsedů v zásadě shoduje: do vládnutí s ANO, ani případně bez něj, se v tuto chvíli žádná ze stran nehrne. "My chceme hnutí ANO vyměnit ve volbách, ne doplnit ho mezi volbami," zdůrazňuje předseda ODS Fiala.

Piráti uvedli, že i kdyby se Babiš místa ve vládě vzdal, vadí jim, že si ANO nárokuje v kabinetu nadpoloviční počet křesel. Spolupráci by zvažovali pouze, pokud by nová vláda splňovala několik podmínek: "Vláda, ve které nejsou, nebo se neopírá o SPD a KSČM, vláda kde nejsou osoby s problematickým profilem ve střetu zájmů, ale i vláda, kde nemá většinu hnutí premiéra Babiše," vyjmenoval podmínky Bartoš.

Například starostové ale připustili, že by vládu ANO bez Babiše mohli tolerovat. "Záleželo by na osobě premiéra, zda by to byla osobnost, která se netřese před Andrejem Babišem a nebyla by pouhou loutkou jeho byznysových zájmů. Ale také na našich programových prioritách. Vláda by musela začít hospodařit s veřejnými rozpočty zodpovědně a také začít intenzivně řešit problémy, které se projeví především v budoucnu - tedy reformu školského systému, ochranu krajiny či systémovou důchodovou reformu," sdělil Rakušan.

Předseda KDU-ČSL Výborný na možnost vládnutí jeho strany s ANO bez Babiše konkrétně neodpověděl. Pouze poznamenal, že si nedovede představit vládu s ANO za současné situace, tedy s Babišem v čele.

Naproti tomu šéf TOP 09 Pospíšil vládnutí s ANO kategoricky odmítl. "Do koalice s ANO bychom na sto procent nešli, protože naše strana má úplně jiné hodnoty než Babišovo uskupení. My na rozdíl od ANO prosazujeme svobodu, demokracii, vládu práva a prozápadní směřování země a odmítáme oligarchický styl této vlády," řekl na dotaz, zda si dovede představit, že by topka byla součástí vlády ANO bez Babiše.

Prezident by už neměl pověřit sestavením vlády Babiše

Strany, které žádají demisi současné vlády, tak počítají s tím, že by i sestavení nové vlády bylo v rukou hnutí ANO, které vyhrálo poslední sněmovní volby. Žádaly by jediné:

"Bylo by politicky logické, aby pan prezident po nedůvěře vládě Andreje Babiše pověřil sestavením vlády jiného kandidáta ANO," říká předseda ODS Petr Fiala, který podle svých slov "vidí zájem ANO, ČSSD a KSČM společně vládnout". Otázka ovšem je, zda by prezident někoho jiného pověřil. Babiše už se mnohokrát zastal. "Je to možné i logické," věří Fiala. "Bez Miloše Zemana by Andrej Babiš premiérem už dávno nebyl," dodává šéf strany, která má ve sněmovně 23 poslanců.

Jen o jednoho méně mají piráti Ivana Bartoše, který je pro podobný postup jako ODS, a dokonce tvrdí, že Zeman by byl svolný ukázat na někoho jiného než na současného premiéra. "Prezident Zeman mi již před rokem sdělil, že kdyby ANO nabídlo jiného kandidáta, tak on by ho pověřil," řekl Aktuálně.cz Bartoš.

A v té souvislosti znovu připustil podporu takové vlády ze strany opozice: "Je zde šance, že by vláda třeba získala i podporu některých opozičních stran, pro které byla již před více než rokem hlavním problémem osoba trestně stíhaného premiéra," připustil šéf pirátů.

Linii argumentace Fialy s Bartošem drží i šéf lidovců Marek Výborný. "Nezpochybňujeme výsledek voleb, rozhodující kroky by tedy mělo učinit hnutí ANO. Je právem vítěze navrhnout jméno premiéra. Nechť tedy pan prezident v tomto duchu jedná s ANO," míní Výborný a za pravdu mu dává i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. "Hlavu státu bychom vyzvali, aby upustila od možnosti, že vytvoří další vládu přátel Miloše Zemana, jak se to stalo u Rusnokova kabinetu," podotýká.

Předseda STAN Vít Rakušan jako jediný dodal, že by si přál novou vládu bez vlivu komunistů. "Prezident by měl pověřit vyjednáváním o nové vládě jiného zástupce hnutí ANO, který bude přijatelný pro širší politické spektrum a nebude chtít vládnout s komunisty. Ale určitě bych nejprve vyzval opoziční strany ke společnému jednání," řekl Rakušan.

Hamáček se na Okamuru jen vymlouvá, tvrdí opozice

Ve chvíli, kdy žádná ze stran, které vyvolaly hlasování o nedůvěře vládě, nechce být v případné vládě příští, zůstává klíčovou otázkou, co by se rozhodl udělat Andrej Babiš. Pád vlády předpokládá, že by se sociální demokracie rozhodla ji opustit. Například kvůli neshodám kolem státního rozpočtu. Při pondělním hlasování na vládě o jeho návrhu na příští rok se ministři za ČSSD zdrželi - podle šéfa sociálních demokratů Jana Hamáčka neumožňuje naplňovat priority strany.

Babiš by měl za takové situace možnost opírat se o KSČM a SPD Tomia Okamury, ale není jisté, že by do něčeho takového šel. Už v minulosti dali někteří jeho poslanci najevo, že koalice s SPD je pro ně nepřijatelná.

"Myslíte si, že takové řešení Andrej Babiš chce? Že mu to nerozštěpí klub? Že si chce ještě více poškodit renomé v Evropě, než má?" reagoval na tuto variantu šéf lidovců Marek Výborný.

Předseda ČSSD Jan Hamáček přesto s variantou vlády ANO, KSČM a SPD "straší" a uvádí ji jako důvod, proč sociální demokraté vládu drží. "ČSSD hledá stále jen výmluvy," komentuje to Výborný. A podobně kritizují ČSSD i další lídři stran, byť zároveň připouští, že by si Babiš mohl komunisty a SPD vzít na pomoc.

Jak bude hlasovat SPD Pro vyslovení nedůvěry bude nakonec hlasovat i hnutí SPD. "Hnutí SPD vládu Andreje Babiše se zprofanovanou ČSSD nepodporuje a bude hlasovat pro vyslovení nedůvěry této vládě. Je nutné, aby ČSSD odešla z vlády. Místo toho chceme prosazovat program SPD," napsal Tomio Okamura na Facebooku.

"Kdyby se SPD stala oficiální součástí vládní koalice, alespoň by se jasně ukázal skutečný stav, na nevýkon vlády by to nemělo vliv. Role ČSSD v koalici je podřízená, když je potřeba, nahradí její hlasy SPD," tvrdí Petr Fiala. "Pan Babiš už fakticky s KSČM a SPD vládne. Stačí se podívat na hlasování sněmovny," přidává se Ivan Bartoš.

A sociální demokraty kritizuje také dvojice Vít Rakušan a Jiří Pospíšil. "Od ČSSD je to jen výmluva, omlouvá tím účast v této vládě. Už na začátku jsme říkali, abychom jednali o jiné vládní koalici, aby tady nevládla SPD a komunisté s trestně stíhaným premiérem v konfliktu zájmů," říká Rakušan.

S "obranou" Hamáčka nesouhlasí ani Pospíšil. "Je to od něj zcela účelové, snaží si odůvodnit to, že sedí ve vládě s trestně stíhaným člověkem, který je ve střetu zájmů. To je přece neobhajitelné. A pokud by vládl Andrej Babiš s SPD, tak to je přece jeho odpovědnost, a ne nás z opozice," brání se případné zodpovědnosti za tento kabinet Pospíšil.

